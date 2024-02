I gioielli ittici dell’Alaska, a febbraio, nel menù dei Ristoranti “Selvaggi”

Gennaio è stato il mese del “Wild Alaska Seafood Month”, un mese ricco di eventi, di promozioni, di video con ricette raccontate da noti influencers del food ma, soprattutto, è stato un mese dedicato al senso di responsabilità, a quella sostenibilità che, per il pescato dell’Alaska, rappresenta una priorità assoluta grazie una legge del 1959 entrata nella Costituzione. Tutti le specie ittiche nascono e crescono libere, nutrendosi nelle acque incontaminate dell’Oceano Pacifico dell’estremo nord. Sono ricche di Omega 3, acidi grassi polinsaturi a catena lunga, considerati veri e propri alleati della salute. La consistenza è soda e compatta per il salmone e morbida per il black cod, conosciuto anche come pesce burro.

Dal 20 febbraio, per un mese, l’operazione continua con la partecipazione di otto ristoranti che fanno parte dell’AIRG, l’Associazione Italiana Ristoratori Giapponesi che promuove la cucina del Sol Levante attraverso eventi e degustazioni. Otto famosi chef giapponesi e il rinomato e stellato Claudio Sadler metteranno in menu salmone selvaggio, black cod e ikura dell’Alaska, a conferma del gusto, della versatilità e della naturalità di questi straordinari pesci.

ECCO I RISTORANTI, I PIATTI IN MENU, MAIL DI CONTATTO E SITO INTERNET

CHIC’N QUICK (Milano)

cnq@sadler.it– www.chicnquick.it

Scaloppa di Black Cod con riduzione di Pinot nero, lime e zenzero, spuma di patate e verza ricciolina croccante.

FINGER’S GARDEN (Milano)

info@fingersrestaurants.com – www.fingersrestaurants.com

Un intero menu dedicato ai prodotti ittici dell’Alaska.

KOKORO (Milano)

info@ristorantekokoro.it – kokororistorantegiapponese.business.site

Gindara no nitsuke, stufato con dashi sake, zucchero, mirin, soia e zenzero fresco; Tartare di salmone rosso, condito con succo yuzu, yuzukosho, sale olio evo e ikura.

MAMBO TONY SUSHI (Varallo Sesia)

348 7901480 – www.menuconte.it/mambosushi

Alaska Ikura Gunkan, bocconcini di riso sushi, alga nori, ikura marinata in salsa ponzu.

MIKACHAN (Roma)

338 1737246 – www.mikachan.it

Avvolgente Gindara: marinato in miso, sale, zucchero e scorze yuzu; Perle del mare d’Alaska, marinato in soia, sale e mirin.

OSAKA (Milano)

ristoranteosaka.milano@gmail.com – www.milanoosaka.com

Sake ikura don: riso da sushi ricoperto con salmone e ikura: Gindara Saikyoyaki: carbonaro dell’Alaska marinato al miso e grigliato; Salmone Fry tartare: salmone con panatura croccante e salsa tartara; Salmone teryaki: filetto scottato alla piastra in salsa.

POPOROYA (Milano)

info@poporoya.it – www.poporoyamilano.com

Syakedon: riso sushi con salsa della casa sopra fettine di salmone fresco, ikura e semi di sesamo; Ikura gunkan: bocconcini di riso sushi, alga nori e ikura; Ikura temaki: coni di alga nori con riso sushi e ikura.

SHIRO (Milano)

info@poporoya.it – www.ristoranteshiro.it

Syake shioyaky: salmone alla piastra, sale; Gunkan nigiri ikura: bocconcini di riso sushi, ikura marinato nela soia, alga nori, Gindara saikyoyaki: black cod marinato con miso,sake, mirin e zucchero, alla piastra.

ZERO (Milano)

zeromagenta@me.com – www.zero-milano.it

Black Cod marinato in crema di miso; Sushi e Sashimi di ikura in purezza; Roll di Salmone affumicato con salsa al mango, pepe e wasabi; Tartare di salmone con ikura e gelée di ponzu.

Un’occasione unica per farvi prendere per la gola!

Per saperne di più : www.alaskaseafood.it

