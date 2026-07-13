Josetta Saffirio celebra il valore del Ben-Essere tra Yoga, natura e vino

– Redazione Centrale TdG –

Tra i vigneti di Monforte d’Alba, due appuntamenti dedicati alla bellezza del tempo ritrovato

In un momento storico in cui il turismo privilegia sempre più esperienze autentiche, sostenibili e capaci di generare benessere, il concetto di slow travel si afferma come una scelta consapevole, fatta di tempo, ascolto e connessione con il territorio. Una filosofia che da sempre appartiene alla cantina Josetta Saffirio e che trova espressione non solo nell’accoglienza e nell’approccio all’enoturismo, ma anche nei suoi vini iconici.

Lo raccontano, ad esempio, gli spumanti Metodo Classico di Josetta Saffirio. Dall’Alta Langa DOCG, che riposa sui lieviti per oltre 30 mesi prima della sboccatura, al Nebbiolo d’Alba Spumante Rosé Brut DOC, che affina in bottiglia per un periodo compreso tra i 30 e i 36 mesi, ogni fase della produzione è guidata dal rispetto dei tempi della natura e dalla ricerca dell’equilibrio. Un’attesa paziente che non rappresenta soltanto una scelta tecnica, ma l’espressione di una filosofia produttiva in cui il tempo diventa un ingrediente essenziale, capace di donare profondità, armonia e complessità al vino.

È proprio da questa idea di lentezza e consapevolezza che nascono i due appuntamenti estivi che la cantina dedica ai propri ospiti, trasformando il paesaggio vitato delle Langhe Patrimonio UNESCO in uno spazio dedicato al benessere, alla rigenerazione e alla scoperta.

Il primo incontro “Yoga and Apericena in cantina”, in programma il 24 luglio, accompagnerà gli ospiti verso il tramonto con un’esperienza che unisce movimento e convivialità. Dopo una sessione di yoga guidata da un’insegnante qualificata tra i vigneti che circondano la tenuta, i partecipanti potranno vivere il momento più suggestivo della giornata con un’apericena in cantina, accompagnata da una selezione di tre vini della casa. Un’occasione per lasciarsi alle spalle la routine quotidiana e immergersi nei colori, nei profumi e nei sapori delle Langhe, vivendo il vino come parte di un’esperienza più ampia di benessere e relazione con il territorio.

Il 29 agosto sarà invece la volta di “Yoga and Brunch” una mattinata pensata per chi desidera approfondire il legame tra paesaggio, cultura del vino e qualità del tempo. La giornata si aprirà con una pratica yoga tra i filari, immersi nella quiete delle colline di Monforte d’Alba, per poi proseguire con una visita guidata della cantina alla scoperta della storia della famiglia Saffirio, della filosofia produttiva e dell’identità dei suoi vini. A concludere l’esperienza sarà un brunch accompagnato da tre calici selezionati, in un percorso che valorizza le eccellenze gastronomiche locali e offre una lettura autentica del territorio attraverso i suoi sapori.

Due appuntamenti diversi ma accomunati dalla stessa visione: trasformare la visita in cantina in un’esperienza capace di coinvolgere corpo, mente e sensi, dove il vino diventa parte di un racconto più ampio fatto di natura, equilibrio e autenticità.

E per chi desiderasse prolungare il proprio soggiorno per scoprire con la bellezza delle Langhe, Josetta Saffirio mette a disposizione suggerimenti su strutture ricettive convenzionate presenti sul territorio. È possibile richiedere informazioni e consigli personalizzati scrivendo a info@josettasaffirio.it, per trasformare un aperitivo al tramonto in un’esperienza di viaggio ancora più completa.

Perché nelle Langhe il tempo non è qualcosa da rincorrere, ma un valore da custodire. Proprio come accade in vigna, in cantina e nel calice.

Informazioni e iscrizioni sul sito: https://josettasaffirio.com/it/