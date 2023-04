Garda Foodie, il dolce gioiello di Vanessa Miorelli

Ci sono persone che nascono per rendere la vita più dolce, una di queste è Vanessa Miorelli, brillante albergatrice di Riva del Garda e regina del Wedding capace di trasformare sogni e desideri dei suoi ospiti in golosa realtà.

Nasce così GARDA FOODIE, prima costola di Astoria Resort, oggi indipendente Factory di alta pasticceria guidata da Vanessa e da Matteo Trinti, talentuoso Pastrychef di origine laziale che ha ereditato talento e passione dal padre pasticcere.

Perché un progetto di finissima pasticceria dopo anni impegnati con il marito nella gestione dei Miorelli Hotels nel Garda Nord, a Riva? Perché Vanessa è figlia del primo Chef stellato del Garda, nome e cognome, ed è cresciuta viziata dai dolci che erano la sua passione, perché nella proposta di ristorazione offerta al Resort, breakfast e buffet dei dolci hanno sempre ricoperto un ruolo centrale, perché, come lei ripete spesso, “la vita è dolce se glielo concedi”.

La passione per la pasticceria cresce di pari passo con quella per il Wedding e, si sa, per coronare il sogno di una vita non può mancare la dolcezza in tutte le sue migliori espressioni ed è così che il laboratorio di pasticceria ricerca, approfondisce, sperimenta e crea proposte dolci e salate che rendano quel giorno indimenticabile.

Intuizione vincente, quella di Vanessa Miorelli, che vede crescere in Astoria Resort mese dopo mese, anno dopo anno, un grande consenso che la porta ad aprire nel 2021 GARDA FOODIE, una moderna ed elegante Factory con laboratorio a vista che in un solo anno di vita ha saputo conquistare i palati del Garda Trentino.

Con lei, mente e anima del progetto, c’è Matteo Trinti, giovane e ambizioso Pastrychef che approda a Riva del Garda dopo importanti esperienze vissute tra l’alta ristorazione e la pasticceria di qualità. Così da Acquolina a Roma dove parte come comis, poi pasticcere e supporto del Sous Chef per due anni, parte per Milano per conoscere la pasticceria francese e lavora da Patisserie des Rêves alla scuola di Philippe Conticini, eletto miglior Chef Pâtissier dal magazine Gault&Millau, icona della gastronomia contemporanea francese e internazionale, sia dolce che salata. Da Milano a Firenze per lavorare con Loretta Fanella la pasticciera delle stelle, Chef Pâtissier con esperienze nelle più importanti cucine stellate d’Europa tra cui Cracco, Ferran Adrià, Pinchiorri. Segue a Roma una nuova apertura e torna a Milano al Four Seasons dove si ferma un anno per approfondire le tecniche di cucina.

“L’esperienza nell’alta ristorazione è stata fondamentale nella mia formazione – chiosa Matteo – devi conoscere bene le tecniche, assaggiare molto, conoscere le temperature, sapere bilanciare gli ingredienti, perché la tecnica viene prima dell’estetica. Anche in un laboratorio di pasticceria, come in cucina, occorre rigore, dedizione, umiltà e una buona dose di creatività che a me non manca unita ad un’innata intuizione”.

Alta pasticceria significa in primis qualità degli ingredienti e la scelta di GARDA FOODIE è bilanciata tra selezionati fornitori capaci di garantire qualità e continuità nella fornitura di materie prime, come le nocciole del Piemonte, la vaniglia Bourbon del Madagascar o il cedro di Diamante e piccoli produttori locali fra cui scegliere le olive di cui il territorio è ricco che, una volta caramellate, impreziosiscono i panettoni o le trote del Garda per le golose proposte salate.

La pasticceria dolce, infatti, si completa con una ricca gamma di finger food e mignon, come il cubo albicocca, peperone e gorgonzola o il frollino di mais con chantilly al mascarpone e uova di trota.

GARDA FOODIE compie un anno in questi giorni e dopo averlo festeggiato con un Open House ricco di aperitivi, buffet dolce e salato e Dj set, lascerà le porte aperte a tutti gli appassionati, i raffinati, i golosi o semplicemente i curiosi di conoscere un mondo di bellezza e di bontà.

GARDA FOODIE

Sapori di Casa Miorelli

Viale Trento, 9 – Riva del Garda – TN

+39 340.8402275

Redazione Centrale TdG