gliAironi & Friends presentano Andrea Brunetti

gliAironi, produttore di riso d’eccellenza vercellese, vuole farsi promotori delle piccole e grandi eccellenze del territorio, e lo fa attraverso il suo primo flagship store, gliAironi & Friends, inaugurato a novembre scorso in via Vespucci 51 a Torino. Una bottega che fin dalle sue origini si è proposta come un collettore di prodotti enogastronomici provenienti da tutta Italia, con il fil rouge della qualità rappresentata dalle aziende coinvolte. Dalla salsa di pomodoro al tonno, dalle confetture al vino, passando naturalmente per il riso, gliAironi & Friends è esattamente quello che dichiara di essere fin dal suo nome: uno spazio dedicato a una rete di piccole realtà virtuose, che propongono prodotti buoni e belli, ideali per costruire eleganti confezioni regalo.

Il progetto continua in questo senso, e si arricchisce del primo di una serie di appuntamenti di presentazione di nuovi artigiani eccellenti, che andranno ad arricchire la vetrina della bottega di via Vespucci. Il primo sarà Andrea Brunetti, panificatore creativo e di grandissimo talento, come ha dimostrato nella sua pizzeria “Acqua e Farina” di Priola e nel suo LAB – Lieviti by Andrea Brunetti, il suo laboratorio di studio e sperimentazione di lievitati diversi dalla “napoletana evoluta”, la pizza quotidianamente proposta presso il suo locale.

È proprio qui che è nato Trunch, primo frutto dello studio di Andrea Brunetti: una personale interpretazione di una pizza in teglia in stile romano, realizzata impiegando un pre-fermento, farine non raffinate, lenta lievitazione e alta idratazione. “Il nome è una crasi tra TRANCIO e CRUNCH (croccante), perché vuole evocare, sin da subito, il morso croccante e l’anima soffice dell’impasto, riproponendo così le caratteristiche tipiche di questo stile di pizza”, spiega Andrea. Trunch viene proposta al pubblico già confezionata, pronta da rigenerare nel forno di casa, pratica, rapida da preparare ma soprattutto “buona come in pizzeria”.

Il risultato – davvero straordinario per una pizza pronta da conservare in casa – ha talmente affascinato il team de gliAironi che Andrea Brunetti – insieme al suo braccio destro Alessandro Chiarlone – è stato immediatamente coinvolto tra i produttori presenti nella bottega gliAironi & Friends.

“L’idea è quella di proporre in vendita la pizza di Andrea, da portarsi a casa insieme ai condimenti che già si possono trovare nel nostro flagship store”, spiega Gabriele Conte, Brand Evangelist de gliAironi. “Con questo progetto i nostri clienti potranno portarsi a casa una pizza buonissima e fantasiosa, abbinando la base di Andrea con i nostri prodotti migliori: le acciughe, per esempio, o i nostri sottoli, o ancora – perché no? – i crumble salati firmati gliAironi”.

Per presentare la collaborazione gliAironi invitano dunque il pubblico a una giornata di assaggio della pizza di Andrea Brunetti, giovedì 31 marzo a partire dalle 17 presso lo store gliAironi & Friends in via Vespucci 51 a Torino. La partecipazione all’evento è libera e gratuita.

gliAironi non è solo una realtà produttrice di riso.

Da sempre gliAironi vuole farsi portavoce della cultura e della storicità di un prodotto d’eccellenza del Made in Italy, raccontandolo chicco dopo chicco. Per questo gliAironi ha sempre sostenuto che “al centro di tutto c’è il riso”.

Il riso è al centro della storia.

La storia di un territorio, quello delle grange Vercellesi. In queste terre, bonificate e messe a coltura nel 1100 dai monaci Cistercensi e Benedettini, è nato il riso vercellese, che da allora è il fiore all’occhiello delle produzioni di questa zona.

La storia di una famiglia, la famiglia Perinotti, che da cinque generazioni matura esperienza nella coltivazione del riso in queste terre, e che dedicato la propria esistenza al miglioramento delle condizioni colturali della Tenuta Pracantone. Alla famiglia Perinotti, negli anni, si è aggiunta una squadra competente e coesa, capitanata da Gabriele Conte, Brand Evangelist del gruppo.

La storia di un’azienda, che ha sempre puntato alla qualità e a un ritorno all’agricoltura di un tempo. Non a caso il nome dell’azienda è un omaggio di Michele Perinotti agli Aironi Cenerini, specie in via d’estinzione, tornata a popolare le risaie della zona solo pochi anni fa, quando si è smesso di puntare su una risicoltura intensiva basata sulla produzione di quantità e sull’utilizzo indiscriminato di fertilizzanti chimici e fitofarmaci.

La storia di un prodotto per cui gliAironi hanno sempre avuto grande rispetto, trattandolo con cura e lavorandolo il meno possibile. Per questo, per esempio, il riso gliAironi è l’unico presente sul mercato a mantenere la Gemma, parte fondamentale del chicco di riso, simbolo di una lavorazione delicata e poco invasiva che preserva proteine, vitamine, sali minerali ed enzimi. La presenza della gemma sul chicco, laddove è stata posta dalla natura, è inoltre sinonimo di palatabilità del chicco e di grande tenuta alla cottura.

Ma quella del riso gliAironi è anche una storia che guarda al futuro.

Pur nel rispetto del percorso che ha portato l’azienda a essere un simbolo nazionale dell’eccellenza risicola, oggi gliAironi concentra una grande quantità di sforzi sull’innovazione di prodotto. Da un lato lo fa dedicandosi ai professionisti del settore e all’alta ristorazione, a cui propone una linea di grande qualità fatta di risi, farine e perfino di rifiniture creative come il “crunchy”, il riso croccante estruso, ricoperto a bassa temperatura di spezie e ingredienti assolutamente naturali.

Dall’altro gliAironi si rivolge, con i suoi prodotti d’eccellenza più sperimentali, anche al grande pubblico, a cui propone anche biscotti biologici, barrette di riso artigianali, risotti confezionati sottovuoto con materie prime selezionate e perfino prodotti meno usuali come Nero, il primo sake italiano al mondo e Nebbia, il riso affumicato con legno di ciliegio per 14 ore.

Oggi l’azienda, forte dei risultati raggiunti, continua il suo percorso esplorando le infinite possibilità di un prodotto versatile come il riso, con il preciso obiettivo di tornare sempre a casa, in quel territorio in cui tutto è nato.

