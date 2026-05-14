La bambina che portava pazienza. ̀ℎ ̀ℎ ̀

I tesori possono avere forme diverse, possono essere grandi come castelli o piccoli come un seme e spesso per trovarli non c’è bisogno di una mappa o di un viaggio su un’isola sperduta. Alcuni tesori ci vengono incontro per strada, altri li possiamo scovare nei campi o nelle parole. La nostra fortuna è riconoscerne la ricchezza e saperla tramandare. Come una lingua. Come una storia. Come la biodiversità.

Nella Bambina che portava pazienza, una fiaba grika pubblicata da Esterno Notte, la protagonista conosce il tempo dell’attesa, e sa che ogni cosa cresce se le si dedica uno sguardo gentile.

Il 15 maggio alle ore 18:30, Cantina Moros apre le sue porte a un incontro pensato per grandi e piccini, in collaborazione con la Biblioteca del Negroamaro e delle Terre d’Arneo di Guagnano nell’ambito del progetto ‘La Biblioteca Fuori Di Sé’ e il Comune di Guagnano e Assessorato alla Cultura.

Dopo i saluti iniziali, gli autori Fabrizio Lecce, Margherita Macrì e Mattia Manco interverranno per presentare l’opera ‘’la bambina che portava pazienza’’, accompagnati dalla performance dell’illustratrice Paola Rollo.

Un appuntamento trasversale tra racconto, ascolto e degustazione, che include la consegna di un kit di semina in dono ai più piccoli: piselli nani da piantare, come gesto simbolico legato al tempo, alla cura e alla crescita.

Durante l’evento: la degustazione dei vini Masseria Surani di produzione della cantina, in abbinamento ai legumi antichi di Zollino del produttore Antonio Calò, preparati da L’Orecchietta.

Un’esperienza che unisce storie, territorio e convivialità.

L’evento si inserisce nel programma de 2026, la campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, che celebra la lettura come spazio di crescita, immaginazione e partecipazione.

Posti limitati, prenotazione consigliata

Degustazione su prenotazione

Cantina Moros, Via Provinciale 222, Guagnano

Prenotazioni obbligatoria: + 39 3429738931

Redazione Centrale TdG