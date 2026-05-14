Turismo del Gusto
Home / Attualità

La bambina che portava pazienza. ̀ℎ ̀ℎ ̀

by

I tesori possono avere forme diverse, possono essere grandi come castelli o piccoli come un seme e spesso per trovarli non c’è bisogno di una mappa o di un viaggio su un’isola sperduta. Alcuni tesori ci vengono incontro per strada, altri li possiamo scovare nei campi o nelle parole. La nostra fortuna è riconoscerne la ricchezza e saperla tramandare. Come una lingua. Come una storia. Come la biodiversità.

Nella Bambina che portava pazienza, una fiaba grika pubblicata da Esterno Notte, la protagonista conosce il tempo dell’attesa, e sa che ogni cosa cresce se le si dedica uno sguardo gentile.

Il 15 maggio alle ore 18:30, Cantina Moros apre le sue porte a un incontro pensato per grandi e piccini, in collaborazione con la Biblioteca del Negroamaro e delle Terre d’Arneo di Guagnano nell’ambito del progetto ‘La Biblioteca Fuori Di Sé’ e il Comune di Guagnano e Assessorato alla Cultura.

Dopo i saluti iniziali, gli autori Fabrizio Lecce, Margherita Macrì e Mattia Manco interverranno per presentare l’opera ‘’la bambina che portava pazienza’’, accompagnati dalla performance dell’illustratrice Paola Rollo.

Un appuntamento trasversale tra racconto, ascolto e degustazione, che include la consegna di un kit di semina in dono ai più piccoli: piselli nani da piantare, come gesto simbolico legato al tempo, alla cura e alla crescita.

Durante l’evento: la degustazione dei vini Masseria Surani di produzione della cantina, in abbinamento ai legumi antichi di Zollino del produttore Antonio Calò, preparati da L’Orecchietta.

Un’esperienza che unisce storie, territorio e convivialità.

L’evento si inserisce nel programma de 2026, la campagna nazionale promossa dal Centro per il Libro e la Lettura, che celebra la lettura come spazio di crescita, immaginazione e partecipazione.

  • Posti limitati, prenotazione consigliata
  • Degustazione su prenotazione
  • Cantina Moros, Via Provinciale 222, Guagnano
  • Prenotazioni obbligatoria: + 39 3429738931

Redazione Centrale TdG

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.