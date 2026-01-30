Il Birrificio la Piazza di Torino

Dalla sinergia tra Piazza dei Mestieri e l’impresa sociale Terza Settimana nasce il nuovo Birrificio la Piazza Via Perosa 32A – Torino

Non solo punto di ristoro ma un vero e proprio laboratorio d’inclusione

Dalla forte sinergia tra Piazza dei Mestieri, punto di riferimento per la formazione e l’aggregazione giovanile, e Terza Settimana, l’impresa sociale impegnata nel contrasto alle fragilità sociali attraverso il modello della Social Factory, nasce il secondo Birrificio La Piazza (Via Perosa, 32A – Torino).

Situato nel cuore del quartiere Cenisia il nuovo locale mira a diventare non solo punto di ristoro ma un vero e proprio laboratorio d’inclusione sociale. Un luogo in cui l’allegra convivialità di un locale birreria si fonda perfettamente con l’impegno sociale rafforzando così il legame con il territorio e rendendo evidente come formazione, cultura e comunità possano crescere insieme.

Un locale birreria che possa dunque veicolare i valori della fratellanza, dell’accoglienza e della solidarietà. Un contesto attento all’artigianalità, al bere responsabile e al mangiare sano integrato da esperienze culturali e di incontro che potrà fornire un ulteriore tassello al progetto di Piazza dei Mestieri per renderlo unico nel suo genere ed allargare la fruibilità in termini di utenti, tempi e servizi.

Il nuovo Birrificio la Piazza si integra appieno nell’ambito del progetto mettendo anche a disposizione i locali per altre attività di servizio o di aggregazione come la distribuzione di pasti solidali e incontri culturali. La sfida è certamente quella di riuscire a rendere evidente come le persone e le comunità possano crescere attraverso i rapporti umani, il mutuo aiuto e la condivisione di esperienze di conoscenza diretta.

Birra & cucina. L’offerta del Birrificio la Piazza

Nel nuovo Birrificio la Piazza, così come quello situo in Borgo San Donato, si potranno gustare birre artigianali accompagnate dall’ottima cucina declinata in stile street food.

La carta delle birre – in grado di conquistare i connaisseur più esigenti – è davvero ricca: dall’American Jasper, una Hoppy Lager che unisce la precisione della fermentazione di scuola tedesca a una luppolatura di ispirazione americana, profumata, secca e ben bilanciata con note erbacee e agrumate alla Triple flight, una birra in stile Tripel, senza fronzoli, ma con tanto gusto. All’olfatto note di malto unite a sentori di spezie. Il sapore è dolce e maltato con un finale secco e un corpo pieno.

Ad affiancare le birre artigianali le stuzzicanti proposte gastronomiche dello chef Marco Santelli.

Si può cominciare con invitanti antipasti come i Petali di cipolla di Tropea in pastella, il Prosciutto crudo di Parma e toma piemontese serviti con focaccia, le Crocchette di baccalà e/o i Muffin gorgonzola e birra.

Per proseguire con gli immancabili hamburger preparati esclusivamente con carni selezionate piemontesi della macelleria Martini Carni di Boves – Cuneo come lo Smokedburger con burger di vitella piemontese, melanzane grigliate, scamorza affumicata, salsa barbecue, un bel sandwich con Pastrami o una Pinsa romana con arista alla brace, stracciatella e marmellata di cipolle rosse. O ancora piatti come l’amatissimo Stinco alla birra Chagall con patate rustiche, il Fish & Chips, lo Sformato di porri, patate e fonduta di parmigiano.

Per concludere deliziosi dolci come la Cheesecake ai lamponi e l’intramontabile Birramisù.

Una proposta dunque pensata per valorizzare le birre e promuovere un’esperienza di consumo autentica, consapevole e responsabile.

Le altre realtà della Social Factory di Via Perosa

All’interno del complesso che ospita il nuovo Birrificio la Piazza altre realtà sono a disposizione della comunità e contribuiscono al miglioramento delle loro condizioni.

