Flavio Geretto è il nuovo Direttore Generale di Cantina Rauscedo

Una nomina che inaugura l’inizio di un nuovo capitolo per la storica cooperativa friulana, all’insegna della visione condivisa, della crescita organizzativa e dell’amore per il territorio

Cantina Rauscedo annuncia la nomina di Flavio Geretto a nuovo Direttore Generale, una decisione che proietta la cooperativa verso una nuova fase di sviluppo, fondata sulla cooperazione, sul consolidamento interno e su una visione strategica orientata al futuro del Friuli. Un percorso di crescita condivisa volto a esprimere al meglio le potenzialità della comunità e del patrimonio vitivinicolo, creando valore per i soci e operando nel rispetto del territorio.

Fondata nel 1951 dall’unione di un intero paese, Cantina Rauscedo rappresenta oggi una realtà solida, strutturata e profondamente radicata nella propria identità. I 2.000 ettari vitati tra i fiumi Tagliamento, Meduna e Cellina raccontano una viticoltura che nasce dai sassi, in un ambiente tanto affascinante quanto impegnativo, e che si traduce in vini autentici, espressione della comunità e della sua cultura del lavoro.

L’ingresso di Flavio Geretto avviene in un momento positivo per la Cantina. Un passaggio strategico che trova piena espressione nelle parole di Antonio Zuliani, Presidente di Cantina Rauscedo: «Cantina Rauscedo ha attraversato negli ultimi anni un periodo di sviluppo, rafforzando la propria organizzazione e consolidando le basi per il futuro. Oggi sentivamo la necessità di compiere un ulteriore passo avanti, non solo sul piano commerciale, ma soprattutto sotto il profilo organizzativo e strategico.

Abbiamo scelto Flavio Geretto per la visione che ha dimostrato nel corso della sua carriera: una visione che non si limita alle vendite, ma che riguarda la costruzione di modelli solidi, processi chiari e governance efficace. Siamo convinti che la sua esperienza e il suo approccio manageriale possano accompagnare la nostra cooperativa in una nuova fase di sviluppo, valorizzando le persone e rafforzando ulteriormente la nostra identità friulana».

Professionista di consolidata esperienza, Flavio Geretto ha maturato, in oltre 27 anni, competenze trasversali che spaziano dall’ambito commerciale a quello manageriale, combinando visione strategica e capacità operative. Lo attende ora una sfida stimolante, che accoglie con entusiasmo e senso di responsabilità: «Arrivo a Cantina Rauscedo in un momento importante, che ha reso la struttura ancora più solida e consapevole delle proprie potenzialità. Questo è un elemento fondamentale: costruire è sempre più semplice quando si parte da basi sane e da un’organizzazione qualificata. Ho trovato persone preparate, competenti e motivate. E quando ci sono persone valide, le imprese diventano più semplici: si lavora meglio, si decide con maggiore chiarezza e si cresce in modo più armonico.

Credo profondamente nella cooperazione. Vedo nel modello cooperativo non solo una forma organizzativa, ma una visione del futuro: fare squadra, condividere obiettivi, unire competenze per affrontare mercati sempre più complessi. Il futuro del vino italiano, e del Friuli in particolare, passa anche dalla capacità di fare sistema. Amo il Friuli per la sua autenticità, per la concretezza delle persone e per la cultura del lavoro che qui si respira. Cantina Rauscedo rappresenta questa identità in modo coerente e credibile. Il mio impegno sarà quello di rafforzare ulteriormente l’organizzazione, valorizzare il capitale umano e dare continuità a un percorso di crescita equilibrato, nel rispetto dei soci e del territorio.

Quando una struttura è qualificata e la visione è condivisa, le sfide si trasformano in opportunità. L’obiettivo è costruire valore nel tempo, consolidando il ruolo di Cantina Rauscedo come espressione autentica del Friuli e della sua capacità di cooperare».

Cantina Rauscedo è dunque pronta a scrivere una nuova pagina della sua storia, dove radici profonde e slancio verso il futuro si uniscono, con la volontà di esprimere sempre più lo straordinario potenziale vitivinicolo del Friuli, nel rispetto dei valori che da oltre settant’anni ne tracciano il cammino.

Cantina Rauscedo, fondata nel 1951, è una delle più solide realtà cooperative del Friuli-Venezia Giulia. Riunisce oltre 300 famiglie di viticoltori e coltiva circa 2.000 ettari nella pianura alluvionale delle Grave friulane, tra i fiumi Tagliamento, Meduna e Cellina. Forte di un modello organizzativo strutturato e del controllo diretto della filiera, la Cantina coniuga radicamento territoriale, competenza tecnica e una governance orientata alla crescita sostenibile. Specializzata nella produzione di vini bianchi friulani e Prosecco, opera sui mercati nazionali e internazionali con un approccio improntato alla qualità, alla continuità produttiva e alla crescita sostenibile nel lungo periodo.

Redazione Centrale TdG