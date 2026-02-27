Turismo del Gusto
Home / Attualità

In Valle Isarco l’Abbazia di Novacella racconta nove secoli di vino, arte e spiritualità

by

Fondata nel 1142 a pochi chilometri da Bressanone, l’Abbazia di Novacella è una delle cantine attive più antiche al mondo e uno dei complessi monastici più prestigiosi dell’Arco Alpino. Ancora oggi abitata dai Canonici Agostiniani, unisce spiritualità, patrimonio artistico e produzione vitivinicola d’eccellenza.

La viticoltura rappresenta da secoli il cuore identitario dell’Abbazia. I vigneti di montagna, che raggiungono i 900 metri di altitudine, sono vocati ai grandi bianchi altoatesini – Sylvaner, Kerner e Riesling – che costituiscono circa l’80% della produzione. Il restante 20% proviene dalla Tenuta Marklhof a Cornaiano, dedicata ai rossi come Lagrein e Pinot Nero.

Con circa 100 ettari vitati e una produzione annua di 800.000 bottiglie esportate in oltre 40 Paesi, Novacella si distingue anche per un approccio sostenibile adottato fin dal 1992. Tra le etichette di punta spiccano i cru Praepositus e le due vigne singole Sylvaner Stiftsgarten e Pinot Nero Riserva Vigna Oberhof, massima espressione dei terroir storici.

L’Abbazia è anche una meta enoturistica d’eccellenza: chiostro gotico affrescato, basilica barocca, biblioteca rococò, museo, giardino abbaziale e cantina visitabile accolgono ogni anno circa 60.000 visitatori. L’esperienza si completa con degustazioni, visite ai vigneti, ospitalità in stile monastico e osteria abbaziale.

Un luogo dove vino, cultura e accoglienza convivono da quasi nove secoli, nel cuore dell’Alto Adige.

Chiara Vannini 

Panoramica privacy
Turismo del Gusto

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Alcuni cookie analitici raccolgono informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza sempre migliore.

Cookie tecnici

I cookie strettamente necessari dovrebbero essere sempre attivati perché il sito possa funzionare.

Cookie di Google Analytics

Questo sito usa cookies tecnici per facilitare l'esperienza di navigazione degli utenti e per migliorare la velocità di caricamento delle pagine. Il cookie di Google Analytics raccoglie informazioni statistiche in forma anonima per permetterci di capire quali sono le sezioni maggiormente utilizzate dagli utenti e per fornirti un'esperienza via via migliore. Questo sito usa Google Analytics per raccogliere informazioni anonime sul numero di visitatori e dati sulle pagine più visitate.

Cookie Google Maps e Youtube

Questi cookies permettono di avere un'esperienza ottimale durante la visione dei video incorporati da Youtube. Permettono inoltre di utilizzare tutte le funzioni della mappe incorporate da Google Maps.