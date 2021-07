Il lavoro della Maison premiato con il Robert Parker Green Emblem 2021

Louis Roederer è una delle prime cantine al mondo a ricevere questo riconoscimento

Il “Robert Parker Green Emblem” viene assegnato in riconoscimento di straordinari progetti che coinvolgono sforzi sostenibili nella produzione del vino. Questo riconoscimento è stato assegnato alle aziende vinicole che hanno dimostrato un impegno eccezionale in favore della viticoltura sostenibile. Impegno verificato dopo un’attenta analisi da parte del tema di esperti di Robert Parker Wine Advocate. Robert Parker Green Emblem è un premio per quei produttori che si impegnano nella protezione e visione a lungo termine dell’ambiente e della biodiversità.

In questo primo premio riconosciuto a livello mondiale sono state inserire solo 24 cantine, tra cui appunto la Maison Champagne Louis Roederer consultabile sul sito www.robertparker.com.

“La qualità dei vini […] così come l’impareggiabile impegno della Maison per l’agricoltura biologica e biodinamica, conferiscono a Roederer, lo status di leader della regione. Lo stile di questo punto di riferimento di Reims è potente ma infallibilmente preciso […]. Se la misura della vera grandezza è la combinazione di qualità e coerenza, Roederer supera facilmente quel test, poiché ogni cuvée è degna di attenzione.”

Da più di 20 anni, Louis Roederer è impegnato in una “viticoltura rinascimentale“, che consente di esprimere appieno tutte le sfumature del terroir dello Champagne, attraverso una selezione massale, potature delicate, cure quotidiane e pratiche che rispettano l’ambiente della vite. Roederer, utilizza poi pratiche virtuose, ispirate al modello della permacultura, che consentono all’ecosistema di autoregolarsi. Questi includono l’uso di composti biodinamici, che consentono al terreno di rimanere a riposo per lunghi periodi, la manutenzione di siepi e muretti in pietra, la coltivazione di alberi da frutto incentivando la formazione di nuovi alveari.

La Maison di Champagne a conduzione familiare guidata da Frédéric Rouzaud è stata anche un pioniere nella regione dello Champagne quando ha avviato il processo di certificazione della coltivazione biologica, per metà delle sue proprietà, nel 2018. Oggi, 115 ettari dei vigneti storici della Maison sono coltivati secondo i dettami della coltivazione biologica – le uve della 2021 raccolte dagli appezzamenti storici, si fregeranno della certificazione biologica ufficiale “AB” (il simbolo della certificazione biologica in Francia).

“Ottenere il Robert Parker Green Emblem è motivo di grande orgoglio e gioia per la nostra Maison di Champagne e per tutti i nostri dipendenti. Ma è anche un vero incoraggiamento per noi a continuare questo percorso impegnativo e gratificante, verso un tipo di viticoltura familiare il cui obiettivo, oltre quelli delle pratiche biologiche e biodinamiche, è preservare la biodiversità e ricercare nelle nostre uve e nei nostri vini, sapori ed espressioni sempre più vibranti… Questo impegno è indissolubilmente legato alla storia della mia famiglia e al forte legame che condividiamo con la Natura e questi grandi terroir”- ha affermato Frédéric Rouzaud, CEO di Louis Roederer.

Gli Champagne Louis Roederer sono importati e distribuiti da Sagna S.p.A. dal 1928 – www.sagna.it

Redazione Centrale TdG