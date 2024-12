Il whisky è il distillato più ambito dell’inverno 2024

Rinaldi non è solo un importatore, è un compagno di viaggio nel mondo affascinante degli alcolici, contraddistinti da autenticità ed eccellenza

whisky è uno dei distillati più apprezzati e consumati in Italia. “Fatto interessante è che sempre più giovani hanno iniziato ad avvicinarsi al whisky, non solo per il prodotto in sé, ma per lo storytelling e la tradizione distillatoria che vi stanno dietro, così come per gli insoliti abbinamenti gastronomici che ne arricchiscono l’esperienza di degustazione” afferma Davide Masi, junior brand manager di Rinaldi 1957. Ed è proprio per questo che l’importatore bolognese, instancabile esploratore alla ricerca di liquide emozioni e storie extra ordinarie da far conoscere agli appassionati, presenta le nuove release attraverso gli eventi denominati A SIP AROUND THE WHISKY WORLD.

A SIP AROUND THE WHISKY WORLD, un viaggio attraverso 4 whisky e 3 aree produttive d’eccellenza



Per dare la possibilità agli appassionati di degustare distillati d’eccezione provenienti dalle migliori aree produttive del mondo, Rinaldi lancia il progetto A SIP AROUND THE WHISKY WORLD. Le degustazioni si stanno tenendo in alcune delle migliori enoteche d’Italia, offrendo un’esperienza di degustazione unica per gli amanti del whisky. 4 whisky e 3 zone produttive d’eccellenza:

Scozia- ARRAN Single Malt 10 anni

Scozia – BIG PEAT 12 anni

Irlanda – TEELING Single Malt

Giappone – TOGOUCHI 9 anni

Ogni tappa è un viaggio sensoriale tra diverse culture e tradizioni, attraverso un video emozionale che racconta non solo di whisky, ma anche di persone, stili e nazioni diverse. I brand ambassador guidano i whisky lover durante la degustazione proponendo originali abbinamenti con il cibo. Le date degli eventi vengono comunicate sui social media di Rinaldi 1957.

LE NOVITA’ per l’inverno 2024/25

Con oltre 14 brand provenienti da 5 nazioni diverse, da Francia, Giappone, Irlanda, Scozia e Stati Uniti, Rinaldi 1957 presenta una selezione che copre una vasta gamma di stili, rappresentando al meglio le diverse tradizioni produttive del mondo del whisky.

Le novità per l’autunno/Inverno 2024/2025 sono tante:

DALLA SCOZIA

Arran Signature Remnant – Edition 2 “Barrel Bonfire”

Una prima esplorazione del mondo della torba da parte della distilleria Arran. Questo whisky offre note affumicate mescolate a agrumi fumé e dolci spezie alla vaniglia. Disponibile in un originale sacchetto di stoffa, nel rispetto dell’ambiente.

Big Peat 15th Anniversary Bottling

Edizione speciale per il 15° anniversario di Big Peat. Blended Malt Scotch Whisky di Islay con note fumose, seguite da quelle fruttate di frutti di bosco e speziate di vaniglia. Finale lungo con torbato.

Scallywag Winter Edition

Una nuova release in edizione limitata con note vibranti di frutti rossi, cioccolato e spezie

Isle of Raasay Na Sia Peated Single Cask 5 anni

Whisky torbato rifinito in botti di Rye Cask, con un profilo aromatico complesso di pepe nero, spezie dolci e butterscotch.

Isle of Raasay Na Sia Unpeated Single Cask 5 anni

Versione non torbata in botti ex-Bordeaux, con sapori intensi di ciliegie, spezie e sandalo.

DALL’IRLANDA

Teeling Wonders of Wood III (WOWIII)

Un’edizione limitata parte della serie “Wonders of Wood”, con sapori ricchi e complessi derivanti dalla maturazione in botti di legni esotici.

DAL GIAPPONE

Kamiki Blended Malt con bicchiere da degustazione

Un blend giapponese con note di erica, miele, prugna giapponese, tè verde e torba,

Togouchi Premium Box con 2 bicchieri

Un whisky giapponese invecchiato per tre anni in botti ex-Bourbon, con note di nocciole, cioccolato e pepe. Finale intenso con cioccolato amaro.

DALLA FRANCIA

Cohebé Single Malt Élévation

Un whisky francese delicato e raffinato, con note floreali e speziate, ideale per chi cerca un whisky bilanciato.

Cohebé Single Malt Libération

Whisky francese generoso, con aromi ricchi e complessi di legno, frutta e spezie. Finale lungo e avvolgente.

Rinaldi 1957 SPA è capitanata da Giuseppe Tamburi, che ha trasformato la passione per i distillati e i vini in una missione: portare nelle mani di ogni bartender gli spirits più raffinati e i vini che raccontano storie indimenticabili. Rinaldi non è solo un importatore, è un compagno di viaggio nel mondo affascinante degli alcolici, contraddistinti da autenticità ed eccellenza. Con un portfolio che cresce giorno dopo giorno, grazie alla sensibilità e alla gentilezza di uno staff che mette il cuore in ciò che fa, Rinaldi è diventato sinonimo di dinamismo, qualità e, più di tutto, empatia.

Info: www.rinaldi1957.it

