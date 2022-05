Il Milan Campione d’Italia brinda alla vittoria con Franciacorta La Montina

Nulla di meglio delle bollicine per festeggiare!

Il Milan Campione d’Italia, per celebrare la vittoria ha brindato al Mapei Stadium con le bollicine del Franciacorta La Montina, storica cantina di Monticelli Brusati. Tutta la Squadra ha stappato le Magnum della tenuta franciacortina, personalizzate con il logo AC Milan e il simbolo del 19° Scudetto, dirigendosi verso il podio e innaffiando di bollicine il parterre esultante.

La partnership tra le Tenute La Montina e AC Milan è di lunga data. La famiglia Bozza, milanista per tradizione, accompagna infatti da sette stagioni consecutive la Squadra Rossonera come Licenziatario Ufficiale. Per celebrare il 120° anniversario della società, nel 2020 aveva realizzato una Limited Edition di sole 120 Magnum, tante quante gli anni del club. Per la stagione appena conclusa, ha invece racchiuso un pregiato Franciacorta Brut in una bottiglia (in versione classica da 0,75 e in quella Magnum) vestita dei colori della squadra. Il Franciacorta Rossonero brandizzato con il 19° Scudetto si può trovare online, negli store di AC Milan e nel Wine Shop della cantina a Monticelli Brusati.

Le Tenute La Montina di Monticelli Brusati sono fra le aziende storiche della Franciacorta. Le vigne aziendali sviluppano su di una superficie vitata di circa 72 ettari, dislocati in 7 Comuni della Franciacorta. Vigneti, con giacitura preminentemente collinare, impiantati su terreni calcarei e limo-argillosi con una resa circa di 100 quintali per ettaro con densità di 5.400/7.000 ceppi per ettaro. La cantina si estende per 7.450 m² sotterranei, il che garantisce tutto l’anno la minore escursione termica possibile (attorno ai 13°- 16°) e condizione ottimale per la giusta maturazione dei Franciacorta. La produzione media è di 380.000 bottiglie annue.

Info: La Montina – Tel. 030 653278 – info@lamontina.it – www.lamontina.com

Redazione Centrale TdG