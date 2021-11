HOAS: al Lingotto di Torino grandi firme, nuovi stilisti e chef stellati

Seconda edizione all’insegna del green, delle energie rinnovabili, ma anche della solidarietà

La città della Mole sarà protagonista della seconda edizione di “HOAS – History of a Style”, evento organizzato da Hoas Group, con il patrocinio della Città di Torino, della Regione Piemonte e di Assomoda – Confcommercio.

Un fashion show che avrà luogo al Lingotto di Torino dal 25 al 28 novembre 2021. Quattro giornate in cui, attraverso sfilate, meeting, degustazioni stellate e tantissimi eventi collaterali si punterà il riflettore sul futuro del nostro pianeta e sulle politiche a sostegno delle energie rinnovabili e dell’eco sostenibilità. Sfilate, incontri con blogger e influencer, masterclass, fashion lab e meeting con i buyer in un allestimento di circa 9.000 mq.

Oltre alle passerelle delle grandi firme come Romeo Gigli, Anton Giulio Grande, Petrelli Uomo, Gai Mattiolo, ALV by Alviero Martini, Esercito Italiano e a quelle di nuovi designer, un’intera area dedicata al Food in partnership con Gambero Rosso.

Cene stellate, cene di gala, tasting, degustazioni e tanti altri eventi sotto la supervisione dello chef stellato Ivano Ricchebono, volto noto per le sue numerose partecipazioni televisive accanto ad Antonella Clerici in “È sempre mezzogiorno” e patron del ristorante The Cook di Genova.

Ad affiancare Ricchebono tre chef stellati Katia Maccari, Executive Chef dei ristoranti “I Salotti”, “La Taverna del Patriarca”, general manager dell’hotel “Villa Il Patriarca”; Marco Sacco, due stelle Michelin, chef patron del “Piccolo Lago” di Verbania e firmatario del menu del ristorante “Piano 35” situato a 150 metri di altezza, al 35esimo piano di un grattacielo; Alfredo Russo, patron del ristorante “Dolce Stil Novo” di Venaria.

Presente anche il pastrychef Fabrizio Racca, con la sua pasticceria moderna che offre solo dessert monoporzione e torte, dolci che rielaborano la tradizione con un risultato estetico che non prevede soggetti allegorici, ma astratti.

Nei giorni 25, 26 e 27 novembre lo Chef Ivano Ricchebono, coadiuvato dalla chef campana Nausica Ronca e dalla chef toscana Katia Maccari, sarà supervisore di due imperdibili momenti quotidiani: i tasting stellati a pranzo e le cene stellate. Domenica 28 novembre la Cena di Gala, evento di solidarietà aperto a tutti, il cui ricavato andrà devoluto alla Croce Gialla Azzurra per l’acquisto di un’ambulanza pediatrica.

Previsti anche eventi collaterali come Berebene, evento dedicato ai vini italiani accuratamente selezionati da Gambero Rosso secondo il miglior rapporto qualità-prezzo.

In perfetta linea con la filosofia amica del pianeta sposata da Hoas – History of a Style, nell’ambito dell’area Food tutto è stato studiato nei minimi particolari al fine di scongiurare ogni e qualsiasi rischio di spreco alimentare. Nelle preparazioni verrà privilegiato l’utilizzo di prodotti di stagione e del territorio con l’obiettivo di promuovere un consumo sostenibile ed attento alle vocazioni territoriali di produzione.

Per info www.hoas.it

Redazione Centrale TdG