Il Grand Tour delle Marche fa tappa a Serrapetrona, uno dei “santuari” della viticoltura eroica, senza tralasciare l’arte. Appassimenti Aperti, fino a domenica 19, nel segno della Vernaccia, un’esperienza unica.

Viaggiare significa anche prendere coscienza dei luoghi, imparare, portare a casa un’esperienza costruttiva e arricchente. Questo quanto avviene con le proposte di Grand Tour delle Marche, nato da un’idea del direttore di Tipicità: Angelo Serri e da Alberto Monachesi. Infatti, a novembre c’è chi va ancora al mare e chi si approccia all’autunno con un appuntamento imperdibile enogastronomico delle Marche, la festa della celebre Vernaccia di Serrapetrona, attraverso un percorso virtuoso che deve creare le premesse per implementare il comune di Serrapetrona e nel territorio del maceratese un vero e proprio polo di eccellenza della cultura enogastronomica capace di attrarre non solo i fruitori della sagra, ma anche gli enologi e gli esperti di un settore in continua evoluzione.

Serrapetrona è un suggestivo borgo medioevale dell’entroterra maceratese, ubicato tra gli ultimi contrafforti appenninici che preannunciano l’ondulata distesa di colline dolcemente digradanti dai romantici Monti Azzurri fin verso i lidi adriatici. Questo idilliaco ambiente è trapunto di vigneti di Vernaccia Nera, un esclusivo vitigno autoctono allevato su una superficie di appena 70 ettari, dal quale si ricavano due denominazioni caratterizzate da una fortissima identità e da un profondo legame con il territorio: la Vernaccia di Serrapetrona DOCG ed il Serrapetrona DOC. Il primo è uno spumante che prevede una sequenza di ben tre fermentazioni, l’ultima delle quali proviene dalla pigiatura delle uve lasciate ad appassire, mentre il secondo è un vino fermo dalla grande personalità, che si distingue per le sue caratteristiche sfumature speziate.

Dalla consuetudine dell’appassimento delle uve nasce la tradizione di Appassimenti Aperti, una manifestazione scaturita da una vera e propria ritualità che celebra l’unicità di una viticoltura, non a sproposito, definita “eroica”!

Le due domeniche centrali del mese di novembre sono le date nelle quali, tradizionalmente, si svolge Appassimenti Aperti. La sedicesima edizione si concluderà la domenica 19 novembre. Nella piazza principale del paese, allestita con stand enogastronomici, s’inizia tutti giorni dalle 11:00 e si prosegue senza sosta fino alle 19:00. Presenti, ovviamente, le aziende produttrici di Vernaccia: Alberto Quacquarini, Colleluce, Terre di Serrapetrona, Serboni, Podere sul lago, Fontezoppa e Verser. Ma c’è di più! Le prime cinque cantine del precedente elenco sono pronte ad accogliere gli enoturisti, che avranno così la possibilità di incontrare i produttori e visitare i relativi appassimenti, ossia gli spazi dove vengono messi ad appassire, in cassette o appesi ai soffitti, i grappoli raccolti durante la vendemmia – www.appassimentiaperti.it -. Per l’occasione funzionerà un servizio di trasporto gratuito con navette che, a partire dalle 14:00, condurrà i visitatori nelle diverse cantine. Dalle 16:00, intrattenimento in piazza per grandi e piccini, con giochi di prestigio e performance di artisti di strada.

“Una manifestazione che continua a crescere – afferma orgogliosamente Silvia Pinzi, giovane e dinamica Sindaca del piccolo comune – grazie alla collaborazione di diverse anime: produttori, IMT, Proloco e molti volontari che si mobilitano per accogliere i tanti visitatori che giungono a Serrapetrona alla scoperta delle nostre eccellenze, non solo enologiche, ma anche gastronomiche, dei nostri siti storico-artistici, nonché del patrimonio naturalistico e paesaggistico!”.

Infatti, Appassimenti Aperti rappresenta l’occasione per turisti, foodtrotter ed enoappassionati di conoscere da vicino questo ridente borgo che, oltre al suo pregiato vino, può vantare numerose attrattive storico-artistiche, come le chiese di San Francesco, con un polittico di Lorenzo d’Alessandro, e di Santa Maria in Piazza, con il deposito espositivo delle opere d’arte provenienti dal recupero effettuato presso le chiese dal sisma, mentre Palazzo Claudi ospita la mostra “Claudio Claudi: un umanista del secolo breve”. Nello stesso edificio anche un’altra mostra d’arte contemporanea “Per Bacco…. Vernaccia!!”, curata da Marilena Spataro, con quindici opere in esposizione fino al 26 novembre.

Appassimenti Aperti è sede di tappa del Grand Tour delle Marche 2023, promosso dall’organizzazione di Tipicità ed ANCI Marche – www.tipicitaexperience.it

Jimmy Pessina

Foto Tipicità e Jimmy Pessina