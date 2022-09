I nuovi rum di Rinaldi 1957 a ShowRUM di Roma

Torna in presenza a Roma, dopo la pausa forzata dovuta al Covid- 19, il più grande evento italiano dedicato al rum, giunto all’ottava edizione. La manifestazione è in programma domenica 2 ottobre e lunedì 3 ottobre presso il Centro Congressi dell’A.Roma Lifestyle Hotel in via Giorgio Zoega 59.

Rinaldi 1957 si presenterà con novità non solo rispetto al 2019 ma anche rispetto a pochi mesi fa, in quanto “Il portafoglio di rum rappresentati da Rinaldi 1957 si è allargato ad altre zone del mondo, conquistando nuovi terroir, che è l’elemento fondamentale per connotare i diversi rum, vista la molteplicità di terreni, varietà di canna da zucchero, tipi di raccolta della stessa, climi e modalità di invecchiamento che ci sono nel mondo del rum. Un macchinario per la distillazione, se fabbricato ad esempio in Francia, sarà uguale trasportato in tutto il mondo. È tutto ciò che è intorno che invece cambia il rum.” afferma Gabriele Rondani Direttore Marketing del Gruppo. “Facciamo degli esempi: la Guadalupa non è in realtà una sola isola ma è formata da due isole, completamente diverse tra loro per terreni, clima e venti: rhum Montebello coltiva in ognuna di queste due parti della Guadalupa, un diverso tipo di canna da zucchero, ognuno più adatto al clima e al terreno di riferimento. La tipologia di distillazione è la stessa, ma il risultato del distillato è diverso. È un po’ il discorso che sta portando avanti in Francia Rozelieures, con gli attesissimi “Parcellaire”, i whisky provenienti da diverse parcelle di coltivazione d’orzo. Solo quello cambia e il risultato tra due whisky è completamente diverso.”

Presenta un finish in botti Rozelieures, proprio uno dei nuovi rum New Grove che da ottobre si affidano a Rinaldi 1957 per l’Italia. Greys, prima distilleria dell’isola Mauritius, fondata nel 1838, ha dato vita nel 2003 a questo marchio come omaggio alla rinascita del know-how mauriziano. Un “produit du terroir” – un prodotto genuino che guarda al terroir come il suo nuovo Distributore in Italia. Per raggiungere questo obiettivo e posizionare New Grove tra i principali marchi internazionali, sono stati creati Rum Premium puliti, non diluiti e tecnici. La determinazione era quella di soddisfare le preferenze dei veri intenditori di spirits. Il premio più ambito è arrivato nel 2020: Emotion 1969 è stato scelto quale Miglior rum dalla prestigiosa giuria del International Sugarcane Spirits Awards (ISSA) di cui fanno parte Leonardo Pinto e Marco Graziano per citare alcuni. Sarà possibile degustarlo e acquistarlo a ShowRUM.

La gamma è così composta:

* Plantation Blanc. Caratterizzato da forti e naturali note di canna da zucchero e da un finale alla menta peperita. Può essere gustato in purezza o in cocktails per via dei suoi aromi incredibilmente freschi e le sue note di zucchero grezzo.

* Bourbon Cask. Rum proveniente dalle Mauritius, è invecchiato in botti di tipo Bourbon vergini e in botti ex-Bourbon di prima qualità. È caratterizzato da note di Vaniglia, legno e caramello, seguite al palato da un gusto fresco e leggermente affumicato accompagnato da dolci spezie.

* 5 Anni. Questo Rum matura per almeno cinque anni in botti di rovere francese e botti ex-Cognac; la notevole finezza e la personalità attraente che ne derivano danno freschezza al palato. Ha forti note di frutta esotica gialla e menta.

* 10 Anni. Alla sua base c’è un Rum delle Mauritius di prima qualità invecchiato per almeno dieci anni in botti di rovere francese e botti ex-Cognac. Al palato risulta fruttato e le sue note speziate fanno riscoprire il suo sapore autentico con un tocco salato.