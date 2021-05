Food Art, un progetto per nutrire le comunità facendo del bene alla terra

Antonio Chiodi Latini, Paysage à Manger e Think, Say, Do lanciano un nuovo modulo formativo, per imparare dalla Natura

Un brano di terra che diventa laboratorio a cielo aperto per cambiare il concetto di agricoltura. Un metodo per progettare sistemi fatti dall’uomo e dalla natura insieme. Una nuova figura professionale che incarna l’integrazione profonda tra terra, frutti e cucina.

Questo il concept alla base della nuova proposta di Antonio Chiodi Latini, Paysage à Manger e Think, Say, Do. Le tre aziende hanno deciso di mettere a sistema le loro conoscenze e competenze professionali per offrire un’esperienza unica, in risposta alla sempre più urgente necessità di riconciliare il rapporto tra le persone e tra le persone ed il pianeta e farli stare meglio.

Il percorso è pensato come un luogo dove è possibile ascoltare, pensare, dire (e nel farlo, cambiare il linguaggio per cambiare la visione), fare.

L’esperienza, disponibile esclusivamente per 18 partecipanti, è organizzata in cinque momenti immersivi, con inizio il 10 maggio.

In linea con la sempre maggiore attenzione europea per il green, Paysage à Manger condurrà il viaggio alla scoperta di un agro-ecosistema integrato, dove la biodiversità trova la sua esaltazione, senza uso di energia fossile, su piccola scala e ad alta resa. Antonio Chiodi Latini condividerà la visione di una ristorazione innovativa – in cui il vegetale diventa protagonista della tavola – prima buona pratica per il benessere a partire dagli alimenti. Si tratta di nutrire le persone attraverso una cucina che valorizzi la terra.

Due i momenti in virtual room in cui si parlerà di cura del suolo, della straordinaria storia degli ortaggi, delle antiche varietà, di come si progetta un orto e di come si riducono al minimo gli scarti. Una mezza giornata intensiva in campo a Gressoney (Val d’Aosta) presso i terreni di Paysage à Manger permetterà di diventare da subito operativi e di orientarsi tra spazi e forme dell’orto, consociazioni, avvicendamenti e rotazioni, erbe spontanee e pacciamatura.

Antonio Chiodi Latini introdurrà, direttamente a tavola (Via Bertola 20, Torino) il rapporto con il cibo vegetale e l’alta cucina e guiderà i commensali a capire in prima persona cosa significhi “gustare con tutti i sensi”.

Think, Say, Do, attraverso un’esperienza virtuale interattiva, accompagnerà i partecipanti verso la possibilità di dare vita al proprio progetto green, piccolo o grande che sia, con uno sguardo che spazia dalla programmazione europea 21-27 (fondi diretti e strutturali) alle opportunità di fundraising aperte da NextGenerationEU o dal crowdfunding.

Non sono richieste particolari abilità o preparazione, ma disponibilità al confronto.

FOOD ARS vuole essere una culla dove allevare la curiosità che abilita la conoscenza e stimola a porsi domande piuttosto che a cercare risposte pronte, per costruire un futuro più armonico, tutti insieme, imparando dalla Natura.

Per info ed iscrizioni: Tel +39 331.8514481 | info@greenfoodevolution.com / www.antoniochiodilatini.com / www.paysageamanger.it / www.thinksaydo.it

Redazione Centrale TdG