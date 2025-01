La famiglia Marone Cinzano con una nuova griffe del Brunello di Montalcino

Conti Marone Cinzano è la prima tenuta a portare il nome della famiglia Cinzano a Montalcino, a 50 anni dal suo primo investimento sul territorio. Fondata dal viticoltore di decima generazione, Santiago Marone Cinzano, la griffe è pioniera di una filosofia produttiva completamente nuova: cercare ogni vendemmia il grande Cru, l’uva migliore, tra i 108 ettari di Sangiovese di proprietà della famiglia, capace di esaltare l’unicità dell’annata del Brunello di Montalcino. Nasce così la cuvée Lot.1, con la prima annata, la 2019, che dopo aver ottenuto i 96 punti da Robert Parker Wine Advocate sarà sul mercato da gennaio 2025.

L’ultima avventura della famiglia Marone Cinzano, che arriva dopo un’esperienza di oltre mezzo secolo dedicata alla viticoltura sulla collina di Sant’Angelo – a Col d’Orcia dal 1973 e ad Argiano per 30 anni fino al 2013 – è il risultato della profonda conoscenza del territorio. A soli 30 anni, Santiago, con il suo giovane team, mira a creare un vino che racconti il meglio di ogni raccolto, nonostante la crescente imprevedibilità climatica. La parcella destinata alla produzione di Lot.1 viene selezionata durante la maturazione delle uve, in base all’andamento climatico stagionale e a come questo influenza aspetti come la maturità fenolica, la struttura dei tannini e il livello dei composti aromatici.

Lot.1 è stato selezionato dalla vasta collezione di vigneti di Sangiovese della famiglia, compresi i nuovi appezzamenti piantati da Santiago. Sono tutti certificati biologici e curati con pratiche di viticoltura biodinamica, e la maggior parte delle nuove vigne sono allevate ad alberello, una pratica adottata dal padre e mentore di Santiago, Francesco Marone Cinzano, dopo un decennio trascorso in Cile. Santiago lavora anche a stretto contatto con l’enologo della Conti Marone Cinzano, il dottor Donato Lanati, che è consulente di alcune delle più importanti aziende italiane, tra cui Giacomo Conterno e Giuseppe Mascarello.

“L’imprevedibilità climatica che ha definito l’ultimo decennio ha trasformato in esigenza il mio desiderio di provare un approccio diverso nell’esprimere il Sangiovese. Il Lotto 1 è un singolo lotto di bottiglie numerate a mano, risultato della ricerca itinerante dei grappoli più vocati ad esaltare la frutta e la morbidezza del Brunello di Montalcino in ogni annata. Il nome Conti Marone Cinzano è un omaggio alla preziosa esperienza dei miei predecessori, prima in Piemonte e, da 50 anni, a Montalcino, in particolare quella di mio padre, che firma questa bottiglia insieme a me.”

Info Lot.1: www.contimaronecinzano.com

Redazione Centrale TdG