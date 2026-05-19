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A Dogliani Cucina Decanto e Vinea Relais

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A Dogliani, nel cuore più autentico delle Langhe, Cucina Decanto trova la sua dimensione all’interno di Vinea Relais, una struttura contemporanea che interpreta l’ospitalità con misura e coerenza. Qui l’esperienza si costruisce nei dettagli, nell’equilibrio tra cucina e accoglienza, in un racconto che si sviluppa con naturalezza, senza forzature.

L’atmosfera è elegante e curata ma priva di rigidità. Il servizio segue la stessa filosofia: attento, preciso, sempre informale, capace di accompagnare l’ospite con discrezione. Anche i dettagli parlano questo linguaggio, come le cassette di legno del vino riutilizzate per appoggiare le borse — piccoli gesti concreti che restituiscono un senso di attenzione autentica.

In cucina, la Langa è il punto di partenza e di ritorno. I grandi classici della tradizione piemontese trovano spazio con rispetto e rigore: dal vitello tonnato ai ravioli del plin, tutti rigorosamente fatti a mano. Non c’è nostalgia, piuttosto una volontà precisa di custodire e rendere attuale un patrimonio gastronomico che qui viene trattato come materia viva. Accanto alla tradizione, emergono piatti che raccontano una sensibilità contemporanea, come il risotto, pomodoro, Blu di Vacca e Zabajone salato, dove tecnica e creatività si intrecciano mantenendo sempre il gusto e materia prima al centro.

La materia prima è una dichiarazione di intenti: dalla zucca di Piozzo alla carne di fassona ‘Madama Bianca’, fino ai formaggi, che accolgono coerentemente sia piccoli produttori iper-locali e sia prodotti iconici come Roccaverano e Murazzano. Ogni ingrediente racconta una filiera corta, consapevole e legata al territorio. È una cucina che trova nella qualità e nella stagionalità la sua forma più autentica di espressione.

La carta dei vini segue la stessa linea narrativa: profondamente ancorata alle Langhe, valorizza le grandi denominazioni locali ma si apre con intelligenza al resto d’Italia. È una selezione pensata anche per i tanti viaggiatori che ogni anno raggiungono questo territorio, offrendo loro un racconto enologico più ampio, capace di attraversare regioni e stili senza perdere coerenza. In questo dialogo trova spazio anche la Francia, presenza complementare, con etichette scelte per affinità di visione, eleganza e identità, in grado di arricchire ulteriormente l’esperienza senza mai distogliere l’attenzione dal cuore langarolo della proposta.

Cucina Decanto costruisce il proprio carattere su equilibrio, identità e misura. È un luogo che racconta Dogliani e le Langhe per quello che sono — autentiche, concrete, in continua evoluzione — lasciando che siano i sapori, prima ancora delle parole, a parlare.

Info: www.cucinadecanto.com

Redazione Centrale TdG

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