La Chef Teresa Colla e il Giornalista Marco Marucelli insieme nel nuovo ristorante “Thema”

– di Paolo Alciati –

Dopo un entusiasmante periodo di tre anni nella gestione del Ristorante di pesce “Pesciolino Burger” di Marina di Castagneto Carducci, lasciato alla fine di ottobre scorso e portato ai vertici della ristorazione locale e non solo, da un paio di mesi, la Chef Teresa Colia ed il giornalista enogastronomico Marco Marucelli hanno aperto il loro nuovo ristorante “Thema” da Teresa e Marco a Marina di Castagneto Carducci (LI). Un progetto che racconta il mare, la passione e l’identità gastronomica di Teresa, un ristorante di pesce con caffetteria ed enoteca , curata dal giornalista Marco, pensato come luogo di incontro, convivialità e cultura del gusto.

La proposta gastronomica metterà al centro il pescato, valorizzato con sensibilità contemporanea e rispetto della materia prima, accompagnato da una selezione di vini accurata e da una caffetteria, che proporrà esclusivamente torte “fatte in casa” preparate dalla chef.

Con questa nuova apertura, Teresa Colia conferma la sua visione di cucina autentica e legata al territorio.

La cucina della Chef Teresa Colia, radici pugliesi, anima toscana, è un racconto di identità e territorio. Nelle sue creazioni convivono le radici pugliesi, la terra che le ha trasmesso il rispetto profondo per la materia prima, e la Toscana, regione che oggi la ospita e che diventa ogni giorno fonte di ispirazione.

La sua proposta si distingue dalle consuete interpretazioni della ristorazione di mare: accanto alla tradizione marinara toscana emergono tocchi personali, sensibilità contemporanea e una grande attenzione al pesce fresco lavorato con tecnica e misura per esaltarne autenticità e carattere.

Al suo fianco, in sala, il marito e sommelier Marco Marucelli, cuore toscano ma visione a tutto campo italiana sia nella ricerca dei prodotti che dei vini.

Forte di una solida esperienza come giornalista enogastronomico, Marco accompagna ogni piatto con abbinamenti studiati con cura, guidando gli ospiti in un percorso consapevole tra vini selezionati e racconti di territorio.

Thema – Da Teresa e Marco