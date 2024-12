Grande successo per il Progetto Lost Eu

Grande interesse e partecipazione hanno riscosso presso il pubblico svedese le giornate di degustazione, masterclass e promozione negli store organizzate nell’ambito del Progetto Lost Eu dal 26 al 30 novembre.

Un’intera settimana di eventi dislocati in diverse città e location del Paese, che hanno rappresentato un’occasione più unica che rara per far conoscere al bacino di quei consumatori prodotti italiani di nicchia del tutto sconosciuti nei mercati nordici.

Grazie alla collaborazione con numerosi professionisti svedesi del settore, che hanno condiviso le istanze etiche di sostenibilità e tutela delle tradizioni territoriali insite nel progetto LoST, e grazie alla partnership con l’Ambasciata Italiana di Svezia che ha aiutato nel veicolarne la comunicazione, per un’intera settimana è stato possibile accendere i riflettori su realtà produttive sconosciute in Svezia, quali le piccole DOP dei formaggi di Lost, provenienti dai diversi contesti regionali italiani.

Le iniziative di promozione e valorizzazione dei formaggi DOP italiani hanno avuto inizio martedì 26 novembre a Stoccolma presso lo shop Ica Kvantum Vartan, dove grazie allo stand promozionale collocato all’interno dello store, il pubblico dei consumatori svedesi ha potuto assaggiare i diversi formaggi DOP del paniere, ricevendo informazioni sulle loro tecniche di produzione, la loro provenienza territoriale e l’importanza storica nei diversi contesti regionali di produzione. Nel corso delle due giornate, di martedì 26 e mercoledì 27 novembre presso l’Ica Store della capitale, i produttori hanno potuto incontrare anche numerosi professionisti, quali il buyer di Wijnjas Wholesale, importante distributore svedese di food, o esercenti di negozi che hanno chiesto i contatti dei produttori presenti per avviare collaborazioni.

Nella giornata di mercoledì 27 novembre ha avuto luogo l’evento principale della missione estera in Svezia, rappresentato da una masterclass dedicata ai professionisti business del settore (importatori, distributori ed esercenti di negozi di Delicatessen) e ai giornalisti Food della capitale. Ad ospitare la giornata è stato il prestigioso Wenner-Gren Center, torre panoramica della catena di Store Sabis da cui è possibile ammirare tutta la città vecchia di Stoccolma dall’alto.

Nella sala conferenze al piano terra, si è tenuta alle 14,00 la Masterclass dedicata ai giornalisti e ai professionisti svedesi, dove i produttori hanno potuto illustrare grazie ai supporti video presenti nella location le diverse DOP del paniere di LoST, raccontandone le caratteristiche e i territori di produzione.

Dopo un saluto dell’Ambasciatore Italiano in Svezia, di grande interesse è stata la masterclass del giornalista enogastronomico svedese, membro dell’Accademia Gastronomica Reale, Karsten Thurfjell che nel suo intervento non solo ha sottolineato l’importanza che l’Europa protegga queste piccole produzioni e ne sostenga la promozione, ma ha anche introdotto sul palco alcuni membri di piccole DOP di formaggi svedesi, sollecitando i produttori delle due nazioni ad unirsi per una battaglia comune al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica europea alla salvaguardia delle produzioni artigianali, che sono l’anima di territori altrimenti marginali e a rischio di spopolamento quali le montagne e le colline alte.

Molto acceso il dibattito al termine della conferenza, con interventi da parte di numerosi giornalisti svedesi e professionisti del settore, che hanno sollevato interessanti interrogativi in merito alla sostenibilità, alla salute del consumatore in relazione a tali prodotti, e a possibili soluzioni per rendere questi formaggi importabili e presenti sul mercato svedese. Significativo il fatto che nessuno dei presenti avesse mai sentito parlare di questi formaggi DOP italiani, e tutti abbiano salutato l’iniziativa come un’occasione di enorme interesse, che ha saputo catturare la curiosità del mercato, abituato a reiterare nel corso dell’anno momenti dedicati alle sole grandi produzioni casearie italiane.

Al termine della Masterclass ha avuto inizio nella Sala Tasting in cima alla Torre il Walk Around Tasting con stand di degustazione dedicati ad ognuna delle otto DOP del paniere di LoST, dove alla presenza dei produttori oltre 100 professionisti hanno potuto assaggiare i prodotti e ricevere informazioni circa le loro caratteristiche, le tecniche e i contesti di produzione.

Grande la partecipazione del mondo del Business svedese, che ha visto presenti in sala una variegata platea di interessati, dagli esercenti dei negozi, come Androuet e VinOliv a importatori quali Fiordilatte Food e Italianfood Selection, a giornalisti di numerose testate specializzate.

Contemporaneamente alla masterclass e al Walk around tasting presso il Wenner-Gren Centre, sono proseguite nelle giornate di mercoledì 27, giovedì 28 e venerdì 29 novembre le promozioni in store dei formaggi dop di Lost, con uno stand promozionale e didattico presso la Cheese Room dello store Sabis Karlaplan, una vera boutique dell’enogastronomia, che oltre dieci anni detta i gusti e le tendenze dell’enogastronomia di qualità presso il pubblico alto-spendente svedese.

Ma non è finita qui. Il Progetto Lost Eu ha raggiunto anche il sud della Svezia dove ha organizzato il 29 e 30 novembre altre due giornate di promozione a Malmo, Lund e Lomma, ospite della catena di negozi del gruppo Italianissimo. Qui nella due giorni, anche grazie alla collaborazione dello staff dei negozi formato nelle settimane precedenti, hanno avuto luogo tasting didattici e promozionali dedicati ai consumatori svedesi, molto ricettivi ed entusiasti della proposta, vista la scarsità di iniziative di questo genere dedicate all’enogastronomia italiana di qualità che normalmente vengono concentrate nella sola capitale, trascurando altre città importanti nel panorama economico e commerciale svedese.

La settimana di promozione in Svezia del Progetto Lost Eu è stata quindi una grande occasione di promozione e conoscenza, e ha rappresentato un primo step importante per la creazione di nuovi legami e nuovi scambi culturali tra Italia e Svezia, a partire dalle parole chiave della sostenibilità, della tutela delle piccole produzioni e dei territori.

LOST EU È UN PROGETTO DI ASSOCIAZIONE ALTE TERRE DOP

In collaborazione con

Consorzio per la Tutela del Murazzano DOP

Consorzio per la Tutela del Roccaverano DOP

Consorzio per la Tutela dell’Ossolano DOP

Consorzio Tutela Puzzone di Moena DOP

Consorzio per la Tutela dello Strachitunt DOP

Consorzio di Tutela Vastedda della Valle del Belice DOP

Consorzio di Tutela del Pecorino Siciliano DOP

Consorzio di Tutela del Provolone del Monaco DOP

