Gradis’ciutta riscopre il Pelinkovac illirico: l’amaro che racconta una terra di confine

Incastonata tra le dolci colline di San Floriano del Collio, la cantina Gradis’ciutta di Robert Princic si fa ancora una volta custode e interprete di una tradizione antica, riportando in vita un prodotto simbolo del legame tra il Collio e le terre illiriche: il Pelinkovac. Con questa nuova creazione, Gradis’ciutta rende omaggio a un amaro che attraversa il tempo e le frontiere, abbracciando culture diverse, tra l’Italia e il mondo slavo

“Il Pelinkovac è sempre stato un ponte tra culture e storie diverse, e per me era importante riportare in vita questa tradizione che da secoli fa parte del nostro territorio,” afferma Robert Princic, titolare di Gradis’ciutta. “Un amaro che è una vera e propria celebrazione del legame antico tra Gorizia e l’Illiria, un liquore che racchiude i profumi delle erbe che crescono sulle nostre colline, ma che è anche memoria delle nostre radici. Volevo creare un prodotto autentico, capace di raccontare il territorio e il suo passato, ma che allo stesso tempo potesse essere apprezzato nel presente, non solo come amaro, ma anche come ingrediente prezioso nella mixology contemporanea.”

Produrre Pelinkovac artigianale è infatti un atto di devozione alla qualità e alla tradizione. Con i suoi 32 gradi alcolici, il Pelinkovac Illirico si presta non solo come amaro da degustare lentamente, ma anche come ingrediente per creazioni di mixology, regalando ai bartender la possibilità di esplorare nuove sfumature creative.

Il Pelinkovac Illirico di Gradis’ciutta nasce da una raffinata selezione di erbe locali, lavorate con una cura che rispetta la natura di ogni essenza. L’assenzio, protagonista indiscusso, si intreccia a note di bergamotto e arancia, creando un equilibrio aromatico che cattura e incanta.

La base alcolica, ottenuta dalle vinacce, conferisce a questo amaro una profondità unica, mentre la totale assenza di coloranti, conservanti e caramello ne esalta la purezza, regalando una bevanda autentica, fedele alle sue origini.

All’olfatto, il Pelinkovac Illirico si rivela come un giardino fiorito, con sentori di artemisia che si fondono ai profumi freschi del bergamotto, accarezzando i sensi. Al palato, l’amaro si apre in una sinfonia di sapori erbacei, dove il rabarbaro e la scorza d’arancia candita si fondono in una danza armoniosa e persistente.

La storia di questo liquore è profondamente legata al territorio e, tra le vie di Gorizia, è sinonimo di tradizione e distillazione. Oggi, con il Pelinkovac Illirico, Gradis’ciutta riprende quel filo antico e lo intreccia al presente, rendendo omaggio a una cultura che vive nel cuore di ogni sorso.

Il Pelinkovac Illirico non è soltanto un liquore. È un racconto di radici profonde, un viaggio attraverso la storia e la cultura di una terra che sa ancora parlare al cuore. Gradis’ciutta invita a riscoprire questa prelibatezza antica, dove ogni sorso diventa un omaggio a un patrimonio che continua a vivere, rinnovato e reso eterno nel bicchiere.

