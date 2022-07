Gestito da Pierre Baldelli, lo spazio è stato progettato dallo studio di architettura Vudafieri-Saverino Partners che ha creato un luogo unico, tra colori incisivi, rimandi anni ‘60, pareti specchiate e particolari decò

Intimità e raffinatezza descrivono, in un perfetto equilibrio stilistico, il nuovo ristorante Chez Pierre a Montecarlo guidato da Pierre Baldelli. Una carriera da Maitre D’ da oltre 40 anni iniziata in un bistrot di Parigi e un’esperienza profonda nel mondo della cucina stellata tra Inghilterra, Francia e Principato di Monaco: Pierre Baldelli apre a Montecarlo il suo primo ristorante, dove l’Head Chef Stephane Goudé propone una cucina francese e piatti internazionali.

Situato all’interno del shopping centre Metropole, Chez Pierre è uno spazio avvolgente, dalle tonalità vibranti, che invita a momenti di emozione. Dal concept alla realizzazione, lo studio di architettura Vudafieri-Saverino Partners ha ideato un progetto che interpreta la storia e la passione di Pierre Baldelli, portando gli ospiti in un viaggio tra Montecarlo, Parigi e Londra, città in cui si è formato.

Chez Pierre è un luogo appartato. Lo spazio conta 50 coperti e 6 sgabelli bar ed è caratterizzato da un’atmosfera dal fascino retrò: il pavimento a losanghe in marmo bianco e nero, cifra stilistica tipica degli anni ‘60, imprime un segno grafico incisivo creando un filo conduttore tra gli arredi, le texture e gli accostamenti preziosi. La tonalità del rosso rubino intenso, scelta anche per gli sgabelli bar dal tocco vintage di Pedrali, ha un ruolo di spicco riflettendo la personalità di questa nuova meta gourmet che non vuole passare inosservata. Il contrasto con il tono neutro del tessuto Alter Ego di Dedar, materico e cangiante, che riveste i pannelli a parete, rende lo stile degli interni ancora più ricercato. Sperimentazione e innovazione, linee e forme sinuose, colori accesi e pattern geometrici diventano portavoce di idee ed emozioni: del racconto di un’esperienza gastronomica memorabile.

Il bancone è il fulcro del ristorante: il vetro righettato rosso retroilluminato e gli inserti verticali in ottone, enfatizzati sulle curve, ne scandiscono il ritmo, mentre una parete specchiata occupa il fondo e amplifica lo spazio. Specchi anticati su cui si susseguono immagini delle città di Parigi, Londra e Montecarlo accompagnano il tessuto sovrastante che smorza il riflesso dello specchio. Materiali come legno, ottone, vetro e superfici morbide come il velluto e la pelle, donano un tocco sofisticato alla scenografia dell’ambiente coniugando forme e superfici con dettagli decò.

A livello di illuminazione, per un gioco tra riflessi e opacità, sono state scelte le lampade a sospensione bianche e scultoree della collezione Hatton 1 di Original BTC: realizzate in ceramica Bone China, presentano un rosone sfaccettato e offrono una luce calda e suggestiva.

Pierre Baldelli

Pierre Baldelli, classe 1965, originario di St Cloud (Parigi), ha iniziato la sua carriera di Maitre D’ in un bistrot parigino. Trasferitosi in Inghilterra nel 1986, lavora a Weston Manor, Oxon, prima di unirsi all’acclamato chef due stelle Michelin Raymond Blanc nel 1989 a Le Manoir aux Quat’Saisons. Nel 1993 apre la Brasserie 44 a Leeds, nel West Yorkshire, per conto di Michael Gill, e nel 1994 si unisce a Hambleton Hall, 1 stella Michelin, Relais & Chåteau, di proprietà di Tim Hart. Trasferitosi a Londra nel 1995 per lavorare per Marco Pierre White, è incaricato di gestire il Criterion Restaurant Piccadilly, The Restaurant e The Oakroom, entrambi premiati con 3 stelle Michelin, e infine Drones. È stato riconosciuto come il più giovane Maitre di uno stabilimento a 3 stelle Michelin ed è stato premiato come miglior Maitre D’ di Londra da Harpers and Queen, Tatler e Evening Standard. Nel 2004 entra a far parte di Cipriani London e dopo otto anni si trasferisce a Monaco per aprire il Cipriani Monte Carlo di Flavio Briatore. Nel 2021 apre un ristorante tutto suo, ChezPierre, situato nel Carre d’Or del Metropole Shopping di Monte Carlo. Un luogo intimo, dal fascino parigino, dove l’Head Chef Stephane Goudé propone una cucina francese e piatti internazionali utilizzando prodotti locali e di stagione.

Chez Pierre

Metropole shopping Monte-Carlo, Monaco

Progetto: Vudafieri -Saverino Partners , Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino

, Tiziano Vudafieri e Claudio Saverino Design team: Roberta La Vena, Alessandra Bottiroli

Superficie totale di intervento: 190mq

Arredi su misura: Mattec Interiors

Direzione lavori: Myriam Carvalho (notari-architectes)

Graphic designer: Letizia Maria Fraschini

Sgabelli: Pedrali

Tessuto panche: Dedar Sansone/ Mp Leather

Illuminazione decorativa: Hatton 1 (original BTC)

Materiali: impiallacciatura Tabu, ottone, marmo, vetro rigato rosso (bancone), tessuto Dedar Alter Ego pannelli verticali, specchi anticati con immagine su misura

