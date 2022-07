La Casa degli Spiriti, dimora ideale per food lovers e matrimoni sul lago di Garda

Sulla strada che porta a San Zeno di Montagna, in una cornice di rara bellezza naturale e con una splendida posizione panoramica che domina il lago di Garda e la valle dei Molini, si trova il ristorante “La Casa degli Spiriti”, da 26 anni specializzato nell’alta ristorazione.

Risalente all’800 e recentemente ristrutturata, offre una cucina che spazia tra il ristorante gourmet e il bistrot fino ad arrivare al wine bar. In carta si scopre l’essenza del territorio e dei prodotti locali valorizzando al meglio le eccellenze del lago, da ritrovare sia nella formula dedicata ai food lovers sia al bistrot, in una mise più tradizionale.

Con il grande giardino, divani a baldacchino, chaise longue e area relax bucolica immersa nel verde, il ristorante si trasforma nel perfetto table mariage, con la possibilità di realizzare banchetti, ricevimenti e sposalizi con rito civile in loco o con rito religioso nelle chiese romaniche limitrofe al ristorante, offrendo ai suoi ospiti un’esperienza unica ed indimenticabile non solo per la proposta gastronomica d’eccellenza ma anche per l’organizzazione completa dell’evento oltre ad un menù esclusivo di sicuro effetto comprensivo di selezionati vini del territorio e iniziative che si adattano a ogni tipo di esigenza: dall’allestimento floreale alla scelta delle tovaglie di fiandra fino alla stampa dei menù, il tutto curato e supervisionato dalla Wedding Planner della Casa, Sara Squarzoni.

Novità assoluta degli ultimi anni anche la nuova Luxury Private Pool, in un’oasi incantata immersa nel bosco che avvolge il ristorante con una finestra naturale che riprende il panorama del Garda, perfetta non solo per i ricevimenti ma anche per trascorrere giornate di puro relax.

Un luogo e un’esperienza indimenticabile anche per provare la nuova cucina firmata dallo chef e proprietario Federico Chignola, ai fornelli dall’apertura di uno dei ristoranti con la vista più affascinante del Lago di Garda.

La cucina si concentra sull’essenza del territorio e sui prodotti locali: “Di facile comprensione, con grande ricerca e rispetto delle materie prime, ma innovativa nella designazione di nuovi equilibri e sempre alla ricerca di un’estetica nel piatto” come racconta lo chef Chignola.

La sua cucina valorizza il meglio delle eccellenze del territorio: pochi ingredienti per piatto, dai sapori netti, precisi, edalla grande attenzione estetica della composizione. I suoi cavalli di battaglia sono le Cappesante con salsa allo zafferano, chips di guanciale e amaranto e gli Asparagi di Rivoli con zabaione al Parmigiano, jus di vitello e nocciole tra gli antipasti; i Paccheri alla Pescatora e gli gnocchi di patate con fonduta al Monte Veronese e Tartufo del Baldo tra i primi piatti e la seppia arrostita con patate al formaggio di capra e salsa al nero e la Coda di rospo con salsa di cime di rapa con acciughe e crumble di cipolle tra i secondi piatti.

Ristorante Gourmet “La Veranda” – Raffinato e prestigioso con menù à la carte, servizio elegante e un’atmosfera esclusiva situato nella splendida veranda direttamente in giardino con superba panoramica del lago di Garda a 360° e, sullo sfondo Verona, la città degli innamorati.

Ristorante Bistrot “La Terrazza” – Ambiente informale ma chic, situato su una bellissima balconata con incantevole vista del lago di Garda dove poter gustare piatti tipici locali e della tradizione mediterranea con servizio vino al bicchiere.

Wine Bar Caffè Pasticceria “Lo Sky-Line” – Nell’angolo più trendy della terrazza, una pausa magica per potersi deliziare della squisita caffetteria accompagnata da fragranti dolci e cremosi gelati preparati quotidianamente dal pasticcere oppure per godere di un romantico tramonto con un aperitivo glamour creato dalle abili mani del barman.

Cantina & Enoteca – Premiata da Wine Spectator come una delle migliori Carta dei Vini in Italia, è il luogo del culto di Bacco, una prestigiosa raccolta di vini che riposano nella cantina e che rappresentano il meglio della produzione vitivinicola locale, nazionale e d’oltralpe.

La Casa degli Spiriti

Via Monte Baldo, 28

37010 Costermano sul Garda (VR)

+39 045 6200766

+39 335 5996535

www.casadeglispiriti.it

info@casadeglispiriti.it

