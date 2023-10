Gran finale a Sanremo del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz

L’evento conclusivo del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz avrà un palcoscenico d’eccezione. Golf e alta cucina troveranno infatti casa a Sanremo, dal 13 al 15 ottobre, per il gran finale! Una tre giorni dedicata allo sport, alla buona tavola (con 12 chef ai fornelli) e naturalmente alla beneficenza

Dopo un’emozionante serie di tappe che ha richiamato a sé appassionati tanto di sport quanto di buona cucina, l’11ª edizione del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz si concluderm nella Cittm dei Fiori, la splendida Sanremo. Appuntamento dal 13 al 15 ottobre per un programma ricco di sorprese, ospiti, momenti dedicati alla beneficenza e, naturalmente, allo sport!

Durante i tre giorni dell’Evento conclusivo del Circuito Ristogolf 2023 by Allianz gli scenari coinvolti saranno il Royal Hotel Sanremo 5*L, il Circolo Golf degli Ulivi di Sanremo e il Casinò Sanremo. Location esclusive dedicate all’evento golf-food più goloso d’Italia – tanto da essere stato premiato come “Best Circuito Golf” agli Italian Golf Awards (gli “Oscar” del golf italiano).

La gara di golf

Allo sport saranno dedicate le giornate di venerdì e di sabato al Circolo Golf Club degli Ulivi. Il primo giorno i giocatori potranno fare la prova campo per scoprire le 18 buche prescelte per le gare di sabato 14: gara a coppie dei Finalisti e gara individuale degli Amici Ristogolf.

Tre giorni animati dall’alta cucina italiana

Non mancheranno ovviamente, durante i tre giorni, i momenti dedicati all’alta cucina. La prima sera, la Cena di benvenuto presso il Ristorante Royal Hotel Sanremo, mentre sabato 14, spazio ad una Cena gourmet a più mani nella Sala Privé del Casinò Sanremo.

Due momenti gastronomici di altissimo livello, che vedranno la partecipazione di ben 12 cuochi fuoriclasse impegnati a intrattenere gli ospiti con ricette inedite preparate appositamente per l’occasione. A deliziare i Ristogolfisti, Fabrizio Barontini (Martino Rossi), Alberto Baù (Bulk Mixology Food Bar), Davide Comaschi (World Chocolate Masters Winner), Emanuele Donalisio (ristorante Il Giardino del Gusto), Gianluca Ferrari (Molino Dallagiovanna), Valter Gaiaudi (Prime Quality), Pier Giorgio Parini (Koppert Cress), il resident chef Moreno Picchietti (Royal Hotel Sanremo), Giorgio Servetto (ristorante Vignamare), Walter Zanoni (Molino Dallagiovanna), in cucina anche il presidente e il vicepresidente di Ristogolf Enrico Cerea (ristorante Da Vittorio) e Giancarlo Morelli (ristorante Giancarlo Morelli Milano).

Da Sanremo a Ristogolf, spazio alla musica

Ad allietare le due serate, accanto ai 12 chef “Gli Artisti in Cucina”, ci saranno infatti importanti ospiti del mondo dell’intrattenimento, “Gli Artisti sul Palco”. Spazio quindi alla cantante italiana Silvia Cecchetti, all’Orchestra Sinfonica di Sanremo e al Maestro Beppe Vessicchio. Un degno accompagnamento per le due serate, ma anche un omaggio alla cittm della musica, che da 73 edizioni ospita il noto Festival della canzone italiana.

Ristogolf per CESVI

Sport, alta cucina, ottima musica, ma anche beneficenza, un obiettivo che il Circuito Ristogolf persegue in ogni sua edizione. Ecco infatti che durante la serata di venerdì 13 si terrm una lotteria di benefficenza per raccogliere ulteriori fondi per il CESVI.

CESVI è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a Bergamo nel 1985 – che da quasi 40 anni porta il cuore, la generositm e l’operositm degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo, attraverso progetti di lotta alla fame e alle grandi pandemie, per la tutela delle persone e dell’ambiente.

La raccolta fondi di Ristogolf sarà a favore del progetto “Case del Sorriso in Italia” di CESVI, rivolto ai bambini che in Italia vivono in povertm, non solo materiale ma anche educativa, relazionale e affettiva. In Italia le Case del Sorriso sono uno spazio di comunitm nate per dare maggiori opportunitm e servizi ai bambini, provenienti da contesti urbani periferici e alle loro famiglie, offrendo loro esperienze di socializzazione, crescita, incontro, condivisione e solidarietm, così da contrastare la povertm, la criminalitm e il degrado urbano e garantire loro un futuro migliore.

RISTOGOLF

Nato nel 2012 dal desiderio di incrementare e sviluppare il gioco del golf fra ristoratori, albergatori, operatori del settore food & beverage e appassionati gourmand, Ristogolf unisce e promuove due mondi: il golf, quindi lo sport, e l’enogastronomia, quindi tradizione e cultura.

Ideato dall’Associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti, presieduta dagli chef Enrico Cerea e Giancarlo Morelli, e guidata dal direttore Dario Colloi, il Circuito è cresciuto negli anni, giungendo alla sua undicesima edizione.

