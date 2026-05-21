Redazione Centrale TdG –

Arrivano le Monday Nights e gli appuntamenti speciali tra degustazioni sotto le stelle nel cuore dell’Abruzzo

San Martino sulla Marrucina (CH), 20 maggio 2026 – Immerso tra vigne, uliveti e paesaggi che si estendono dalla Majella al Mare Adriatico, il Castello di Semivicoli apre la stagione estiva con un nuovo calendario di appuntamenti dedicati all’enogastronomia, al vino e all’ospitalità contemporanea. Storica dimora del XVII secolo restaurata dalla famiglia Masciarelli, il Castello rappresenta oggi uno dei luoghi simbolo dell’accoglienza abruzzese: una residenza autentica e raffinata dove storia, territorio e cultura del vino si incontrano in un’esperienza immersiva pensata per viaggiatori, appassionati e pubblico locale.

Con la ripartenza della stagione arrivano le Monday Nights, il format di cene tematiche firmato dal ristorante La Tavola di Gianni che, per l’occasione, apre le proprie porte non solo agli ospiti del relais, ma anche al pubblico esterno. Pensate come appuntamenti fissi del lunedì sera, trasformano il Castello di Semivicoli in un luogo di incontro e convivialità, dove cucina, vino e racconto del territorio dialogano in un’atmosfera elegante ma informale, immersa nel paesaggio abruzzese. Ogni serata sarà curata dallo chef Mario Di Giovanni insieme ai wine experts Masciarelli, attraverso percorsi gastronomici ogni volta differenti: dalla cucina contadina alle degustazioni alla cieca, dalle bollicine ai grandi rossi internazionali, con abbinamenti studiati per valorizzare tanto le etichette Masciarelli quanto i vini di “Gianni’s Selection”, la distribuzione che riunisce eccellenze provenienti da territori iconici come Champagne, Borgogna, Loira e Porto.

Accanto agli appuntamenti settimanali, la stagione estiva sarà arricchita da una serie di eventi speciali che animeranno gli spazi del Castello tra vigneti, giardini e terrazze panoramiche. Tra gli appuntamenti in programma, martedì 2 giugno si terrà l’evento celebrativo per la 35° annata di Marina Cvetic Trebbiano Riserva e Marina Cvetic Chardonnay, mentre il 26 giugno il Castello ospiterà una speciale Cena con delitto in collaborazione con Fondazione AIRC. Il calendario proseguirà il 3 luglio e il 7 agosto con i BBQ in vigna, il 31 luglio con una nuova Cena con delitto e il 10 e 17 agosto con due serate dedicate alla cena sotto le stelle e all’osservazione astronomica nel cielo d’Abruzzo.

Il calendario delle Monday Nights 2026 completa la programmazione estiva del Castello di Semivicoli, con appuntamenti settimanali firmati La Tavola di Gianni:

25 maggio – Jazz Night & Sweet Wines

1 giugno – Truffle & Marina Cvetic

8 giugno – Brace & Champagne

15 giugno – Wine & Sax

22 giugno – Cena contadina

29 giugno – Vini nobili & Cibi poveri

6 luglio – Garden Dinner & Live Music

13 luglio – Vini alla cieca e piatti a sorpresa

20 luglio – Cena vegetale

27 luglio – Rosé e tapas

3 agosto – Bollicine e crudité

24 agosto – Tonno & Vini del mare

31 agosto – Maiale nero d’Abruzzo & Rossi dal Mondo

Con l’arrivo della stagione estiva, il Castello di Semivicoli emerge dunque come una delle destinazioni più suggestive dell’ospitalità enogastronomica abruzzese, luogo in cui vino, paesaggio e convivialità si incontrano in un’esperienza autentica firmata Masciarelli.

Per maggiori informazioni e prenotazioni: castellodisemivicoli.com/calendario-eventi

Il Castello di Semivicoli: circondato da uliveti secolari, vigneti e colline che scendono verso il mare Adriatico, sorge nel cuore dell’Abruzzo con una vista che abbraccia la Majella e la campagna circostante. Un luogo sospeso tra natura e storia, dove silenzio e paesaggio creano un’atmosfera autentica e senza tempo. Alle pendici della Majella, tra borghi come Semivicoli e San Martino sulla Marrucina, il territorio è legato alla visione agricola della famiglia Masciarelli. Restaurato dalla famiglia Masciarelli, il Castello è oggi una dimora storica dedicata all’ospitalità e al vino. L’antico palazzo del XVII secolo, già residenza del Barone Perticone, è stato recuperato da Gianni Masciarelli con Marina Cvetic, unendo storia e contemporaneità. Porticati, macine, cantine e botti convivono con arredi moderni e spazi accoglienti. La sala degustazione è il cuore dell’esperienza, con vini, oli e grappe della tenuta e cucina del territorio. All’esterno, vigneti e uliveti circondano la piscina panoramica, tra degustazioni, picnic e relax. Le suite, tra Majella e mare, completano un soggiorno di quiete e autenticità abruzzese.

Masciarelli Tenute Agricole : nasce nel 1981 dall’intraprendenza di Gianni Masciarelli, figura simbolo dell’enologia abruzzese e grande innovatore, che con il suo operato ha contribuito a far conoscere e valorizzare i vini del territorio, posizionando l’Abruzzo tra le regioni italiane più importanti a livello enologico. Dal 2008 l’azienda fa capo a Marina Cvetic Masciarelli, compagna di vita e di lavoro di Gianni, e alle figlie Miriam Lee e Chiara Masciarelli. Ambasciatrice in Italia e nel mondo dell’eccellenza dei vini abruzzesi, Masciarelli Tenute Agricole conta 7 linee di prodotto, per un totale di 22 etichette, con una produzione annua di oltre 2 milioni di bottiglie e un export che raggiunge 60 Paesi.

Castello di Semivicoli