Goldengel Suites, il punto di partenza perfetto per scoprire l’anima più autentica della Strada del Vino dell’Alto Adige

Primavera in Alto Adige: alla scoperta di Caldaro con la sua vocazione vitivinicola tra visite guidate nei vigneti, degustazioni esclusive e tappe culturali. Con le sue suite di design, Goldengel Suites ti permette di vivere un’esperienza indipendente e libera, assaporando il meglio del territorio.

Con l’arrivo della bella stagione, Caldaro si trasforma in un paesaggio vivo e vibrante. È il momento della germogliatura, i vigneti e i meleti si risvegliano e la Strada del Vino si colora di fiori, offrendo uno degli spettacoli naturali più suggestivi dell’anno. In questo scenario, Goldengel Suites invita i propri ospiti a vivere a pieno il territorio, attraverso proposte che intrecciano natura, cultura e tradizione vinicola. Dalle visite in cantina e tra i vigneti, alle attività culturali come il Museo Provinciale del Vino, fino ai momenti di relax con gli aperitivi al Bar Perlage.

TRA VIGNE E CANTINE: ESPERIENZE AUTENTICHE NEL CUORE DELLA STRADA DEL VINO

La primavera è il momento ideale per esplorare Caldaro e osservare da vicino il risveglio della natura. In questo contesto, le visite guidate tra i vigneti e all’interno delle cantine locali diventano un’occasione privilegiata per entrare in contatto diretto con la cultura vitivinicola. Accompagnati dai produttori, gli ospiti possono scoprire le caratteristiche dei vitigni, approfondire le fasi del lavoro in vigna e in cantina e comprendere come tradizione e tecniche innovative convivano nella produzione dei vini. Un momento immersivo che non è solo degustazione, ma racconto, paesaggio e identità.

UN VIAGGIO NELLA CULTURA DEL VINO

Tra le tappe consigliate, nel centro storico di Caldaro, a pochi passi da Goldengel Suites, il Museo Provinciale del Vino, all’interno dell’antica cantina della tenuta dei Conti del Tirolo, rappresenta un punto di riferimento per chi desidera scoprire la cultura enologica dell’Alto Adige. Il percorso espositivo accompagna i visitatori attraverso secoli di storia della viticoltura, raccontando il lavoro in vigna e in cantina tramite attrezzi storici, torchi, botti e oggetti d’epoca che testimoniano l’evoluzione delle tecniche produttive. Oltre alla collezione interna, il museo dispone anche di un vigneto dove crescono antiche varietà oggi quasi scomparse, offrendo uno sguardo sulla biodiversità del territorio, con una splendida vista panoramica sul lago di Caldaro.

APERITIVO AL BAR PERLAGE TRA GUSTO E TRADIZIONI

A fine giornata, il Bar Perlage accoglie gli ospiti in un’atmosfera rilassata e contemporanea. Affacciato su un elegante cortiletto interno tra i due edifici delle Goldengel Suites, è il punto di incontro per la comunità di Caldaro. La proposta enogastronomica valorizza le cantine locali, offrendo una selezione curata di etichette del territorio affiancate da vini e spumanti provenienti dal Trentino e da altre regioni italiane. Per accompagnare i calici, il Bar Perlage propone tartine fresche e stuzzichini ispirati alla cucina tipica del posto. Un’esperienza di gusto, pensata per raccontare l’identità vitivinicola altoatesina in un contesto raffinato ma informale.

ALLA SCOPERTA DELLA CANTINA DI CALDARO: UN’OFFERTA ESCLUSIVA PER GLI OSPITI DI GOLDENGEL SUITES

La Cantina di Caldaro rappresenta uno dei punti di riferimento della zona per chi desidera approfondire la cultura del vino, grazie a un ricco calendario di attività tra visite guidate, degustazioni tematiche e percorsi sensoriali. In questo contesto, Goldengel Suites offre ai propri ospiti un’opportunità esclusiva: prenotando direttamente dal sito (https://www.goldengel.it/it) e soggiornando per almeno quattro notti, è inclusa in omaggio una visita guidata della cantina con degustazione di otto vini, della durata di circa un’ora e mezza. L’offerta si svolge tutti i mercoledì alle ore 16, da aprile a ottobre: un’interessante opportunità per approfondire la cultura enologica locale.

Che si tratti di una passeggiata tra i filari in fiore, di una visita in cantina o di un calice condiviso al tramonto, ogni esperienza a Caldaro diventa un invito a rallentare, conoscere e farsi guidare dai ritmi del territorio. Goldengel Suites si conferma così il punto di partenza ideale per scoprire l’anima più autentica della Strada del Vino, dove il paesaggio, i sapori e le tradizioni si incontrano in un racconto fatto di eleganza, convivialità e bellezza senza tempo

Redazione Centrale TdG