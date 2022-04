Il nuovo menu de Il Gramsci, nell’ottica del minimalismo e della contemporaneità

Cambio di passo per Il Gramsci, che presenta per la primavera un nuovo menu, più minimalista e leggero, per un concept che è come un albero sfoltito dalle chiome ma che mantiene intatti i suoi tratti distintivi e personali. Il menu dello storico locale torinese Il Gramsci, di patron Marco Ceresa è firmato dallo chef Alessio Zuccaro ed è, come nella sua filosofia, un inno al gusto che si fa semplice ma pieno al palato, di contaminazioni e di sapori che lasciano il segno.

IL MENU CENA FIRMATO DAL NUOVO EXECUTIVE CHEF, ALESSIO ZUCCARO

La carta, porta la firma del nuovo executive chef, che guiderà le cucine del Ristorante Il Gramsci. Stiamo parlando del giovane e talentuoso Alessio Zuccaro, figlio d’arte, con esperienze anche all’estero.

Eleganza, minimalismo, sguardo cosmopolita, per una cucina senza sbavature, lineare ma goduriosa, queste le coordinate della proposta gastronomica. A fianco di piatti ormai iconici come i Ravioli del plin con gocce di sugo d’arrosto, e il Vitello tonnato, entrano in carta proposte come il Polpo, ceci e ‘nduja, le Fettuccine burro e alici, e ancora l’Agnello alla Wellington.

“Abbiamo voluto creare un menu concettualmente più lineare per esprimere al meglio la filosofia de Il Gramsci – dichiara Marco Ceresa – Una filosofia che coniuga in modo sabaudo, quindi elegante e distinto, la cucina della tradizione piemontese, da cui abbiamo origine e i cui sapori ci sono estremamente cari, a uno sguardo più ampio, capace di trasmettere la ricerca delle materie prime di eccellenza, la passione per tutto quello che è viaggio, contemporaneità, estetismo.”

NUOVA ACQUISIZIONE

Marco Ceresa, inoltre, continua ad ampliare la sua presenza nel panorama della ristorazione piemontese, scegliendo di puntare ancora sulla città di Torino. Già titolare, nel capoluogo, di Ruràl e della pizzeria Libery, premiata con 3 Spicchi dal Gambero Rosso, e dopo l’acquisizione de Il Gramsci dello scorso anno, è arrivato per lui il momento di tuffarsi nella tradizione più pura. Da qui la recente scelta di acquisire il Ristorante Crocetta, insegna storica nel cuore della città dal 1980.

Info: https://ilgramscitorino.com/

Redazione Centrale TdG