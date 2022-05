Giornata mondiale del picnic: la proposta eco e rurale del Piemonte

18 giugno, Giornata Internazionale del picnic: il Piemonte propone un cestino eco ai piedi di due torri secolari

Nel cuore del Monferrato le torri di un castello dimenticato, immerse nel rigoglioso Parco del Grep, diventano cornice per un eco-picnic con delizie locali

Monteu da Po, 40 km da Torino, nel cuore verde del “Monferrato di confine”: qui l’Agriturismo Parco del Grep, famoso per treehouses e tende sospese tra gli alberi, si prepara a festeggiare la Giornata Internazionale del Picnic. Il 18 giugno tutto il mondo celebra infatti questa tradizione che ha origini francesi – il déjeuner sur l’herbe dei celebri quadri impressionisti –; al Parco del Grep in realtà questo momento conviviale si può vivere 365 giorni all’anno.

La cornice è incantevole: l’agriturismo sorge infatti in un parco composto da innumerevoli essenze, alcune delle quali antiche, per un’esperienza di gusto a stretto contatto con la natura. Il picnic è ormai proposta sempre più trendy e l’offerta del Parco del Grep è davvero unica: degustare specialità a km 0 e nello stesso tempo concedersi un tuffo nel verde e nella storia. Matteo e Francesco, i giovani e appassionati gestori dell’agriturismo piemontese, servono infatti il loro eco-picnic ai piedi di due torri secolari, ultime testimonianze di quello che fu il Castello di Monte Acuto, oggi Monteu da Po.

L’esperienza è 100% naturale: a disposizione un’accogliente e bucolica “sala da pranzo” open air e panoramica, con rustiche sedute in fieno, alla luce del tramonto – se si opta per gustare il picnic come aperitivo serale – oppure nella frescura del parco per un pranzo genuino, con la vista che abbraccia il corso del fiume Po e le morbide colline del Monferrato Torinese ed Astigiano.

Viene offerto un ricco cestino di prodotti a km0, realizzato con cura, perfetto per assaggiare le specialità della piccola azienda agricola piemontese. La proposta è sempre attiva, se prenotata con anticipo, valida sia per coppie alla ricerca di un momento intimo e romantico, sia per eventi, ma anche gruppi di amici e famiglie che vogliano assaporare i prodotti tipici del territorio.

All’interno del grazioso cesto di vimini (che è possibile ritirare alle ore 12.30 per il pranzo o dalle ore 18.30 per l’apericena) oltre ad una simpatica tovaglia campestre da stendere sull’erba o sulle balle di fieno, Matteo e Francesco offrono una selezione di salumi e formaggi del territorio, insieme a specialità stagionali salate e dolci e bevande; è disponibile anche una proposta ridotta per i più piccoli.

Il picnic può rappresentare anche una sosta di gusto dopo una camminata nella natura, un’esperienza attiva in e-bike lungo le meravigliose colline dei dintorni o, ancora, un tuffo nella storia di un sito archeologico di grande valore.

Le vicende delle rovine del castello di Monteu da Po – ormai invisibile – dialogano infatti con quelle di Industria, a soli 2 km dall’agriturismo, area archeologica della città romana edificata tra la fine del I secolo a.C. e l’inizio del I secolo d.C.. Imperdibile anche l’Abbazia di Vezzolano, vero tesoro di arte e religiosità.

I dintorni dell’Agriturismo regalano paesaggi unici e incontaminati: dai sentieri segnalati all’interno del Parco del Grep per un’esperienza di trekking adatta a tutti alle gite a cavallo con guide certificate, fino alle escursioni in e-bike, disponibili a noleggio all’interno della struttura: innumerevoli sono le occasioni per ammirare in maniera sostenibile le bellezze paesaggistiche tra Monferrato e Po. Quattro le Big Bench, ormai vero e proprio simbolo del Monferrato, posizionate in punti panoramici a poca distanza, le più vicine sono quelle di Cocconato e Aramengo.

L’Agriturismo Parco del Grep è molto conosciuto per le sue case sugli alberi e per le tende sospese, ma anche per le proposte gastronomiche genuine dell’accogliente Locanda del Grep, che offre una cucina legata alle radici contadine del Monferrato.

Per informazioni e prenotazioni: www.parcodelgrep.it.

Redazione Centrale TdG