Dai bagni pubblici – realizzati nei primi anni ’30 e completamente ristrutturati mantenendo le peculiarità del luogo come i magnifici e preziosi marmi – dove i senzatetto possono usufruire di docce, parrucchiere, barbiere… allo spazio mamme, un piccolo angolo accogliente e caloroso dedicato alle mamme di bambini di età compresa tra 0 e 5 anni dove possono trovare abiti, scarpe e altri oggetti per l’infanzia donati da famiglie più abbienti. Dal social market, un market per dare ai più bisognosi un paniere di prodotti completo a prezzi calmierati – frutta e verdura fresca, pasta, passate di pomodoro, olio di oliva e ancora latte, biscotti, zucchero, senza però dimenticare saponi, detersivi per la casa, pannolini e altri beni necessari – all’orto urbano, un’area del cortile comunitaria dedicata alla coltivazione di piante, frutta, verdura ed erbe aromatiche.

Piazza dei Mestieri

Dal 2004 punto di riferimento per la formazione e l’aggregazione giovanile

Nata nel 2004 a Torino, Piazza dei Mestieri è un luogo di educazione e di aggregazione per i giovani in cui è possibile sperimentare un approccio positivo alla realtà: dall’apprendimento al lavoro, dal modo di usare il tempo libero alla valorizzazione dei talenti.

Ogni anno nelle sue sedi di Torino, Catania e Milano vengono accolti più di 10.000 giovani italiani e stranieri per insegnargli un mestiere e dargli la possibilità di entrare nel mondo del lavoro.

Nel tempo è stata costruita una grande alleanza con gli imprenditori e gli operatori culturali portando il lavoro e la cultura all’interno della scuola per offrire così ai giovani un luogo di accoglienza dove si sentono compresi e valorizzati.

Un luogo dove possano riscoprire il loro potenziale, acquisire nuove capacità, rafforzare la fiducia in se stessi, diventare protagonisti del proprio futuro e di quello del contesto sociale in cui vivono.

Per completare il ciclo all’interno di questi luoghi sono nate delle attività produttive dove i ragazzi mettono in pratica quello che imparano sui banchi e nei laboratori della scuola in una logica di alternanza continua capace di offrire strumenti concreti per agevolare il loro l’inserimento lavorativo.

Il Birrificio la Piazza. La nascita del primo birrificio

Tra le attività produttive nate all’interno della Piazza dei Mestieri, il Birrificio la Piazza rappresenta un esempio di eccellenza artigianale e culturale dove formazione, qualità e convivialità si incontrano in ogni birra.

Fondato nel 2007 nel cuore del quartiere storico di Borgo San Donato, a pochi passi dal centro di Torino, il birrificio ha sede all’interno del cortile di un edificio di fine ottocento un tempo adibito a conceria e oggi spazio vivo di produzione, incontro e socialità.

La missione del Birrificio la Piazza è coniugare alta qualità, gusto autentico e forte legame con il territorio attraverso una produzione artigianale che racconta passione, competenza e attenzione al dettaglio.

Ogni fase del processo produttivo, dalla selezione delle materie prime alla fermentazione, è seguita con cura dal mastro birraio Riccardo Miscioscia.

Sotto la sua guida, la produzione spazia dalle interpretazioni classiche di pils, lager e ale a creazioni più innovative, sempre equilibrate, riconoscibili e di grande bevibilità.

La qualità del lavoro svolto è confermata dai numerosi riconoscimenti ottenuti negli anni.

Solo nel 2025 l’American Jasper ha conquistato per la seconda volta la medaglia d’argento nella categoria Hoppy Lager al Brussels Beer Challenge, una delle competizioni brassicole internazionali più prestigiose.

Nello stesso anno, il Birrificio la Piazza ha ricevuto la Chiocciola nella Guida alle Birre d’Italia 2025 di Slow Food, riconoscimento riservato alle realtà che esprimono una forte identità produttiva e rappresentano l’eccellenza nel panorama nazionale.

A completare il quadro dei riconoscimenti, l’ingresso di Riccardo Miscioscia nella Top 50 del premio Birraio dell’Anno, uno dei più ambiti del settore.

Birrificio La Piazza

Via Perosa 32a – Torino

Tel. +39 0110687018 – prenotazioni a partire dalle ore 18.00

email: brewpub.viaperosa@piazzadeimestieri.it

www.birrificiolapiazza.com

