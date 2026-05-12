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Golosaria tra i Castelli del Monferrato

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In occasione della ventesima edizione di Golosaria tra i Castelli del Monferrato, in programma il 16 e 17 maggio 2026, il territorio torna protagonista di un racconto diffuso che unisce paesaggio, cultura ed enogastronomia secondo il tema “Il Monferrato: il gusto, la casa, le colline”, dedicato alla riscoperta dell’identità più autentica di queste terre e alla loro capacità di accogliere e raccontarsi attraverso il cibo e l’esperienza.

È in questo contesto che Cocconato bell’e buono interpreta lo spirito della manifestazione attraverso una formula inedita, il Pic Nic, che permette di vivere il territorio in modo diretto e immersivo, unendo la scoperta dei luoghi all’esperienza gastronomica. Un modo di intendere il cibo come gesto itinerante, capace di accompagnare il visitatore tra colline, borghi e scenari del Monferrato, trasformando il paesaggio stesso in parte dell’esperienza.

La proposta gastronomica si fonda su due piatti simbolo della tradizione reinterpretata: il Pinzimonio e l’Insalata di bollito. Preparazioni essenziali, concrete, che restituiscono centralità alla materia prima e al gusto nella sua forma più autentica, senza sovrastrutture, ma con una chiara identità contemporanea.

Il Pinzimonio di Cocconato Bell’e buono trova la sua firma nell’olio piemontese di Oliveti Giachino – prodotto esclusivo di queste colline – che da un lato rappresenta un elemento distintivo che ne definisce il profilo sensoriale e dall’altro sancisce e rafforza il legame con il territorio. Un olio che diventa protagonista discreto ma decisivo, accompagnando le verdure fresche in un gesto semplice e immediato, coerente con la filosofia di una cucina che valorizza la purezza degli ingredienti e la loro origine. Accanto al pinzimonio, l’Insalata di bollito propone una rilettura attuale della tradizione piemontese, mantenendo il legame con la memoria gastronomica locale ma adattandosi a una fruizione più libera e contemporanea.

La proposta sarà disponibile sia all’interno dell’Osteria Bell’e buona, come esperienza gastronomica completa inserita nel percorso di Golosaria, sia in versione Pic Nic – da ritirarsi in Salumeria – pensata per accompagnare il pubblico nella dimensione diffusa della manifestazione, dove il cibo si integra con il paesaggio e diventa parte integrante dell’esperienza di visita.

Nel cestino si troveranno anche la robiola di Cocconato, il salame cotto, l’Antipasto Piemonte, l’insalata russa e il vitello tonnato

In un’edizione in cui il Pinzimonio è scelto come piatto simbolo del festival, espressione della rinascita agricola e della nuova vocazione olivicola del Monferrato, la proposta si inserisce in piena coerenza con lo spirito di Golosaria, valorizzando semplicità, identità e relazione diretta con il territorio come elementi centrali dell’esperienza enogastronomica contemporanea.

Redazione Centrale TdG

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