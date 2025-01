Francesco Marchese, chef del FRE, vola in Repubblica Ceca per la cena di gala di Gault & Millau

È stato Francesco Marchese, chef del Ristorante FRE del Réva Resort a Monforte d’Alba, a rappresentare l’alta cucina italiana alla presentazione della prima edizione della Repubblica Ceca della storica e prestigiosa guida Gault & Millau, fondata negli anni Settanta dai giornalisti Henri Gault e Christian Millau.

Lo chef è volato in questi giorni a Praga, dopo essere stato scelto dal team a capo della guida francese – unica insieme alla Guida Michelin ad avere storicamente sempre avuto un respiro internazionale – per occuparsi della cena di gala che martedì 28 gennaio ha seguito l’annuncio della guida 2025, che per il primo anno è arrivata a mappare i ristoranti del Paese centro europeo.

La prima edizione della guida Gault & Millau – Repubblica Ceca ha selezionato 411 ristoranti della Repubblica Ceca (270 nell’alta ristorazione e 141 nella categoria POP), incoronando come miglior ristorante del paese il Restaurant Papilio di Vysoký Újezd, premiato con quattro cappelli, simbolo di “una cucina di altissimo livello”.

Ad affiancare Francesco Marchese nella realizzazione della cenaanche Massimo Camia (insieme a sua figlia Elisabetta), in quello che è parso essere un fil rouge tra la Francia, Paese d’origine della Gault & Milllau e luogo d’influenza e di formazione dello chef Marchese, e l’Italia della Langa, dove sia chef Marchese che chef Camia fanno base per la loro cucina.

“È un onore per me essere stato chiamato dall’Italia per portare la mia cucina in una serata così importante, organizzata da quella che è una delle guide più celebri del mondo“, commenta lo chef Francesco Marchese. “Per me che sono cresciuto professionalmente in Francia Gault & Millau è sempre stato un punto di riferimento per l’alta cucina, un pilastro della critica gastronomica: sono quindi davvero felice di portare qui, in questo contesto, le mie tecniche e le materie prime del mio territorio, con la stessa passione con cui le prepariamo al FRE“.

Il ristorante FRE, al momento chiuso per le ferie stagionali, riaprirà in primavera, con interessanti novità e con un menu a cui chef Marchese sta già lavorando.

Redazione Centrale TdG