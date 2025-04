La cotoletta migliore di Milano è di Classico Trattoria&Cocktail

Vince il podio nel nuovo programma Foodish di Joe Bastianich

Ha vinto il titolo di miglior cotoletta di Milano il ristorante Classico Trattoria&Cocktail nella prima puntata del nuovo programma gastronomico diretto da Joe Bastianich, “Foodish’’, andato in onda in prima visione assoluta lunedì 7 aprile 2025 alle 20:30 su TV8.

Il progetto di Interior Design di Classico

Il palazzo in stile Liberty che ospita Classico, ha ispirato il progetto del restyling di interni curato da Stefania Passera di Napatelier. Il ritmo architettonico delle due sale è scandito dalla texture delle carte da parati che riprendono, con sinuose forme geometriche, gli eleganti motivi di ferro battuto tipici dei primi anni del ‘900, così come dalle marmette del pavimento. Uno spazio che alla sera diventa un angolo romantico illuminato da luci calde, fruibile anche nella stagione fredda grazie alla sua copertura mobile.

La cucina

A firmare le proposte gastronomiche di Classico Trattoria&Cocktail, dal pranzo alla cena, lo chef Massimiliano Ciocchetti che, attraverso la sua cucina, riesce a rappresentare il legame profondo con il territorio e le materie prime italiane.

Classico è quindi la visione contemporanea della trattoria italiana, un luogo conviviale dove ritrovarsi di fronte a un buon piatto e sentirsi come a casa.

Due i menù degustazione proposti dallo chef Ciocchetti: dalla Milano da bere di “Milano, ieri, oggi e domani” -con proposte classiche come i Mondeghili di Bollito “del Giorno Prima”, il Risotto Baldo Riserva “Az. Agr. Testa” alla Milanese e ancora la costelletta di vitello alla milanese- per arrivare al menù “Degustazione a mano libera” che offre la possibilità a ciascuno di creare il proprio percorso degustazione attingendo dalla ricca proposta in carta.

Da Classico, sempre presente infatti, anche una ricca lista di proposte gastronomiche che spaziano dalle insalatone, ai piatti della tradizione milanese sapientemente rivisitati, sino ad arrivare alle proposte di carne e pesce e naturalmente ai dolci.

Le miscele di Classico Cocktail Bar

I grandi classici della miscelazione, proposti con i twist creativi dal barman Daniel Saporito, accompagnano gli ospiti di Classico dal momento dell’aperitivo, alla cena. Tutte le preparazioni home-made come estratti e sciroppi sono realizzate anche con l’impiego di scarti alimentari.

Nella drink list classici contemporanei come L’americano “non Classico” (Campari bitter, Cynar, Thomas Henry pompelmo rosa, zeste di limone e arancia), Vintage & Cocktail dimenticati come l’Old Fashioned (Wild Turkey 101, acqua, zucchero, aromatic bitter) e signature cocktail come il Green (Hendrick’s gin, estratto di cetriolo, liquore al bergamotto, limone, zucchero).

La Famiglia Murray e il progetto di Classico Trattoria&Cocktail

Veterani nel settore della ristorazione e con un background legato all’organizzazione di grandi eventi, i fratelli Lorenzo e Orlando Murray sono attivi nel settore dal 2009, con la gestione della ristorazione del club Virgin Active di via Tocqueville. Nel 2015 l’ingresso in squadra di Viola Simoncelli e la creazione concept di Classico Via Tocqueville 9, oggi divenuto un vero e proprio punto di riferimento nella sfavillante Corso Como.

L’ultimo e più recente progetto, Classico Trattoria&Cocktail in via Marcona, un ristorante e cocktail bar sito nella Vecchia Milano, dove oggi, ad accogliere gli ospiti in sala è presente la giovane maître Chiara Zingoni.

Chef Massimiliano Ciocchetti

Classe 1976, Massimiliano Ciocchetti, nato e cresciuto a Milano, eredita dal nonno, chef dell’incrociatore Garibaldi della Marina Militare, le sue due grandi passioni: la cucina e i cavalli.

Nata in casa, la sua passione diviene presto un mestiere che lo porta ad affinare la sua tecnica in diversi ristoranti del capoluogo meneghino: Terza Carbonaia , Clank giardino metropolitano, La Gargotte, Nik’s & co , Philipp Plein le più importanti prima di approdare al Classico Trattoria di Via Marcona.

La sua idea è quella di realizzare piatti tipicamente mediterranei e milanesi, ma con una visione moderna nello sviluppo e nella presentazione.

Barman Daniel Saporito

Ventitreanni, di origini liguri, Daniel Saporito inizia a lavorare nei bar giovanissimo, a soli 17 anni.

Matura le sue prime esperienze nell’ambito del bartending e della Mixology a Savona, città in cui è nato e cresciuto, per poi decidere di trasferirsi a Milano dove approda da Classico Trattoria&Cocktail.

La parola chiave che descrive la sua attitudine è “creatività”, quella che esprime in ognuno dei cocktail che studia e propone nel locale milanese.

Orari:

tutti i giorni da lunedì a domenica dalle 7:30-00:00

Via Marcona 6, Milano – 5 minuti a piedi da Piazza Cinque Giornate

Redazione Centrale TdG