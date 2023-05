Il Piemonte nuovo protagonista dell’olio di qualità

Si inizia il 12 maggio per un ciclo di 5 incontri che terminerà il 10 giugno

Il Consorzio di Tutela dell’Olio extra vergine di oliva del Piemonte e della Valle D’Aosta insieme al Dipartimento di Scienze agrarie forestali e alimentari dell’Università degli Studi di Torino hanno dato via la primo corso di idoneità fisiologica. Qui si formano gli esperti del futuro di un settore fortemente in crescita.

Cresce la produzione dell’olio di qualità in Piemonte e per sostenere questa svolta aumenta la richiesta di professionalità sul mercato. Per questo Consorzio di Tutela dell’Olio extra vergine di oliva del Piemonte e della Valle D’Aosta in collaborazione con il Dipartimento di Scienze agrarie, forestali e alimentari dell’Università degli Studi di Torino, ha organizzato il “Corso di idoneità fisiologica all’assaggio di oli di oliva vergini ed extra vergini”.

Negli ultimi anni infatti il territorio piemontese ha registrato una interessante crescita dell’attività olivicola. Sono infatti quasi 300 mila le piante di olivo oggi presenti nella regione – in particolare nelle aree collinari del Torinese e del Pinerolese, nell’anfiteatro morenico di Ivrea e nel Monferrato – con una produzione complessiva che oscilla fra i 200 e i 300 ettolitri all’anno. In possessore di oliveti sono circa 900 e contare su tre frantoi professionali.

Come sottolinea il Presidente del Consorzio Marco Giachino “a fronte di questa importante crescita quantitativa, ma soprattutto qualitativa, abbiamo deciso che fosse il momento giusto per creare uno strumento che ci aiutasse a sostenere la cultura dei sempre più numerosi appassionati ma soprattutto ci supportasse nello sviluppo di una competenza, quella dell’assaggiatore di olio, sempre più richiesta ed indispensabile non solo nel nostro settore ma anche in quello della ristorazione e della distribuzione.”.

Il corso, autorizzato dalla Regione Piemonte e realizzato con il supporto della Fondazione CRT, prevede il rilascio di uno specifico attestato di idoneità e frequenza, requisito essenziale per l’iscrizione all’elenco nazionale dei tecnici ed esperti degli oli vergini ed extra vergini.

Il corso è si svolge in cinque moduli (12, 13, 26 maggio e 9, 10 giugno) che prevedono lezioni frontali ed esercitazioni sensoriali, assaggi guidati e prove pratiche per il riconoscimento degli attributi positivi e per la valutazione dei difetti degli oli. Gli incontri avranno una durata complessiva di 36 ore e si terranno presso la sede del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari in Largo Braccini n. 2 a Grugliasco (TO).

Le iscrizioni si chiudono il 5 maggio, con un costo di partecipazione di 350 euro per gli studenti, mentre per gli appassionati e per i professionisti del settore il prezzo del corso è di 550 euro.

Per adesioni e informazioni: www.consorziotutelaextravergine.it oppure scrivere all’indirizzo info@consorziotutelaextravergine.it o chiamare al numero +393206714693.

Redazione Centrale TdG