Gabriele Rondani alla guida di Spirits&Colori

Il 2024 si apre con l’ingresso del nuovo Direttore commerciale e marketing nell’azienda reggiana che da quasi un decennio seleziona e distribuisce in Italia liquori e distillati provenienti da ogni parte del mondo. Una new entry da cui nasceranno diverse iniziative e un grande sviluppo.

Neanche il tempo di archiviare un 2023 pieno di eventi e nuove etichette che Spirits&Colori apre il 2024 nel segno della crescita e dello sviluppo con l’arrivo di Gabriele Rondani. Sarà infatti il nuovo manager, molto noto nel mondo della liquoristica a guidare l’area Commerciale e Marketing dell’azienda di Reggio Emilia che dal 2016 ha incessantemente ampliato un assortimento di elevata ricercatezza, collaborando con piccoli produttori provenienti da tutto il mondo, riuscendo a stupire anche i palati più esigenti grazie a distillati riconosciuti per la loro qualità assoluta.

Una scelta importante, quella di Spirits&Colori che ora può vantare una figura di riferimento per quello che si preannuncia un anno ricco di iniziative. Del resto, il nuovo Direttore Commerciale e Marketing porta con sé una lunga esperienza maturata in questi anni dove si è guadagnato per ben due volte la presenza in classifica tra i 100 migliori manager selezionati dalla rivista economica Forbes.

Non solo prestigiosi piazzamenti, ma anche risultati concreti per Gabriele Rondani che arriva dal raddoppio di fatturato ottenuto da tutta la società del precedente incarico in una manciata di anni, promuovendo anche nuove formule di comunicazione, tra social, video, eventi che hanno saputo precorrere i tempi e rivoluzionare l’approccio al mercato di numerosi brand di successo.

“Siamo determinati a crescere, perché stiamo ottenendo ottimi riscontri. Con oltre 400 etichette in catalogo e l’arrivo di Gabriele – commentano Dick Ten Voorde e Massimo Maccianti, fondatori di Spirits&Colori – siamo sicuri di poter perseguire i valori della qualità e della tradizione, ma anche apportare originalità e creatività. Quanto già realizzato da Gabriele Rondani parla da sé e siamo in piena sintonia sulla nostra mission, orientata alla ricerca e alla selezione di aziende in grado di offrire un prodotto che rispecchia e racconta fedelmente il territorio di provenienza, suscitando emozioni. Perché anche l’innovazione è un elemento che ci interessa, in termini di prodotto, ma anche di approccio al mercato, al modo di proporre qualcosa di nuovo in maniera originale, per stupire la nostra clientela, anche quella più sofisticata. Siamo sicuri che affidando a Gabriele la direzione Commerciale e Marketing saprà dialogare con cocktail bar, enoteche, ristoranti e hotel che già guardano a Spirits&Colori come a un partner affidabile e innovativo”.

Un feeling, quello nato tra la nuova direzione e l’azienda reggiana che parte da solide basi. Nel panorama della liquoristica, Spirits&Colori si distingue per la costante ricerca e sperimentazione, offrendo agli appassionati la possibilità di esplorare nuove frontiere di gusto attraverso la selezione accurata di distillati di qualità superiore. Una realtà dinamica che permette a Gabriele Rondani di muoversi in un territorio a lui congeniale. “Ammiro molto l’entusiasmo e il desiderio della scoperta che anima Spirits&Colori. Trovarmi inserito in uno staff caratterizzato da professionisti pieni di energia e che definirei esploratori del gusto è molto stimolante per chi ha fatto di questo lavoro non un semplice mestiere, ma uno stile di vita. Quando mi è stato proposto di collaborare, ho pensato che la mia esperienza e la mia intraprendenza potessero fornire a entrambi grandi soddisfazioni. La grinta non manca, così come i prodotti, davvero eccellenti, da far conoscere e da comunicare, per cui non ho alcun dubbio che sarà per me una sfida estremamente avvincente. Vorrei poi ricordare che sul territorio italiano agiscono per noi oltre 140 agenti, coadiuvati da cinque sales developer manager per altrettante aree”.

Spirits & Colori è un’azienda italiana con sede a Reggio Emilia specializzata dal 2016 nella selezione, importazione e distribuzione sul territorio nazionale di distillati destinati a cocktail bar, trendy lounge bars e ristoranti. Il suo catalogo comprende un assortimento di elevata ricercatezza, caratterizzato da piccoli produttori di acclarata qualità a livello mondiale, capaci di stupire con i propri distillati i palati più esigenti.

Redazione Centrale TdG