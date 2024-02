Glamtì: il primo e unico sparkling tea italiano

Un connubio tra l’Italia e l’Oriente che unisce le note più esotiche del tè, la persistenza più raffinata delle bollicine e il sentore più fragrante del succo di “Limone di Sorrento I.G.P.”

Bosca, storica casa spumantiera di Canelli conosciuta per l’animo pionieristico, inizia il 2024 all’insegna dell’originalità e dell’innovazione con il lancio di una nuova referenza a brand “It’s B” dedicato al mondo no e low alcol. “Glamtì” è il primo e unico sparkling tea italiano: una miscela di tè nero, vino e succo di “Limone di Sorrento I.G.P.”, a bassa gradazione alcolica (5%) e delicatamente dolce.

“Da quasi 200 anni la nostra famiglia si dedica alla continua ricerca di prodotto, allo studio del mercato e delle nuove tendenze. Le bollicine e il tè hanno origini antiche e accompagnano da tempo, in modo trasversale, la nostra quotidianità. Partendo da questa riflessione, abbiamo deciso di studiare un nuovo prodotto in grado di innovare il mercato. Non solo una bollicina, non solo un tè. È Glamtì, lo sparkling tea orgogliosamente italiano.” commenta Pia Bosca, CEO.

Una proposta innovativa perfetta per diverse occasioni di consumo: dal brunch, all’aperitivo e a tutto pasto. Si abbina, infatti, con eleganza a qualsiasi cucina, anche la più sofisticata. A base di ingredienti naturali, Glamtì può essere consumato liscio o miscelato in cocktail. Una nuova alternativa di carattere per tutto il mondo della mixology.

Il core target raggruppa la Generazione Z e la fascia più giovane dei Millennials, pre-famiglia o giovane famiglia. Glamtì parla ad un pubblico che ama socializzare, sperimentare prodotti e situazioni nuove, glamour ed easy chic a seconda del contesto e dell’occasione e che si distingue dalla massa per esprimere la propria originalità in modo consapevole.

“Negli anni ‘70, siamo stati i primi a produrre uno spumante fuori dagli schemi, di facile beva e in grado di coinvolgere persone che il vino non riuscivano a berlo. Successivamente, siamo stati i primi a lanciare le bollicine a base di cereali e vino e poi a farle evolvere con aromi naturali al profumo di frutta. Oggi, con emozione, presentiamo il primo sparkling tea italiano”. dichiara Polina Bosca, CMO.

Per raccontare nella sua totalità il mondo valoriale di Glamtì sono stati creati il sito web glamti.com/it/ ed il profilo IG @glamti_official.

GLAMTÌ

Italian Sparkling Tea

Bevanda Alcolica Spumante (Low Alcol)

Brand: “It’s B”

Gradazione: 5% di alcol – servire a 6-8 C°

Formato: 75 cl.

Miscela di tè nero, vino e succo di “Limone di Sorrento I.G.P.” Un’esperienza al naso variegata grazie ad un mix di sentori floreali, erbacei, fruttati e agrumati. All’assaggio si percepisce la freschezza della parte agrumata, con un finale leggermente tannico e vegetale del tè. Il vino completa l’esperienza conferendo rotondità. Il perlage è fine e persistente.

Abbinamenti: Glamtì offre la massima trasversalità di abbinamento. Da un aperitivo a base finger food, verdure e formaggi a un pasto con primi e secondi piatti sia di carne che pesce.

Acquistabile in Italia su: www.bosca.it

Bosca. Bollicine controcorrente dal 1831

Fondata a Canelli nel 1831 da Pietro Bosca, la storica casa spumantiera è una realtà familiare giunta alla sesta generazione con Pia, Gigi e Polina Bosca. L’azienda è nota in Italia e nel mondo, grazie alla presenza in oltre 40 Paesi e per l’attitudine all’innovazione e la costante ricerca di nuovi prodotti. Tale propensione ha portato ad affiancare all’offerta tradizionale di spumanti, vini e aperitivi diverse proposte innovative no alcol e low alcol. Le cantine Bosca, site nel centro di Canelli, fanno parte delle Cattedrali Sotterranee di Canelli dichiarate dall’UNESCO, nel 2014, Patrimonio Mondiale dell’Umanità nel 50° sito italiano intitolato “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe, Roero e Monferrato”. La produzione di decine di milioni di bottiglie è suddivisa nei 2 stabilimenti produttivi siti a Costigliole D’Asti in Italia e a Kaunas in Lituania.

Info

Redazione Centrale TdG