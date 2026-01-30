Grandi Langhe e il Piemonte del Vino 2026, un successo!

Si è conclusa con un grande successo la 10ª edizione di Grandi Langhe e il Piemonte del Vino, l’evento di riferimento dedicato ai grandi vini del Piemonte, organizzato dal Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, che si è svolto lunedì 26 e martedì 27 gennaio 2026 negli spazi iconici delle OGR Torino.

L’edizione del decennale ha fatto registrare oltre 6.500 operatori del settore accreditati, tra buyer, importatori, distributori, giornalisti e professionisti del vino provenienti dall’Italia e da numerosi Paesi esteri, confermando Grandi Langhe e il Piemonte del Vino come una delle più importanti piattaforme di incontro e confronto nel panorama internazionale dei grandi vini.

Protagonisti assoluti sono stati ancora una volta i vini delle Langhe, che hanno espresso un livello qualitativo di assoluta eccellenza, rafforzando il loro ruolo di motore trainante del successo del vino piemontese nel mondo. Un patrimonio enologico che si inserisce in un contesto più ampio di eccellenza “Made in Piedmont”, capace di coniugare identità territoriale, sostenibilità, cultura produttiva e visione internazionale.

“Il successo di questa decima edizione di Grandi Langhe e il Piemonte del Vino testimonia la forza e la credibilità del nostro territorio” – ha dichiarato Sergio Germano, Presidente del Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani.

“La straordinaria partecipazione degli operatori e l’altissimo livello dei vini presentati confermano come le denominazioni di Langa continuino a essere un punto di riferimento nel panorama mondiale dei grandi vini. Grandi Langhe e il Piemonte del Vino non è solo una vetrina, ma un momento strategico di dialogo e crescita per tutto il sistema vitivinicolo piemontese.”

La scelta delle OGR Torino si è rivelata ancora una volta vincente: una location contemporanea e internazionale, perfettamente in linea con lo spirito di un evento che guarda al futuro senza perdere il legame con le proprie radici.

Con la decima edizione, Grandi Langhe consolida il proprio ruolo di appuntamento imprescindibile per il settore, riaffermando la centralità delle Langhe e del Piemonte nel racconto globale dell’eccellenza enologica.

La sinergia sviluppata con il Consorzio Piemonte Land of Wine ha reso la manifestazione più accattivante per il pubblico ed ha conferito un messaggio di coesione del territorio.

