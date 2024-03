Grande successo per la 32ª edizione di Tipicità Festiva

Un anticipo a novembre in Giappone, per la Settimana della cucina italiana nel mondo

Grande successo per l a 32ª edizione di Tipicità Festival, terminata l’11 marzo scorso. La rassegna fermana si è proiettata decisamente verso l’Estremo Oriente, durante lo svolgimento sono stati diversi gli eventi che hanno come per protagonisti personaggi provenienti dal Giappone. Infatti, l’obiettivo: il 2025 quando, dal 13 aprile al 13 ottobre, la città di Osaka sarà teatro di Expo 2025 Osaka che avrà per tema: “Disegnare il futuro per le nostre vite”. L’Italia si presenta all’importante appuntamento dell’Esposizione Universale con un padiglione disegnato dall’architetto Mario Cucinella e ispirato al concetto: “L’Arte Rigenera la Vita”. Il progetto è caratterizzato da una forte identità stilistica, con un teatro, una piazza e un giardino all’italiana quali elementi distintivi della nostra tradizione. Il Padiglione Italia sarà un avamposto del Sistema Paese per consolidare la nostra immagine, non solo nel paese del Sol Levante, ma nell’Asia intera.

Con queste premesse, Sabato 9 marzo si è svolto uno degli eventi di spicco di Tipicità 2024, dedicato proprio alla prossima Esposizione Universale, dal titolo: “Verso Expo Osaka 2025, progettare la società del futuro per le nostre vite”, nel corso del quale la giornalista Benedetta Rinaldi intervisterà l’Ambasciatore Mario Vattani, Commissario Generale per l’Italia a Expo 2025 Osaka, e l’Assessore regionale all’internazionalizzazione Andrea Maria Antonini, coordinatore della partecipazione delle Regioni Italiane ad EXPO 2025.

“Penso che Tipicità, evento conosciutissimo sulla cultura dell’agroalimentare italiano e internazionale, sia una cornice ideale per presentare il nostro Padiglione in collaborazione con la Regione Marche”, il commento dell’Ambasciatore Vattani, il quale ha aggiunto: “Il prossimo anno porteremo a Expo il Sistema Italia e ogni sua declinazione regionale, con uno spazio riservato ai nostri territori. Il Giappone, che è ospite d’onore di questa edizione di Tipicità Festival, conosce e ama la nostra cucina: l’agroalimentare è una delle voci principali della nostra bilancia commerciale verso il Sol Levante”.

Dal canto suo, l’Assessore Antonini ha dichiarato: “La presenza alla 32ª edizione di Tipicità Festival dell’Ambasciatore Mario Vattani, rappresenta per la Regione Marche una testimonianza di stima e un’occasione preziosa per impostare, fin da subito, la nostra partecipazione attiva a questo evento internazionale che costituirà un’occasione unica di internazionalizzazione per il tessuto economico e commerciale, attraverso il quale far conoscere le nostre eccellenze imprenditoriali, tecnologiche e scientifiche”,

Nell’ambito di Tipicità Festival, l’Ambasciatore Vattani e l’Assessore Antonini hanno incontrato gli ospiti giapponesi presenti alla manifestazione, tra i quali Francesco Ukon, docente di Economia della moda Doshisha Business School di Kyoto, che sta attivamente collaborando con Tipicità alle iniziative in programma in Giappone.

Il percorso verso l’Expo prevede una tappa di avvicinamento propedeutica all’importante appuntamento del 2025. Infatti, l’organizzazione di Tipicità sta progettando la partecipazione alla “IX SCIM-Settimana della cucina italiana nel mondo”, programmata nel prossimo mese di novembre sempre in Giappone. In questo senso sono già stati avviati contatti con il Consolato Generale d’Italia ad Osaka.

All’inaugurazione erano presenti: il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli e il Sindaco di Fermo Paolo Calcinaro, il Direttore di Tipicità: Angelo Serri. Il Presidente Acquaroli con il Sindaco Calcinaro, dopo il taglio del nastro inaugurale hanno visitato gli stand degli espositori, elogiando le vere eccellenze delle Marche che saranno rappresenta a EXPO 2025 OSAKA.

