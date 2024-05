Franco Adami nuovo Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG

Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione del Consorzio di Tutela che ha eletto all’unanimità Franco Adami Presidente per il prossimo triennio 2024-2026.

Ritorna a Franco Adami il prestigioso incarico di guida di uno tra i più dinamici Consorzi del vino italiani. Alla guida di una delle aziende considerate eccellenze del territorio, vanta profonde radici locali e una solida conoscenza del sistema vitivinicolo italiano e internazionale.

“Sono profondamente onorato e felice di essere stato eletto Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG. Questo incarico rappresenta per me un’enorme responsabilità e un’opportunità unica per contribuire alla valorizzazione del nostro territorio e del nostro Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG. Ringrazio di cuore tutti i membri del Consorzio per la fiducia riposta in me. Lavorerò con dedizione e passione per sostenere e promuovere la nostra Denominazione, rafforzare la collaborazione tra i nostri produttori e tutelare le nostre Rive. Insieme, possiamo raggiungere grandi obiettivi e garantire un futuro prospero per il nostro Consorzio”, dichiara Franco Adami, neo eletto Presidente del Consorzio di Tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco DOCG.

Franco Adami, titolare della cantina Adami, una nota azienda a conduzione familiare, è già stato Presidente del Consorzio di Tutela dal 2002 al 2011.

I Vicepresidenti saranno eletti in un prossimo Consiglio di Amministrazione.

