Il nuovo ristorante di The Mall Sanremo

The Mall Sanremo, destinazione esclusiva per gli amanti del buon gusto tout court, inaugura il nuovo ristorante by adHoc affacciato sulla magnifica terrazza panoramica vista mare: un luogo dove lasciarsi coccolare da sapori genuini e rilassarsi alla vista del cielo azzurro che all’orizzonte si tuffa nel mare cristallino. Il nuovo ristorante offre una proposta enogastronomica che guida alla riscoperta di un’autentica cucina legata al territorio ligure senza rinunciare a sapori internazionali. Gusto e ricercatezza per vivere un’esperienza unica, all’insegna dell’eccellenza. La qualità delle materie prime insieme alla freschezza data dalle stagionalità danno vita ad un viaggio pronto a sorprendere ogni palato e stupire con ogni piatto. Proposte che, di mese in mese, si arricchiscono poi di nuovi aromi: dai sorprendenti antipasti, come la variazione di tartare di pesce crudo con gambero di Sanremo e frutti rossi accompagnata da un piccolo mojito al maracuja, ai primi come la lasagnetta di farina di castagne con pesto, patate, fagiolini e pinoli tostati e gustosi secondi come il pavè di salmone laccato con salsa teriyaki su purea di carote allo zenzero e baby legumi stufati al pastis.

“Siamo felicissimi dell’apertura del nuovo ristorante di The Mall Sanremo” afferma Giorgio Motta, General Manager di The Mall Luxury Outlets. “É un progetto a cui lavoravamo da tempo e vederlo realizzato è una grande gioia: ci permette infatti di proporre ai nostri ospiti un’alchimia unica di moda, bellezza ed accoglienza ancora più esclusiva, per un meraviglioso viaggio attraverso tutti e cinque i sensi, dove il gusto gioca un ruolo primario. Il nuovo ristorante insieme alla ricchezza del menù, la qualità delle materie prime, gli ambienti curati e il servizio impeccabile rende ancora più speciale il tempo trascorso a The Mall Sanremo esaltando ulteriormente le eccellenze del meraviglioso territorio che ci ospita.”

Il progetto

Il ristorante occupa una superficie di 250 m² (70 coperti all’interno e 100 all’esterno) suddivisa in due aree: il ristorante e la terrazza. Lo spazio prevede un allestimento elegante e curato nei minimi dettagli: i tavoli chiari sono circondati da sedute i cui toni blu-azzurro e beige richiamano il colore del mare e della sua spuma. I fiori, simbolo della città di Sanremo, giocano invece da protagonisti sulle pareti e sui lampadari. Un luogo contemporaneo e fresco per una pausa rilassante.

Lo Chef

I piatti sono dettati dall’estro dello Chef Matteo Riccitelli che, seppur giovane (classe 1985), ha già collezionato importanti esperienze, muovendo i primi passi al rinomato Ristorante La Pignese di Sanremo e presso il ristorante del 5 stelle Hotel Royal, per poi uscire dal territorio nazionale, lavorando al Cipriani di Londra e Metropol di Monaco, a seguire due anni come Chef su uno yacht privato con base al porto di Saint-Tropez e infine, tornando in “patria”, sette anni a capo della brigata del ristorante Glam di Sanremo. Con lui, uno staff altrettanto giovane e pieno di energia, il valore aggiunto umano, che conferisce al ristorante di The Mall Sanremo una marcia in più.

adHoc

adHoc nasce nel 2014 con la gestione della ristorazione nella prestigiosa sede di Villa Ormond a Sanremo. Dopo attività di Banqueting e Catering, la società ha intrapreso lo sviluppo di una linea di prodotti di alta gastronomia da proporre alla propria esclusiva clientela per arrivare, pochi anni dopo, all’apertura della prima Food Lounge di The Mall Sanremo. adHoc, la scelta per soddisfare qualsiasi richiesta e desiderio.

Il ristornate è aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 19:00.

Non è necessaria la prenotazione.

