La Casearia Carpenedo fa la storia: il Blugins® tra i migliori 7 formaggi del mondo ai World Cheese Awards 2024

La Casearia Carpenedo ha conquistato il palcoscenico internazionale ai rinomati World Cheese Awards 2024 tenutisi a Viseu, in Portogallo. L’azienda trevigiana ha ottenuto in questa edizione riconoscimenti straordinari, portando a casa un Super Gold con il Blugins®, un Oro con l’Ubriaco di Raboso® e un Bronzo con l’Hyrcus®.

Il Blugins®: ha raggiunto vette inimmaginabili, conquistando l’ambita finale dove vengono scelti i migliori Super Gold, ovvero i migliori tra tutti i formaggi classificati con Medaglia d’Oro. Un traguardo che lo consacra come il miglior formaggio erborinato affinato a livello globale.

“Siamo entusiasti e onorati per aver ricevuto questi riconoscimenti – commentano da La Casearia Carpenedo – Il nostro impegno nella creazione di formaggi d’eccellenza è stato premiato su scala mondiale. Essere tra i migliori formaggi al mondo è un onore che ci spinge a continuare su questa strada di eccellenza.”

I World Cheese Awards, organizzati dalla Guild of Fine Food, rappresentano il più grande e prestigioso concorso dedicato esclusivamente ai formaggi. L’edizione di quest’anno ha visto la partecipazione di 4.786 formaggi provenienti da 47 paesi, valutati da una giuria internazionale di 240 esperti.

BluGins®: è il primo formaggio ad essere affinato con Gin e con le sue botaniche. Un’innovazione che ha ispirato molte altre aziende, diventando un punto di riferimento non solo nel settore caseario. Blugins si distingue inoltre per la sua immagine unica, abbracciando il mondo della moda con la scelta originale dell’involucro con cui è avvolto che richiama il famoso tessuto jeans. Nato con l’idea di abbinamento con il Gin Tonic, Blugins ha aperto nuovi orizzonti conquistando mercati internazionali come il Giappone e l’Australia. La giuria è stata conquistata dal suo perfetto equilibrio gustativo.

Ubriaco di Raboso®: rappresenta il vero apripista da cui ha avuto origine il marchio Ubriaco. È lo storico formaggio dell’azienda Carpenedo, diventato un’icona del panorama caseario italiano. Nato dall’intuito di Antonio Carpenedo nel 1976, trae origine da una tradizione veneta della Prima Guerra Mondiale. L’intuizione di Antonio è stata caparbiamente raccolta dai figli Ernesto e Alessandro. Ernesto, con la sua esperienza casearia già nel 1996 fece conquistare a questo formaggio lo Spino d’Oro, mentre Alessandro, con la sua vocazione verso i mercati esteri, lo ha fatto conoscere in molti paesi del mondo. Il nome Ubriaco® è un marchio registrato e di proprietà esclusiva de La Casearia Carpenedo. Questo formaggio ha conquistato la giuria oltre che per l’equilibrio gustativo anche per le eleganti note vinose e fruttate.

Hyrkus® – Una new entry per la Casearia Carpenedo, questo cremoso di capra fa parte della selezione artigianale dell’azienda. Hyrcus ha conquistato la giuria per la sua deliziosa cremosità e l’eleganza aromatica che lo contraddistingue.

Un nuova, splendida testimonianza di come La Casearia Carpenedo abbia costruito il suo percorso negli anni con cuore, visione creativa, originalità e proiezione in avanti diventando il primo laboratorio di affinamento di formaggi in Italia. Una lunga storia di maestria artigiana che oggi si intreccia con un’incessante attività di ricerca e sperimentazione, partendo dall’ispirazione alle antiche tradizioni contadine ma prestando allo stesso tempo attenzione all’avanzata della tecnologia per tenere sempre il passo dell’innovazione.

La Casearia Carpenedo

La Casearia Carpenedo, riconosciuta come primo laboratorio di affinamento di formaggi in Italia, nasce dalla grande visione creativa del suo fondatore Antonio Carpenedo, fin da bambino animato da una fortissima passione. Quella sviluppata da Carpenedo, lavorando materie prime selezionate con cura e regalando profumi e sentori unici, è una vera e propria arte, una narrazione ogni volta diversa, frutto di una estrema sensibilità e amore per la famiglia e per la vita. La storia dell’azienda ha inizio nei primi del 1900 quando suo padre Ernesto Carpenedo iniziò come “casoin” (in dialetto veneto, pizzicagnolo), in un negozio di alimentari a Preganziol (Treviso). Il figlio cresce nella bottega del padre e negli anni ’60 inizia a gestire un piccolo caseificio in provincia di Treviso dove con l’aiuto di un amico tecnico casaro impara l’arte del formaggio da autodidatta. Nel 1965 Antonio fu uno dei primi ad esportare fuori dalla provincia di Treviso e poi in altre regioni la “Casata Carpenedo” oggi conosciuta ed apprezzata come Casatella Trevigiana Dop. Il ’76 segna l’inizio di un’altra avvincente sfida, quella di affinatore, con la riscoperta di un’antica tradizione contadina della zona del Piave, ossia riporre il formaggio sotto le vinacce durante la vendemmia. Fu allora che si iniziarono a produrre le prime forme di formaggio affinato in vino e vinaccia con il nome di Ubriaco, che divenne un marchio registrato di proprietà esclusiva dell’azienda. Qualche anno più tardi, grazie all’aiuto del figlio Ernesto, anch’egli casaro creativo, Antonio fonda il primo laboratorio di affinamento caseario riconosciuto in Italia. Partendo dall’utilizzo delle vinacce, si passa alla sperimentazione di nuovi ingredienti come fieno, foglie di noce, pepe, spezie, birra, liquori e molti altri, che oggi compongono il vasto repertorio dei “Formaggi di Cantina”. Attualmente, l’azienda è guidata con grande determinazione dai figli Ernesto, Direttore di Produzione, che mantiene sempre elevatissima la qualità dei prodotti e dei processi produttivi, fino all’ottenimento della certificazione di qualità FSCC22000, e Alessandro, Direttore Commerciale e Marketing, il cui contributo ha permesso all’azienda di espandersi a livello internazionale, con prodotti presenti oggi in 25 paesi nel mondo.

