Gin Mare a Torino per The World’s 50 Best Restaurants 2025

L’ospitalità diventa arte nell’evento esclusivo che celebra l’eccellenza mediterranea

In concomitanza con The World’s 50 Best Restaurants 2025, Gin Mare apre le porte di Villa Mare a Torino: un’esperienza esclusiva dove l’arte della mixology incontra la maestria culinaria d’eccellenza.

Massimo Bottura, il genio visionario e l’arte dell’accoglienza del CONNAUGHT BAR DI LONDRA

Al centro di questa esperienza immersiva troviamo Massimo Bottura, chef patron Osteria Francescana, tre stelle Michelin e una stella verde, membro della prestigiosa Hall of Fame dei World’s 50 Best Restaurants. Il maestro modenese, riconosciuto a livello internazionale come uno dei più grandi innovatori della gastronomia contemporanea, sarà il protagonista indiscusso di Villa Mare, portando la sua visione rivoluzionaria che ha ridefinito i canoni della cucina italiana nel mondo.

Accanto a Bottura, l’arte della miscelazione sarà rappresentata dall’eccellenza assoluta: il duo del leggendario Connaught Bar di Londra (13° bar migliore al mondo), Ago Perrone e Giorgio Bargiani, maestri indiscussi della cocktail culture internazionale. Una sinergia rara e preziosa che promette di ridisegnare i confini tra alta cucina e cocktail d’autore.

Villa Mare: il format esclusivo dell’ospitalità Gin Mare

Villa Mare è il format esclusivo con cui Gin Mare caratterizza i suoi eventi di punta in tutto il mondo, un concept dedicato specificatamente al tema dell’accoglienza. Non è solo un luogo: è un manifesto dell’ospitalità mediterranea dove convivono i pilastri fondanti di Gin Mare – ospitalità autentica e gastronomia d’eccellenza. Qui il tempo rallenta, i sapori si intrecciano in armonie inedite e ogni incontro si trasforma in un ricordo indelebile.

Questa visione dell’ospitalità – autentica, ricercata, profondamente radicata nella cultura mediterranea – è anche ciò che ha reso naturale la partnership pluriennale tra Gin Mare e The World’s 50 Best Restaurants. Un legame consolidato che si esprime attraverso il sostegno di Gin Mare come sponsor ufficiale del prestigioso The Art of Hospitality Award, riconoscimento che va a premiare coloro che trasformano il gesto dell’accoglienza in una vera e propria forma d’arte.

Un’esperienza sensoriale unica

L’eccellenza di Villa Mare risiede nella capacità di creare connessioni autentiche attraverso un percorso sensoriale pensato per rendere omaggio a chi vive l’accoglienza con la stessa dedizione che Gin Mare riserva alla selezione delle sue botaniche mediterranee.

In un contesto intimo e sofisticato, ospiti selezionati vivranno un viaggio esperienziale tra:

Food pairing inediti firmati da Massimo Bottura

firmati da Massimo Bottura Cocktail firmati dal duo del Connaught secondo una ricerca che fonde ricette storiche del bar londinese in sinergia con Massimo Bottura, autore della prefazione del libro di ricette del Connaught Bar e ospite affezionato.

firmati dal duo del Connaught secondo una ricerca che fonde ricette storiche del bar londinese in sinergia con Massimo Bottura, autore della prefazione del libro di ricette del Connaught Bar e ospite affezionato. Creazioni innovativeche fondono tradizione mediterranea e ricerca contemporanea

L’arte dell’ospitalità mediterranea

Gin Mare, brand sinonimo di eleganza e autenticità, conferma così il suo ruolo da protagonista nel panorama dell’ospitalità contemporanea, offrendo un momento che racchiude in sé l’essenza stessa del Mediterraneo: sofisticata, calda, indimenticabile.

Villa Mare è più di un semplice evento: è un luogo dove l’ospitalità diventa arte e dove l’eccellenza culinaria incontra la passione per la mixology d’autore, creando un’esperienza che ridefinisce i confini del lusso contemporaneo.

Il Mediterraneo in una bottiglia

Gin Mare non è solo un gin, ma un viaggio nei sapori del Mediterraneo. Le botaniche come l’oliva Arbequina, il basilico, il rosmarino e il timo, selezionate dalle terre fertili di Grecia, Italia, Spagna e Francia, conferiscono al gin il suo carattere distintivo. Ogni bottiglia è frutto di una lavorazione artigianale, con macerazione delicata e distillazione indipendente di ogni botanica, per esprimere al meglio le qualità uniche di ciascun ingrediente.

Gin Mare continua a portare l’autentico spirito del Mediterraneo nei calici di tutto il mondo.

Gin Mare è un marchio Brown-Forman

ABOUT BROWN FORMAN

Brown-Forman Corporation da oltre 150 anni crea marchi di alcolici eccezionali, restando fedele alla promessa originaria: “Niente di meglio sul mercato”. Il portafoglio di marchi premium include la Famiglia Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Herradura, el Jimador, Korbel, New Mix, Old Forester, The Glendronach, Glenglassaugh, Benriach, Rum Diplomático, Chambord, Gin Mare, Fords Gin, Slane e Coopers’ Craft. Con circa 5.700 dipendenti in tutto il mondo, condividiamo con orgoglio la passione per le bevande premium in oltre 170 paesi.

Scopri di più su brown-forman.com e seguici su LinkedIn, Instagram e X.

Redazione Centrale TdG