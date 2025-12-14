Giuseppe Mazza vince al debutto la categoria “Panettone Creativo” di Una Mole di Panettoni 2025

Al suo esordio nella competizione, Giuseppe Mazza — maestro pasticcere e patron della Pasticceria Mazza di Torino — conquista il primo posto nella categoria “Panettone Creativo” del concorso nazionale dedicato al grande lievitato natalizio più atteso: la 14ª edizione di Una Mole di Panettoni, che si svolge a Torino dal 28 al 30 novembre 2025.

La sua proposta — un panettone gourmet al pesto, pistacchi, pomodori secchi e olive taggiasche — ha convinto la giuria per originalità, equilibrio e tecnica, reinterpretando con spirito moderno e rispettoso della tradizione un classico delle feste. La creazione valorizza la ricchezza della gastronomia italiana, utilizzando lievito madre e ingredienti di grande personalità.

Il Panettone Gourmet è disponibile presso il punto vendita di Via Bologna 19 a Torino nei formati da 500 e 750 grammi, al prezzo di 42€ al chilo.

Chiudono il podio Giuseppe Di Maggio (secondo) e Giacomo Balestra (terzo), rispettivamente panificatore di Caselle Torinese e esponente del Sud, del Panificio Azzurro Margiù di Cercola.

«È un risultato che ci emoziona particolarmente — dichiara Mazza — perché vincere al primo tentativo dimostra quanto il panettone possa ancora raccontare storie nuove, pur restando ancorato all’artigianalità e alla qualità che da sempre caratterizzano la tradizione dolciaria italiana».

La vittoria consacra la Pasticceria Mazza come una realtà dinamica e innovativa, capace di coniugare cura artigianale e visione contemporanea.

Redazione Centrale TdG