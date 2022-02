Il Prosecco DOC si esibisce a Times Square

Il Prosecco scopre una nuova passione, il cinema. La scelta sembra azzeccata, anzi vincente considerando la quantità di prestigiosi premi che sta incassando a livello internazionale con i cortometraggi finora prodotti: da “Lightness that inspires” (C. Guttadauro, 2021) al recente fashion movie “The Italian Genio” (W. Maser, 2022), che con lo spot dedicato al Prosecco Doc Rosé, stanno illuminando gli enormi ledwall che si affacciano sulla Times Square di New York.

“Dopo aver accompagnato le più preziose opere esposte nei musei, -spiega il presidente della Doc Prosecco Stefano Zanette- dopo aver brindato nei camerini dei teatri, dopo aver celebrato ogni possibile espressione del talento umano in qualsiasi forma artistica, dopo essersi fatto interprete e portabandiera di quell’Italian Genio che il mondo ci riconosce, toccava al Prosecco DOC diventare protagonista”. Il soggetto da celebrare ora è solo lui, al centro di un filone di racconti per immagini che conducono lo spettatore per mano in sequenze che tolgono il fiato.

Il Prosecco DOC in questi giorni è dunque protagonista a Times Square: in uno dei mega schermi che dal 1904 caratterizzano la frequentatissima piazza, icona della Grande Mela, nello specifico sulla Crown Digital, si alternano tre video che hanno per soggetto protagonista il Prosecco DOC e il Prosecco DOC nella sua versione Rosé.

Ci sono gli spezzoni inconfondibili dell’opera Lightness That Inspires realizzata da Carlo Guttadauro, presentata lo scorso settembre alla Mostra del Cinema di Venezia nello Spazio della Veneto Film Commission- Regione del Vento, un supercorto che sta continuando a collezionare numerosi premi prestigiosi in tutto il mondo, con oltre 2 menzioni d’onore e 9 riconoscimenti internazionali, tra i quali, negli USA, il New York International Film Awards™ – NYIFA e il Vegas Movie Awards.

Appaiono poi dei frame dello spot che il Consorzio ha dedicato al Prosecco Doc Rosé, l’enfant prodige il cui successo internazionale, non ultimo quello conseguito recentemente al Wine Paris / Vinexpo di Parigi, non finisce di stupire.

Infine, ultimo solo in termini di tempo, il fashion movie THE ITALIAN GENIO: l’opera, diretta dal celebre fotografo Wayne Maser, è stata realizzata da Tuorlo Magazine per celebrare le pregiate bollicine del Prosecco DOC utilizzando i sinuosi linguaggi emozionali tipicamente utilizzati nel mondo della moda e del lifestyle. Un estratto del filmato è stato battuto all’asta da Christie’s sotto forma di NFT, un’opera di criptoarte che ha portato per la prima volta la Digital Art nel mondo del vino. Tra i premi vinti in prestigiosi festival internazionali, segnaliamo l’Oniros Film Awards di New York e il Global Film Festival Awards di Los Angeles.

Il medley visivo amalgama stili di regia diversi per diversi approcci con lo stesso obiettivo: raccontare attraverso un sapiente uso delle immagini una denominazione che nell’immaginario collettivo è prima di tutto un vino spumante, ma che per chi lo ama e lo conosce, racchiude in sé la bellezza del paesaggio, il sapere degli antenati, il talento delle nuove generazioni, e la vocazione al lavoro combinata al piacere della convivialità.

