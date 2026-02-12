Giacomo Lovato nuovo Resident Chef del Ristorante Sadler

Chef Claudio Sadler ufficializza il debutto del suo ex allievo alla guida del suo ristorante stellato a Milano

Claudio Sadler annuncia ufficialmente il debutto di Giacomo Lovato come nuovo Resident Chef del Ristorante Sadler, ospitato all’interno del luxury hotel Casa Baglioni. Sinonimo di eleganza italiana e ospitalità milanese firmate Baglioni Hotels & Resorts, la struttura accoglie questo nuovo capitolo nel segno dell’eccellenza gastronomica. Una scelta che introduce nuova energia e sensibilità, mantenendo intatta l’eredità culinaria di Chef Sadler.

Giacomo Lovato, varesino, classe 1990, con un solido percorso professionale alle spalle, vanta importanti esperienze nelle cucine di alcuni tra i più prestigiosi ristoranti italiani: da Chef Claudio Sadler a Carlo Cracco, dallo Snowflake del Principe delle Nevi di Cervinia (AO) con Chef Federico Zanasi, fino al ristorante Borgia di Milano. Al Ristorante Sadler porta una cucina dalla firma pulita ed essenziale, in cui il gusto e la stagionalità delle materie prime sono protagonisti. Un approccio contemporaneo, il suo, attento alla sostenibilità e alla valorizzazione degli ingredienti – in particolare i vegetali – con cui ama sperimentare.

“Ho scelto Giacomo per la guida del mio ristorante perché conosce già il mio stile e il mio modo di lavorare. È in grado di portare una ventata di freschezza e modernità con nuove preparazioni, senza snaturare quelli che sono i miei piatti signature”, racconta Chef Sadler. “Mi fido del suo approccio al prodotto e per questo gli lascio piena libertà espressiva. È inoltre un ragazzo educato, empatico e riservato. Per me è fondamentale che in brigata regnino un clima sereno e un profondo rispetto reciproco. Dare valore alle persone è sempre stato un principio centrale del mio lavoro”.

“Ho accettato questo incarico con grande entusiasmo – rivela Giacomo Lovato – perché Chef Sadler è stato per me un maestro e una fonte costante di ispirazione. Dopo aver accumulato diverse esperienze formative, ho sentito che era arrivato il momento di una svolta. Questa nuova sfida è estremamente stimolante: il mio obiettivo è rendere orgoglioso lo Chef e, allo stesso tempo, conquistare gli ospiti attraverso i miei piatti. Si tratta di un ritorno alle origini, oggi più maturo e consapevole, che affronto insieme a una parte della mia brigata che ha scelto di seguirmi. Sarà interessante far dialogare due visioni in un unico menu”.

Con l’ingresso di Giacomo Lovato come nuovo Resident Chef, il Ristorante Sadler inaugura una nuova fase del proprio percorso, nel segno della continuità, del dialogo tra generazioni e di una cucina sempre più attenta al presente. Un passaggio di testimone che guarda al futuro, mantenendo saldi i valori e l’identità che da sempre contraddistinguono la visione di Claudio Sadler.

Ristorante Sadler

Il Ristorante Sadler, fondato dallo chef stellato Claudio Sadler, è situato nel cuore artistico di Milano all’interno di Casa Baglioni, nel quartiere di Brera. Da oltre trent’anni punto di riferimento per la cucina italiana contemporanea, premiato con una stella Michelin, unisce tecnica, creatività e massima attenzione alle materie prime, offrendo un’esperienza gastronomica raffinata e moderna.

Il Ristorante Sadler ha due anime complementari: la proposta gourmet da stellato per la cena e l’offerta dedicata al business lunch a pranzo, con formule e brigate di cucina e sala dedicate. Due esperienze diverse, accomunate dalla qualità degli ingredienti e delle preparazioni, dalla cura dei dettagli e dall’approccio alla cucina che privilegia leggerezza e digeribilità.

Il classico binomio tradizione e innovazione qui è veramente di casa, dove la ricerca del gusto autentico si sposa con un linguaggio culinario contemporaneo, coerente con la cifra stilistica di Chef Sadler.

Claudio Sadler

Claudio Sadler, classe 1956 nato a Milano, dopo aver iniziato la carriera nel 1982, conquista la sua prima stella Michelin nel 1991. Oggi è chef e imprenditore di diversi progetti, tra cui Ristorante Sadler, una stella Michelin all’interno di Casa Baglioni Milano, Incontri by Sadler, un luogo di condivisione e di eventi dedicati alla gastronomia, alla cultura e alla convivialità e il ristorante Gusto by Sadler presso il Baglioni Resort Sardegna. Inoltre, è socio de Il Circolino by Sadler – Club del Gusto a Monza.

La sua carriera pluridecennale è stata riconosciuta con importanti premi, tra cui l’Ambrogino d’Oro conferito dal Comune di Milano, e con incarichi istituzionali come la presidenza dell’associazione Le Soste.

Da sempre promotore della formazione e del sostegno ai giovani talenti, Claudio Sadler esprime una cucina moderna, elegante e in continua evoluzione, capace di coniugare tecnica, identità e contemporaneità.

Giacomo Lovato

Giacomo Lovato, nato a Varese, classe 1990, dopo essersi formato alla scuola alberghiera e ad ALMA (Scuola Internazionale di Cucina Italiana di Parma), inizia la sua gavetta nelle cucine rinomate degli Chef Claudio Sadler e Carlo Cracco. Dal 2013 lavora come Sous Chef di Federico Zanasi allo Snowflake del Principe delle Nevi di Cervinia (AO), diventandone Executive tre anni dopo. Nel 2021 approda da Borgia – Milano, dove rimane come Executive Chef per quattro anni. Nel 2025 diventa, infine, Executive Chef del Ristorante Sadler, portando la sua expertise e il suo staff e proponendo uno stile culinario fatto di gusto, semplicità e rispetto della materia prima.

Casa Baglioni

Casa Baglioni sorge nel cuore di Brera a Milano, storico quartiere artistico e culturale della città e oggi vivace centro del design contemporaneo. All’interno dei suoi spazi trova casa il Ristorante Sadler – una stella Michelin – presenza consolidata che ne rafforza la vocazione gastronomica d’alto livello e l’impegno costante verso standard di qualità elevatissimi.

Aperta nel 2023, Casa Baglioni propone un nuovo concetto di ospitalità milanese firmato Baglioni Hotels & Resorts: brand che interpreta il lusso attraverso l’inconfondibile stile italiano, unendo cultura, eleganza e attenzione sartoriale al dettaglio. La collezione comprende hotel nelle principali città d’arte italiane e resort in alcune delle destinazioni più affascinanti al mondo. Baglioni Hotels & Resorts fa parte di The Palace Company, gruppo internazionale leader nell’ospitalità di lusso.

Redazione Centrale TdG