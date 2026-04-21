Il Consorzio del Vermouth di Torino a Vinum 2026 ad Alba

Il Consorzio del Vermouth di Torino, che tutela e promuove una eccellenza enologica piemontese sempre più ricercata e attraente, sarà presente alla 48ª edizione di Vinum Alba, la Fiera Internazionale dei vini del Piemonte. Questo è un appuntamento che continua a crescere e rinnovarsi, rafforzando il proprio ruolo di riferimento nel panorama enologico nazionale e internazionale.

Il 25 e 26 aprile e l’1, 2, 3 maggio 2026, il centro storico di Alba tornerà a trasformarsi nella più grande enoteca a cielo aperto d’Italia, con un percorso diffuso tra piazze, cortili e vie, con un approccio a 360° che interpreta in modo originale il legame fra vino, enogastronomia, turismo, scoperta del territorio e del paesaggio.

A questo appuntamento internazionale, il Consorzio del Vermouth di Torino, sarà presente con un proprio stand in Via Snider, di fronte al Palazzo Mostre e Congressi.

I Vermouth di Torino dei soci saranno raccontati e serviti dai sommelier AIS che offriranno un’esperienza di degustazione guidata a visitatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.

Oltre alla degustazione singola, sarà possibile acquistare un voucher da tre degustazioni per esplorare il Vermouth di Torino nelle diverse tipologie.

Le etichette istituzionali del Consorzio saranno poi protagoniste dell’esclusivo evento “Vinum a tavola”, presso il Castello di Roddi. In questa sede prestigiosa, il 24 e il 25 aprile, e poi il 1° e il 2 maggio, saranno proposte quattro cene dove si vivrà un’esperienza enogastronomica esclusiva che unirà alta cucina e grandi vini del Piemonte.

Il Vermouth di Torino, l’unico vermouth a livello mondiale a potersi fregiare della IGP, sarà servito a raffinati tavoli conviviali dove si vivranno percorsi gourmet curati da rilevanti chef del panorama nazionale. In collaborazione con l’Associazione Italiana Sommelier saranno proposti abbinamenti studiati per esaltare ogni piatto, sperimentando il food pairing ideale con i migliori vini piemontesi.

Sarà un momento importante per valorizzare l’immagine e la qualità del Vermouth di Torino, attraverso l’attività del suo Consorzio. Il Consorzio del Vermouth di Torino, costituito nel 2019, rappresenta il 99,8% della produzione di questa eccellenza del Piemonte, diffusa in 82 Paesi. La produzione è arrivata a toccare oltre 7 milioni di bottiglie, con una costante tendenza alla crescita in volumi e valori.

E’ sempre l’ora del Vermouth di Torino®!

Consorzio del Vermouth di Torino

Il Consorzio del Vermouth di Torino è stato costituito nel 2019. Fra i suoi Soci si trovano sia importanti multinazionali, sia realtà produttive medie e piccole, oltre a rappresentanti della filiera delle erbe aromatiche, che coprono il 99,8% della produzione di questa eccellenza del Piemonte, diffusa in 82 Paesi. La produzione è arrivata a toccare la produzione è arrivata a toccare oltre 7 milioni di bottiglie e registra una costante tendenza alla crescita in volumi e valori.

Redazione Centrale TdG