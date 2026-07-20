Gin Mare: Mediterraneo per natura, e per scelta

– Redazione Centrale TdG –

Dal cinema all’identità sonora, due progetti, un unico protagonista: il Mare Nostrum, da sempre al centro dell’identità di Gin Mare.

C’è un luogo che per alcuni è semplicemente un mare, ma che da sempre rappresenta molto di più: cultura, convivialità, bellezza autentica e un preciso stile di vita. È il Mediterraneo, elemento fondante dell’identità di Gin Mare, che fin dalle sue origini ne ha fatto la propria essenza racchiudendone aromi, atmosfere e filosofia nel claim che lo definisce: “Mediterraneo per natura”.

Un legame che oggi si rinnova attraverso due nuovi progetti: da un lato Mare Mio, il racconto cinematografico che accompagna l’uscita di The Odyssey nelle sale italiane, dall’altro Inno Liquido, l’identità sonora che dà voce a The State of Mare. Due linguaggi diversi, cinema e suono, uniti dallo stesso obiettivo: raccontare il Mediterraneo e contribuire concretamente alla sua tutela.

Dal Mediterraneo al grande schermo: Gin Mare porta Mare Mio nelle sale cinematografiche italiane

Da sempre scenario di viaggi epici e grandi racconti, il Mediterraneo torna protagonista sul grande schermo con l’uscita di The Odyssey di Christopher Nolan, dedicato al leggendario viaggio di Ulisse attraverso il Mare Nostrum.

È proprio in questo contesto che Gin Mare sceglie di inserirsi portando in selezionate sale cinematografiche italiane, in apertura a The Odyssey, un videoracconto dedicato a “Mare Mio by Gin Mare”, il progetto di tutela ambientale che dal 2021 rappresenta l’impegno concreto del brand nella protezione del Mediterraneo. Un’iniziativa che ogni anno solca il mare per raccogliere rifiuti in superficie e sui fondali, contribuendo alla salvaguardia di uno degli ecosistemi più fragili e preziosi, e che ha già rimosso oltre 5 tonnellate di rifiuti.

La scelta di affiancare la proiezione del film con questo contenuto speciale, distribuito in oltre 600 sale cinematografiche italiane, nasce dalla volontà di trasformare un momento di intrattenimento in un’occasione di consapevolezza, portando l’attenzione sulla salvaguardia del Mediterraneo proprio all’interno di una storia che di quel mare fa il proprio scenario naturale.

Inno Liquido: il Mediterraneo diventa suono

Ma il Mediterraneo non è soltanto un paesaggio da osservare, è anche il setting perfetto per l’aperitivo, abitudine che in Italia si vive quasi come un’istituzione: e come ogni istituzione, merita il proprio territorio. Nasce da qui The State of Mare, il concept firmato Gin Mare che trasforma il rito dell’aperitivo in un territorio simbolico, un luogo mentale e culturale dove le relazioni tornano al centro e di cui si diventa cittadini semplicemente riconoscendosi nello stile di vita mediterraneo, senza bisogno di passaporti o confini geografici.

Da questa visione nasce Inno Liquido, l’inno ufficiale di The State of Mare: il progetto di identità sonora firmato da Tudor Laurini, in arte Klaus, DJ, producer e creator, che dopo essersi immerso nei paesaggi, nei profumi e nell’universo valoriale del brand ha scelto di raccontarlo attraverso il sampling musicale, il suo linguaggio narrativo d’elezione.

Il risultato è una mappatura sonora della mediterraneità costruita a partire dal campionamento diretto dei suoni più iconici del brand e di luoghi incontaminati del Mediterraneo. Dalle grotte alle onde, fino alla sabbia che assorbe l’acqua: ogni registrazione ha permesso di catturare non un suono isolato ma l’intero processo, diventando la base ritmica delle composizioni, dal tintinnio del ghiaccio in un bicchiere fino ai suoni che accompagnano la preparazione di un Mare Tonic.

Il percorso confluirà in un vinile celebrativo con acqua di mare racchiusa al suo interno: un lato dedicato alla colonna sonora del Mediterraneo, l’altro a una selezione di rielaborazioni e sperimentazioni nate dagli stessi suoni campionati durante il viaggio. La traccia sarà inoltre disponibile sulle principali piattaforme di streaming musicale. A raccontare il dietro le quinte sarà lo stesso Klaus, che porterà il pubblico dentro lo studio e tra le onde con un videoracconto esclusivo su YouTube e Instagram, svelando ogni fase della lavorazione della traccia, dal primo suono campionato all’ultima nota.

Mediterraneo per natura, oggi più che mai

Due iniziative diverse, ma unite dallo stesso filo conduttore: raccontare come, per Gin Mare, il Mediterraneo non sia solo un’origine o una fonte di ispirazione, ma l’elemento che dà forma a ogni progetto. È in questo che si disvela il significato più autentico del claim: essere “Mediterraneo per natura” significa trasformare questo mare in azione, linguaggi e cultura, per celebrarlo e proteggerlo oggi più che mai.

Il Mediterraneo in una bottiglia

Gin Mare non è solo un gin, ma un viaggio nei sapori del Mediterraneo. Le botaniche come l’oliva Arbequina, il basilico, il rosmarino e il timo, selezionate dalle terre fertili di Grecia, Italia, Spagna e Francia, conferiscono al gin il suo carattere distintivo. Ogni bottiglia è frutto di una lavorazione artigianale, con macerazione delicata e distillazione indipendente di ogni botanica, per esprimere al meglio le qualità uniche di ciascun ingrediente.

Gin Mare continua a portare l’autentico spirito del Mediterraneo nei calici di tutto il mondo.