Hotel Tyrol: sessant’anni di charme alpino

Paolo Alciati –

Nel cuore di Selva di Val Gardena, tra le vette delle Dolomiti patrimonio UNESCO, l’Hotel Tyrol celebra sessant’anni di storia e inaugura una nuova fase del proprio percorso con la conquista delle 5 stelle, riconoscimento che conferma il ruolo di riferimento dell’hôtellerie altoatesina.

Dal 19 al 21 giugno l’hotel festeggerà questo importante anniversario con un weekend speciale dedicato agli ospiti, alla gastronomia e alla cultura dell’accoglienza che da sempre rappresenta l’anima della struttura.

La storia del Tyrol inizia nel 1966, quando Karl Malloyer e Frida Kasslatter trasformano un progetto di famiglia in una realtà destinata a diventare simbolo di eleganza alpina e ospitalità autentica. Negli anni l’hotel cresce senza perdere il proprio carattere intimo e familiare, diventando meta amata da viaggiatori, imprenditori e personalità illustri. Oggi a raccogliere questa eredità sono Bibiana Dirler e Maurizio Micheli insieme al figlio Emanuele, terza generazione della famiglia, protagonista della nuova visione contemporanea dell’hotel.

Il recente restyling racconta perfettamente questa evoluzione. Le nuove camere e suite coniugano il calore del legno e della tradizione ladina con materiali ricercati, arredi eleganti e atmosfere raffinate. Fiore all’occhiello è la nuova penthouse di 70 metri quadrati, affacciata sulle montagne, con camino, sauna privata, doccia emozionale e dettagli di design che trasformano lo spazio in un rifugio esclusivo sospeso tra comfort e natura. Un progetto pensato per valorizzare l’identità alpina del Tyrol attraverso un linguaggio contemporaneo, capace di trasmettere autenticità senza rinunciare al lusso.

Le 5 stelle arrivano al termine di un percorso costruito con passione e attenzione costante alla qualità del servizio. L’ospitalità rimane il tratto distintivo della famiglia Micheli-Dirler: un’accoglienza discreta e sincera che fa sentire ogni ospite parte della casa. Accanto alle camere rinnovate e agli spazi comuni ridisegnati, grande attenzione è stata dedicata anche al benessere.

La spa del Tyrol è un’oasi immersa nella quiete delle Dolomiti, con piscina interna riscaldata, idromassaggio esterno panoramico, saune, bagno turco, vasca salina e nuove esperienze firmate Seed to Skin.

Tra i trattamenti più rappresentativi spicca “Anima del Tyrol – 60 anni”, creato appositamente per celebrare l’anniversario e pensato come un rituale che unisce relax, natura e cura del corpo.

La cucina rappresenta un altro pilastro dell’identità dell’hotel. Lo chef Alessandro Martellini, alla guida dell’offerta gastronomica del Tyrol e del ristorante stellato Suinsom, ha costruito negli anni una proposta capace di intrecciare la tradizione ladina con sensibilità contemporanea e tecnica d’autore. I sapori dell’Alto Adige dialogano con le influenze toscane della famiglia Micheli, dando vita a piatti eleganti, profondi e mai eccessivi, dove la materia prima resta sempre protagonista.

Proprio l’alta cucina sarà al centro del weekend celebrativo.

Venerdì 19 giugno i festeggiamenti si apriranno con un aperitivo di benvenuto insieme alla famiglia del Tyrol, seguito da una cena a quattro mani firmata da Alessandro Martellini e Antonio Lerro, giovane chef premiato dalla Guida Michelin come emergente 2026. Un incontro che rappresenta simbolicamente il passaggio tra esperienza e nuove visioni della cucina contemporanea. Ad accompagnare la serata, musica dal vivo e un’atmosfera conviviale pensata per condividere il piacere della tavola.

Sabato 20 giugno gli ospiti vivranno una giornata immersa nella natura della Val Gardena, con attività outdoor, passeggiate tra i sentieri dolomitici, colazione campestre e pranzo nella baita del Tyrol, dove la tradizione alpina si esprimerà attraverso prodotti del territorio e momenti di autentica convivialità. Nel pomeriggio spazio al relax in spa, prima della grande serata di gala.

Alle 18.30 andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi dell’intero anniversario: la cena a quattro mani tra Alessandro Martellini ed Enrico Crippa, figura centrale della cucina internazionale. Il menu sarà pensato come un percorso conviviale e innovativo, lontano dalla rigidità dell’alta ristorazione classica e più vicino all’idea di condivisione e piacere autentico dello stare insieme. I piatti verranno serviti al centro tavola, trasformando la cena in un’esperienza partecipata e calorosa, nel segno dell’amicizia, della memoria e della creatività gastronomica. A seguire, il taglio della torta celebrativa per i sessant’anni dell’hotel e una lunga festa accompagnata dalla musica.

Domenica 21 giugno il weekend si concluderà con una colazione informale pensata come ultimo momento di incontro tra ospiti, famiglia e collaboratori, nel clima spontaneo e familiare che da sempre caratterizza il Tyrol.

L’anniversario avrà anche un importante valore solidale: parte del ricavato delle cene verrà devoluto alle associazioni altoatesine Nemo e Peter Pan, impegnate nel sostegno ai bambini affetti da patologie croniche e oncologiche.

Sessant’anni dopo la sua nascita, l’Hotel Tyrol continua così a raccontare una storia fatta di radici profonde, evoluzione e visione. Un luogo dove l’eleganza non è mai ostentazione, ma attenzione sincera ai dettagli, dove la tradizione incontra il futuro senza perdere autenticità e dove il concetto di ospitalità si traduce ancora oggi in un’esperienza autentica da vivere nel cuore delle Dolomiti.

HOTEL TYROL