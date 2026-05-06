Finalissima Tassoni Mocktail Competition 2026

Martedì 5 maggio, nella raffinata cornice di Vòce Aimo e Nadia, si è svolta l’attesa finalissima della Tassoni Mocktail Competition 2026, l’evento che ha consacrato i migliori talenti italiani della mixology analcolica.

Un tour articolato in 8 tappe ha coinvolto oltre 100 bartender in tutta Italia, confermando il crescente interesse verso un trend emergente e in continua evoluzione.

Il tour è stato inoltre interamente seguito da Fabio Bacchi , figura esperta del settore e co-fondatore del Roma Bar Show.

I mocktail si affermano oggi come protagonisti di una nuova cultura del gusto, capace di coniugare tecnica e creatività. Tassoni si fa portavoce e pioniera di questo cambiamento, promuovendo una visione in cui sodati e mixology analcolica diventano parte integrante delle drink list dei locali più prestigiosi, superando definitivamente il concetto di semplice alternativa.

Milano si conferma il palcoscenico ideale per un evento che rappresenta il punto più alto di un percorso di ricerca all’insegna del bere consapevole. A dare ancora più rilievo alla competizione, una giuria d’eccezione composta da Patrick Pistolesi, punto di riferimento del bartending internazionale; Leonardo Leuci, tra i massimi esperti del settore; e Giorgio Fadda , Past President IBA e AIBES. Un panel di assoluto livello, capace di garantire uno sguardo autorevole e profondamente competente, rappresentativo del meglio della scena italiana. Matteo Lunelli, Presidente di Tassoni, ha commentato: “Complimenti a tutti i partecipanti, che ci hanno sorpreso con la loro creatività e hanno confermato le grandi potenzialità della mixology analcolica, uno spazio dove Tassoni può e vuole giocare un ruolo da protagonista”.

Dopo una giornata intensa, scandita da performance di altissimo livello e interpretazioni sorprendenti del mondo analcolico, la classifica finale ha visto trionfare Angelo Perillo, dal Rasputin di Firenze, che ha conquistato la giuria con il suo mocktail “ECO”, realizzato con

20 ml di sciroppo di mango Alphonso, 20 ml di succo di mandarino, 10 ml di succo di lime e 4 gocce di soluzione salina al 20%, completato con Chinotto Bio Tassoni, velluto di cardamomo nero e verbena ed essenza di Lapsang Tea; preparato con tecnica shaker e servito in un tumbler alto.

Al secondo posto si è classificata Beatrice Cremonesi, seguita al terzo da Marzia Chimenti Marini.

Una menzione speciale “mindful” è stata infine assegnata a Roberto Cavallaro, per l’originalità dimostrata nella sua proposta.

Si chiude così la seconda edizione della Tassoni Mocktail Competition, un successo che conferma la crescente centralità della mixology analcolica nel panorama beverageù contemporaneo e l’impegno di Tassoni nel promuoverla.

Tassoni è una storica azienda italiana nata a metà Settecento e divenuta farmacia nel 1793 a Salò sul Lago di Garda, dove anche la produzione. Dal 2021 è entrata a far parte del Gruppo Lunelli. Nel corso dei suoi 230 anni di stor ia Tassoni è diventato un marchio noto ed evocativo, entrato a far parte dell’immaginario collettivo e del patrimonio culturale italiano. Artigianalità, filiera corta e Made in I taly sono i punti di forza su cui si basa il successo dell’azienda, riconosciuta come una delle poche realtà del settore che produce da sempre al suo interno gli aromi, esclusivamente naturali.

Fiore all’occhiello è la Cedrata Tassoni, luxury soft drink italiano per eccellenza, prodotta con aromi naturali estratti da

cedri Diamante anche in versione ZERO. La nuova collezione, realizzata con il prezioso contributo del Maestro Erborista Tassoni, approda in Calabria; da oggia mixology e propone: Tonica Agrumi Mediterranei, Tonica Superfine, Soda La Classica, Ginger Beer, Ginger Ale, Chinotto Bio, Sambuco Bio, Pompelmo Soda La Biologica, Limonata La Biologica, Tonica Superfine Zero, Botanico Superfine Zero, Gin Superfine e Bitter del Lago. Nel 2024 Tassoni è stata scelta dal MIT per la mostra “Identalia, The Iconic Italian Brands” dedicata ai più importanti marchi made in Italy e selezionata da ADI Ind.

Redazione Centrale TdG