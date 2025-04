“I sapori del Brasile”, la nuova bottega di cucina mineira apre al Mercato Centrale Torino

Arriva a Mercato Centrale Torino una bella novità, che riempie lo spazio di Porta Palazzo di colori e sapori nuovi, che si uniscono a quelli portati dalla recente apertura della cucina marocchina di LellaMama

Questa volta le suggestioni esotiche, con il loro carico di cultura gastronomica da scoprire, sono quelle della cucina mineira de “I Sapori del Brasile”, bottega gestita dagli artigiani Juliana Martins da Silva e Julio Cesar Barros Albano. Un progetto gastronomico che unisce i più autentici sapori brasiliani con l’amore per il buon cibo quotidiano, quello che si prepara in famiglia per sedersi intorno a un tavolo con chi si ama.

Arrivano così piatti brasiliani originali e golosi, come la Coxhina, un antipasto che può ricordare i nostri arancini siciliani, o i Kibe, tipiche crocchette di carne e bulgur. In menu tutti i grandi classici, come la Picanha o le tantissime varietà di spiedini (compresi quelli di cuoricini di pollo), le vellutate di manioca e i piatti brasiliani di carne, riso, fagioli e uova. Oppure, tra le specialità più apprezzate, il Feijoada, cotto lentamente per esaltarne i sapori ricchi e intensi, perfetto per essere condiviso in compagnia, magari accompagnato dal famoso pane al formaggio originario di Minas Gerais, il Pão de queijo, servito caldo, ideale per colazione o come spuntino.

Il tutto, ovviamente, proposto in pairing con una selezione di Caipirinha, Capiroska e Cachaca brasiliana, per scaldare l’atmosfera.

La festa di inaugurazione

Per dare il benvenuto a Juliana e Julio e ai loro sapori brasiliani, Mercato Centrale Torino ha pensato di organizzare una grande festa aperta al pubblico: venerdì 11 aprile, dalle 20 alle 23, le note della samba, del soul e della bossa nova invaderanno la nuova bottega, con la musica del Trio Partido Alto che accompagneranno la serata tra una caipirinha e l’altra.

La nuova bottega, per l’occasione, ha pensato a uno speciale menu fisso composto da un antipasto di salatini misti, un piatto di Picanha con contorni, il pudim di latte come dessert e una caipirinha al limone il tutto a un costo speciale.

La storia di Juliana Martins da Silva e Julio Cesar Barros Albano

Nato nel 1984 a Ipatinga, in Brasile, Julio ha vissuto lì fino all’età di 14 anni prima di trasferirsi a Vitoria, nello stato dell’Espirito Santo, dove ha completato i suoi studi.



Nel 2005 ha iniziato la sua avventura italiana, a Milano, accolto da alcuni parenti. Dopo cinque anni è tornato in Brasile a Belo Horizonte dove, lavorando come ingegnere informatico, ha conosciuto Juliana Martins da Silva, una talentuosa laureata in giurisprudenza, specializzata in diritto del lavoro. Insieme hanno coltivato il loro amore e la passione per la cucina, esplorando le meraviglie gastronomiche di Belo Horizonte nei fine settimana e studiando le ricette tipiche locali. I loro primi sette anni di matrimonio sono stati un viaggio di scoperta, in cui Juliana e Julio hanno esplorato i segreti della cucina mineira, una tradizione ricca di sapori e cultura.

Rientrati in Italia grazie a un’opportunità di lavoro, Julio e Juliana hanno poi deciso di aprire il loro ristorante di cucina brasiliana, con lo scopo di offrire una proposta autentica e casalinga, rappresentativa della regione di Minas Gerais, conosciuta per la sua tradizione culinaria.

Così, il 24 dicembre 2022, hanno inaugurato il loro primo locale in Corso Vercelli 136, a Torino. La risposta del pubblico è stata subito entusiasta, tanto da far emergere la necessità di uno spazio più ampio, che Julio e Juliana hanno poi trovato in via Luigi Cherubini 46.

Ogni piatto proposto da Julio e Juliana racconta una storia, portando a Torino un assaggio di cultura brasiliana, con il suo carico di sapori e colori.

Con questo nuovo progetto, Julio e Juliana non solo celebrano la cucina mineira, ma creano anche un ponte tra culture, mettendo in ogni piatto la loro passione e dedizione, oltre che l’amore per la loro terra d’origine.

La Bottega sarà aperta tutti i giorni dal lunedì alla domenica.

Il Mercato Centrale Torino

Il Mercato Centrale è stato ideato e fondato nel 2014 a Firenze da Umberto Montano, imprenditore appassionato e creativo con oltre quarant’anni di esperienza nel vasto panorama della ristorazione fiorentina di alta qualità, con l’obiettivo di contrastare la lenta scomparsa dal centro città dei negozi di alimentari tradizionali e di tutte le buone pratiche del loro mestiere. Per dare vita al suo progetto, Montano ha trovato una visione condivisa e si è associato al gruppo Human Company della famiglia Cardini-Vannucchi, punto di riferimento in Italia nel turismo all’aria aperta. La sinergia nata dal loro incontro ha permesso di decodificare un nuovo linguaggio nel mondo del cibo, che fa della semplicità la sua forza. Questa idea prende vita in un formato innovativo, che porta in primo piano gli “artigiani del gusto” e il loro saper fare in un’ideale piazza della bontà, luogo di incontro e spazio per la scoperta, in dialogo costante con il tessuto urbano. Il Mercato Centrale conta oggi cinque location: a Firenze, Roma, Torino, Milano e Melbourne, confermandosi un format in continua evoluzione.

Redazione Centrale TdG