Gourmet Escape al Relais Almaranto

Un pacchetto di due notti tra alta cucina, cooking class e tradizioni piemontesi nelle colline del Monferrato.
Un’esperienza esclusiva perfetta per coppie, amici e amanti della cucina italiana. Il Relais Almaranto invita gli ospiti a un soggiorno raffinato in suite, arricchito da momenti di alta cucina al fine dining Adagio e convivialità con la scuola di cucina Adagio Accademia.

 Nascosto tra le colline incantate del Monferrato, patrimonioUnesco, dove il tempo rallenta e i vigneti si perdono all’orizzonte, sorge il Relais Almaranto. Qui, ogni dettaglio racconta una storia di eleganza autentica e amore per il territorio, combinando l’architettura antica con i comfort moderni e il fascino italiano, fino a creare uno scenario unico, perfetto per un weekend romantico, tra esperienze sensoriali, cucina d’autore e paesaggi che sembrano dipinti.

Per chi ama il buon cibo e vuole mettersi in gioco, la struttura ha pensato al pacchetto Gourmet Escape, che comprende una cooking class, guidata dallo chef del fine dining ADAGIO Mario Maniscalco e dal team dell’Accademia ADAGIO. Tra racconti di tradizioni, risate e ingredienti freschi del territorio, si scoprono insieme i segreti della cucina piemontese e italiana, per poi terminare l’esperienza con un pranzo conviviale a base delle pietanze preparate durante il corso. Un’occasione unica per scoprire il Piemonte da una prospettiva autentica e portare a casa, oltre al ricordo, nuove competenze culinarie.

Il pacchetto comprende anche una cena gourmet al fine dining ADAGIO e una magica cena al tramonto presso il Ristorante Bistrot ANIMA. In un’atmosfera intima, tra luci soffuse e panorami da sogno con vista sulle vigne, prende vita un percorso gastronomico pensato per due, un viaggio sensoriale tra sapori contemporanei e radici piemontesi, in cui la cucina d’autore dialoga con i vini provenienti da tutto il mondo, con un’attenzione particolare verso i piccoli produttori.

Ogni servizio è personalizzabile, perché ogni storia d’amore è diversa, che si tratti di un anniversario, di una proposta di matrimonio o di una fuga romantica dalla quotidianità, Almaranto costruisce un soggiorno su misura, con la discrezione e la cura necessarie per rendere l’esperienza indimenticabile. Ma Gourmet Escape è anche l’occasione ideale per amici o appassionati di cucina che desiderano condividere un’esperienza autentica, all’insegna dei sapori piemontesi e della convivialità.

Il pacchetto, valido dal mese di ottobre al 14 dicembre 2025 e dal 12 Febbraio al 26 aprile 2026, comprende 2 notti in una delle suite del Relais Almaranto, una Cooking Class + lunch, una cena gourmet di 4 portate al fine dining Adagio e una cena di 3 portate presso il Bistrot Anima.

Per prenotazioni e maggiori informazioni: https://it.almaranto.it/offers

