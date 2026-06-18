Golden Hour & Haute Mixology: l’esclusivo rituale del venerdì sera al Collina Luxury Relais

– Redazione Centrale TdG –

Un’esperienza multisensoriale dove il tramonto si fa rito. Al cinque stelle Collina Luxury Relais di Clusone prende vita “Collina Sunset”, destinato a diventare il salotto lounge più sofisticato della stagione in Val Seriana.

Ogni venerdì, la suggestiva Rotonda Champagnerie, spazio esterno elegante e dal carattere contemporaneo, dove la luce del tramonto diventa della scenografia naturale, si accende fondendo mixology d’autore e pura convivialità. Un’immersione in un’eleganza dal sapore raffinato e rilassato: tra note lounge, DJ set ricercati e una proposta food decisamente originale (impossibile resistere ai loro tacos gourmet), l’aperitivo diventa la perfetta fuga chic per salutare la fine della giornata.

La drink list è la stessa dell’Americano Bar del Relais, curata dal mixologist Mauro Brioschi: alterna interpretazioni contemporanee e signature cocktail dal profilo ricercato. Tra questi il “Collina Negroni”, rilettura morbida e vellutata dell’iconico aperitivo italiano, in cui gin, vermouth rosso e Bitter Campari si fondono con latte di mandorla e bitter al cioccolato, lavorati con tecnica Milk Wash per ottenere una texture limpida e setosa. Più fresco e agrumato il “Presolana”, dove gin e Lillet Blanc incontrano il rosolio di bergamotto Italicus, completati da una soffice spuma al bergamotto e da una rifinitura di tè Earl Grey in polvere.

L’APERITIVO DEL VENERDÌ

A scandire le serate del venerdì saranno selezioni musicali lounge, deep house e tropical house, pensate per accompagnare il passaggio dal tramonto alla notte in modo naturale e avvolgente, costruendo un’atmosfera elegante ma rilassata, sospesa tra ascolto e convivialità.

A completare il format è una proposta food concepita come estensione naturale del mondo mixology, in cui l’aperitivo si trasforma in un rituale gastronomico contemporaneo. Accanto a una selezione di assaggi gourmet, trovano spazio anche tacos gourmet, reinterpretati in chiave ricercata: una proposta immediata ma curata, pensata per dialogare con la drink list e rendere il rituale più dinamico, conviviale e trasversale. Una proposta gastronomica strutturata che non accompagna soltanto il bere, ma ne amplifica la dimensione sensoriale.

LA VAL SERIANA, CLUSONE E IL COLLINA LUXURY RELAIS

Clusone, conosciuta come la “città dipinta” per il suo patrimonio di affreschi, è il contesto in cui si inserisce il Collina Luxury Relais, hotel cinque stelle adagiato su un poggio panoramico che domina la Val Seriana. Un rifugio esclusivo tra Clusone, il Lago d’Iseo e Castione della Presolana, dove il tempo rallenta tra natura, silenzio e benessere. Qui il soggiorno diventa esperienza: passeggiate nei boschi, percorsi in bicicletta, momenti di relax profondo e una Spa concepita come rifugio rigenerante si intrecciano in un equilibrio discreto e naturale. Un’ospitalità che non si limita all’accoglienza, ma costruisce una diversa idea di tempo, più consapevole e misurata.

Raggiungere il relais significa lasciare progressivamente alle spalle la dimensione urbana per entrare in un paesaggio che si apre e respira, tra profili montani, boschi e cieli limpidi. Il Collina Luxury Relais si armonizza con discrezione in questo scenario, diventando punto di osservazione privilegiato più che semplice struttura ricettiva, dove architettura e natura dialogano in continuità.

RISTORANTE E SPA APERTI ANCHE AGLI OSPITI ESTERNI

Il Collina Luxury Relais estende la propria ospitalità anche al pubblico esterno: le porte del Ristorante Beides, del Bar Americano & Champagnerie e della My Purity Spa si aprono anche a chi non alloggia nella struttura. Che si tratti di un rito del caffè, dell’aperitivo, di un percorso gastronomico o di una giornata di puro relax nella Spa, la struttura accoglie ospiti esterni per trasformare ogni momento in un’esperienza completa, tra gusto e benessere.

COME SI RAGGIUNGE

Da Milano, il Collina Luxury Relais si raggiunge in circa un’ora e mezza: si percorre l’A4 in direzione Venezia fino all’uscita di Bergamo, risalendo poi la Val Seriana lungo la SS671 per circa 90 km. Da Brescia, la distanza si riduce a 70 km circa per un’ora di viaggio, percorrendo la panoramica SP510 che costeggia il Lago d’Iseo in direzione del Passo della Presolana fino a Clusone.

Ristorante Beides

Collina Luxury Relais*****

Famiglia Verzeroli

Via Collina Verde 2

24023 Clusone (BG)

Internet: www.collinarelais.com

E-Mail: info@collinarelais.com

Tel. +39 0346 39511

A proposito di Collina Luxury Relais *****

Inaugurato nel 2024 a Clusone, nel cuore della Val Seriana, il Collina Luxury Relais è un rifugio a 5 stelle nato dalla visione della famiglia Verzeroli per valorizzare il territorio attraverso un’ospitalità basata su lusso, ecosostenibilità e recupero del tempo. La struttura, perfettamente integrata nella natura, offre 12 camere e suite realizzate in legno di cirmolo, 5 chalet immersi nel parco e un’esclusiva Rooftop Suite. L’esperienza di benessere è garantita dalla “My Purity Spa”, dotata di piscina geotermica a 37°C e trattamenti olistici, mentre l’offerta gastronomica è firmata dal ristorante “Beides”, dove gli Chef Dario Gaiti e Caterina Vosti propongono una cucina gourmet che intreccia materie prime locali e respiro internazionale. Un’oasi di silenzio a pochi chilometri da Bergamo e Milano, dove il vero lusso è la possibilità di “sottrarsi” al rumore quotidiano.