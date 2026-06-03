Follador porta le bollicine sul green del Royal Park I Roveri per la 21ª edizione

Redazione Centrale TdG –

Follador porta le bollicine delle Prealpi Trevigiane sul green del Royal Park I Roveri per la 21ª edizione dell’evento benefico dedicato alla ricerca sulla SLA e alla prevenzione del cancro

Lunedì 22 giugno, al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese, si rinnova per la ventunesima volta la Fondazione Vialli e Mauro Golf Cup: una competizione Pro Am che vede squadre composte da professionisti e dilettanti condividere il percorso di gara in un format che unisce sport e solidarietà. Sul green si incontreranno così campioni del DP World Tour (massimo circuito europeo di golf professionistico), grandi nomi dello sport e dello spettacolo e amateurs, tutti accomunati da un obiettivo che va ben oltre il risultato sportivo: sostenere la raccolta fondi a favore della ricerca sulla SLA, Sclerosi Laterale Amiotrofica, e della prevenzione oncologica. Accanto alla Fondazione, quest’anno, c’è anche Follador Prosecco dal 1769, realtà di Col San Martino nel cuore della DOCG Conegliano Valdobbiadene, Patrimonio dell’Umanità UNESCO dal 2019.

“Essere presenti in una giornata dedicata alla ricerca e alla solidarietà è per noi una scelta coerente con i valori su cui la nostra famiglia ha costruito tutto”, afferma Cristina Follador. “Il territorio, il lavoro, il senso di comunità: sono le stesse radici che animano la Fondazione e che ci hanno convinto a esserci. Portare le nostre bollicine come momento di convivialità e condivisione è il modo più diretto e concreto per contribuire a qualcosa di più grande”.

La presenza di Follador si articola in due momenti distinti della giornata. Sul percorso di gara, una buca sarà dedicata al brand di Col San Martino: i partecipanti vi troveranno un calice di Prosecco Valdobbiadene Superiore DOCG, servito accanto ai punti di ristoro allestiti lungo il campo. La serata si concluderà con il Cocktail Dinner Party a bordo piscina, circa 250 ospiti tra giocatori, celebrities e sostenitori, dove Follador curerà un corner di degustazione con le proprie etichette.

“La Fondazione Vialli e Mauro è costruita da persone e da storie che si ritrovano ogni anno con costanza e passione”, dichiara Massimo Mauro, presidente della Fondazione Vialli e Mauro. “Accogliere Follador significa avere al nostro fianco una realtà radicata nello stesso senso di appartenenza e nel rispetto per ciò che si costruisce nel tempo. Il Prosecco che porteranno sul green e a cena non sarà soltanto un brindisi: sarà il segno di una condivisione autentica, quella per cui ogni anno torniamo al Royal Park I Roveri”.

I fondi raccolti durante la 21ª edizione sosterranno il Bando di ricerca sulla SLA 2026 di Fondazione AriSLA e i progetti della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro a favore dell’Istituto di Candiolo, IRCCS. Tra i partecipanti già confermati Michel Platini, Gianfranco Zola, Borja Valero e Giancarlo Antognoni, insieme ai professionisti del DP World Tour tra cui Peppo Canonica, Stephen Gallacher, Rafa Cabrera Bello e Guido Migliozzi. Presenting partner dell’edizione sono RF Celada S.p.A. e Poste Italiane.

Una giornata in cui sport, solidarietà e convivialità si incontrano ancora una volta sul green del Royal Park I Roveri, trasformando il golf in un’occasione concreta di sostegno alla ricerca. Un appuntamento che, dopo ventuno edizioni, continua a unire grandi nomi e aziende partner attorno a un obiettivo condiviso: fare squadra per qualcosa che va oltre la competizione.